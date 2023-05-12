أطفال روس وسوريون يرسمون أوشحة النصر ويقلدونها لأبطال الحرب على الإرهاب
14:03 GMT 12.05.2023 (تم التحديث: 14:14 GMT 12.05.2023)
© Sputnik . Shams Molhemأطفال روس وسوريين يرسمون أوشحة النصر ويقلدونها لأبطال الحرب على الإرهاب
© Sputnik . Shams Molhem
حصري
أقام البيت الثقافي الروسي في دمشق، بالتعاون مع مدارس المحافظة، ورشة عمل بالألوان لتجسيد المعاني الإنسانية السامية التي يختزنها "عيد النصر على النازية"، وإشاعة الفخر في عيون الأطفال المشاركين، بهذا الإنجاز الذي قدمته أبطال الجيش الروسي للبشرية.
قالت المشرفة على الورشة، إيريكا فاليسا، في تصريح لـ"سبوتنيك" إن النشاط يهدف إلى مشاركة الأطفال الروس والسوريين لتعريفهم برمزية وشاح النصر والمعاني التي ينطوي عليها عيد النصر بالنسبة لروسيا، إضافة إلى تهنئية الجيشين الروسي والسوري بالنصر المشترك على الإرهاب.
بدورها، أكدت آية شحادة، المسؤولة الثقافية في البيت الروسي، لـ"سبوتنيك" أن الورشة تنطوي على نشاطات الرسم والأعمال اليدوية وتعريف الطفل عن المجتمع الروسي، بهدف تعزيز التلاقي الحضاري وترسيخ لغة السلام مقابل الحرب، مشيرة إلى أن الطفل يرسم بمحبة، والمحبة لا علاقة لها بالحرب.
© Sputnik . Shams Molhemأطفال روس وسوريين يرسمون أوشحة النصر ويقلدونها لأبطال الحرب على الإرهاب
أطفال روس وسوريين يرسمون أوشحة النصر ويقلدونها لأبطال الحرب على الإرهاب
© Sputnik . Shams Molhem
وأضافت المسؤولة الثقافية: "حاولنا تعريف الأطفال برموز وشاح عيد النصر إضافة للاحتفال بأطفال الشهداء في سوريا".
© Sputnik . Shams Molhemأطفال روس وسوريين يرسمون أوشحة النصر ويقلدونها لأبطال الحرب على الإرهاب
أطفال روس وسوريين يرسمون أوشحة النصر ويقلدونها لأبطال الحرب على الإرهاب
© Sputnik . Shams Molhem
وفي نهاية الورشة، قلّد الأطفال رسوماتهم وبطاقات التهنية لأبطال الجيش الروسي في الحرب على الإرهاب، ليرّد الجنود التحية بهدايا رمزية قدموها للأطفال.
© Sputnik . Shams Molhemأطفال روس وسوريين يرسمون أوشحة النصر ويقلدونها لأبطال الحرب على الإرهاب
أطفال روس وسوريين يرسمون أوشحة النصر ويقلدونها لأبطال الحرب على الإرهاب
© Sputnik . Shams Molhem
وخصصت ورشة التي احتضنها البيت الثقافي بدمشق لتعريف الأطفال بالمجتمع الروسي ورموزه وتاريخه الناصع الذي قدم عشرات خلاله الملايين من أبنائه قربانا من أجل مستقبل إنساني خال من العنصرية النازية.
