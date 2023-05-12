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https://sputnikarabic.ae/20230512/أكثر-10-دول-أفريقية-امتلاكا-لاحتياطيات-الذهب-1076953392.html
أكثر 10 دول أفريقية امتلاكا لاحتياطيات الذهب
أكثر 10 دول أفريقية امتلاكا لاحتياطيات الذهب
أدرج موقع "ستاتيستا" الألماني أكبر 10 دول أفريقية لديها أكبر احتياطي من الذهب. 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T13:26+0000
2023-05-12T13:26+0000
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وتعد الجزائر التي كانت بالفعل على منصة التتويج بين الدول العربية في نهاية عام 2022، والتي تحظى بمرتبة كبيرة على المستوى العالمي تهيمن على هذا الترتيب.وتمتلك الجزائر أكبر احتياطي من الذهب في أفريقيا يقدر بـ174 طنا، وفقا لتصنيف حديث جمعه موقع "ستاتيستا" الألماني.وتعد جنوب أفريقيا في المرتبة الثانية باحتياطي 125 طنا، وليبيا التي تمتلك احتياطيا بـ117 طنا.وتحتل مصر 80.73 طن والمغرب 22.12 طن في المرتبة 4 و