© Sputnik . Shams Molhemأطفال روس وسوريين يرسمون أوشحة النصر ويقلدونها لأبطال الحرب على الإرهاب
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© Sputnik . Shams Molhem
أطفال روس وسوريين يرسمون أوشحة النصر ويقلدونها لأبطال الحرب على الإرهاب
© Sputnik . Shams Molhemأطفال روس وسوريين يرسمون أوشحة النصر ويقلدونها لأبطال الحرب على الإرهاب
2/17
© Sputnik . Shams Molhem
أطفال روس وسوريين يرسمون أوشحة النصر ويقلدونها لأبطال الحرب على الإرهاب
© Sputnik . Shams Molhemأطفال روس وسوريين يرسمون أوشحة النصر ويقلدونها لأبطال الحرب على الإرهاب
3/17
© Sputnik . Shams Molhem
أطفال روس وسوريين يرسمون أوشحة النصر ويقلدونها لأبطال الحرب على الإرهاب
© Sputnik . Shams Molhemأطفال روس وسوريين يرسمون أوشحة النصر ويقلدونها لأبطال الحرب على الإرهاب
4/17
© Sputnik . Shams Molhem
أطفال روس وسوريين يرسمون أوشحة النصر ويقلدونها لأبطال الحرب على الإرهاب
© Sputnik . Shams Molhemأطفال روس وسوريين يرسمون أوشحة النصر ويقلدونها لأبطال الحرب على الإرهاب
5/17
© Sputnik . Shams Molhem
أطفال روس وسوريين يرسمون أوشحة النصر ويقلدونها لأبطال الحرب على الإرهاب
© Sputnik . Shams Molhemأطفال روس وسوريين يرسمون أوشحة النصر ويقلدونها لأبطال الحرب على الإرهاب
6/17
© Sputnik . Shams Molhem
أطفال روس وسوريين يرسمون أوشحة النصر ويقلدونها لأبطال الحرب على الإرهاب
© Sputnik . Shams Molhemأطفال روس وسوريين يرسمون أوشحة النصر ويقلدونها لأبطال الحرب على الإرهاب
7/17
© Sputnik . Shams Molhem
أطفال روس وسوريين يرسمون أوشحة النصر ويقلدونها لأبطال الحرب على الإرهاب
© Sputnik . Shams Molhemأطفال روس وسوريين يرسمون أوشحة النصر ويقلدونها لأبطال الحرب على الإرهاب
8/17
© Sputnik . Shams Molhem
أطفال روس وسوريين يرسمون أوشحة النصر ويقلدونها لأبطال الحرب على الإرهاب
© Sputnik . Shams Molhemأطفال روس وسوريين يرسمون أوشحة النصر ويقلدونها لأبطال الحرب على الإرهاب
9/17
© Sputnik . Shams Molhem
أطفال روس وسوريين يرسمون أوشحة النصر ويقلدونها لأبطال الحرب على الإرهاب
© Sputnik . Shams Molhemأطفال روس وسوريين يرسمون أوشحة النصر ويقلدونها لأبطال الحرب على الإرهاب
10/17
© Sputnik . Shams Molhem
أطفال روس وسوريين يرسمون أوشحة النصر ويقلدونها لأبطال الحرب على الإرهاب
© Sputnik . Shams Molhemأطفال روس وسوريين يرسمون أوشحة النصر ويقلدونها لأبطال الحرب على الإرهاب
11/17
© Sputnik . Shams Molhem
أطفال روس وسوريين يرسمون أوشحة النصر ويقلدونها لأبطال الحرب على الإرهاب
© Sputnik . Shams Molhemأطفال روس وسوريين يرسمون أوشحة النصر ويقلدونها لأبطال الحرب على الإرهاب
12/17
© Sputnik . Shams Molhem
أطفال روس وسوريين يرسمون أوشحة النصر ويقلدونها لأبطال الحرب على الإرهاب
© Sputnik . Shams Molhemأطفال روس وسوريين يرسمون أوشحة النصر ويقلدونها لأبطال الحرب على الإرهاب
13/17
© Sputnik . Shams Molhem
أطفال روس وسوريين يرسمون أوشحة النصر ويقلدونها لأبطال الحرب على الإرهاب
© Sputnik . Shams Molhemأطفال روس وسوريين يرسمون أوشحة النصر ويقلدونها لأبطال الحرب على الإرهاب
14/17
© Sputnik . Shams Molhem
أطفال روس وسوريين يرسمون أوشحة النصر ويقلدونها لأبطال الحرب على الإرهاب
© Sputnik . Shams Molhemأطفال روس وسوريين يرسمون أوشحة النصر ويقلدونها لأبطال الحرب على الإرهاب
15/17
© Sputnik . Shams Molhem
أطفال روس وسوريين يرسمون أوشحة النصر ويقلدونها لأبطال الحرب على الإرهاب
© Sputnik . Shams Molhemأطفال روس وسوريين يرسمون أوشحة النصر ويقلدونها لأبطال الحرب على الإرهاب
16/17
© Sputnik . Shams Molhem
أطفال روس وسوريين يرسمون أوشحة النصر ويقلدونها لأبطال الحرب على الإرهاب
© Sputnik . Shams Molhemأطفال روس وسوريين يرسمون أوشحة النصر ويقلدونها لأبطال الحرب على الإرهاب
17/17
© Sputnik . Shams Molhem
أطفال روس وسوريين يرسمون أوشحة النصر ويقلدونها لأبطال الحرب على الإرهاب
1/17
© Sputnik . Shams Molhem
أطفال روس وسوريين يرسمون أوشحة النصر ويقلدونها لأبطال الحرب على الإرهاب
2/17
© Sputnik . Shams Molhem
أطفال روس وسوريين يرسمون أوشحة النصر ويقلدونها لأبطال الحرب على الإرهاب
3/17
© Sputnik . Shams Molhem
أطفال روس وسوريين يرسمون أوشحة النصر ويقلدونها لأبطال الحرب على الإرهاب
4/17
© Sputnik . Shams Molhem
أطفال روس وسوريين يرسمون أوشحة النصر ويقلدونها لأبطال الحرب على الإرهاب
5/17
© Sputnik . Shams Molhem
أطفال روس وسوريين يرسمون أوشحة النصر ويقلدونها لأبطال الحرب على الإرهاب
6/17
© Sputnik . Shams Molhem
أطفال روس وسوريين يرسمون أوشحة النصر ويقلدونها لأبطال الحرب على الإرهاب
7/17
© Sputnik . Shams Molhem
أطفال روس وسوريين يرسمون أوشحة النصر ويقلدونها لأبطال الحرب على الإرهاب
8/17
© Sputnik . Shams Molhem
أطفال روس وسوريين يرسمون أوشحة النصر ويقلدونها لأبطال الحرب على الإرهاب
9/17
© Sputnik . Shams Molhem
أطفال روس وسوريين يرسمون أوشحة النصر ويقلدونها لأبطال الحرب على الإرهاب
10/17
© Sputnik . Shams Molhem
أطفال روس وسوريين يرسمون أوشحة النصر ويقلدونها لأبطال الحرب على الإرهاب
11/17
© Sputnik . Shams Molhem
أطفال روس وسوريين يرسمون أوشحة النصر ويقلدونها لأبطال الحرب على الإرهاب
12/17
© Sputnik . Shams Molhem
أطفال روس وسوريين يرسمون أوشحة النصر ويقلدونها لأبطال الحرب على الإرهاب
13/17
© Sputnik . Shams Molhem
أطفال روس وسوريين يرسمون أوشحة النصر ويقلدونها لأبطال الحرب على الإرهاب
14/17
© Sputnik . Shams Molhem
أطفال روس وسوريين يرسمون أوشحة النصر ويقلدونها لأبطال الحرب على الإرهاب
15/17
© Sputnik . Shams Molhem
أطفال روس وسوريين يرسمون أوشحة النصر ويقلدونها لأبطال الحرب على الإرهاب
16/17
© Sputnik . Shams Molhem
أطفال روس وسوريين يرسمون أوشحة النصر ويقلدونها لأبطال الحرب على الإرهاب
17/17
© Sputnik . Shams Molhem
أطفال روس وسوريين يرسمون أوشحة النصر ويقلدونها لأبطال الحرب على الإرهاب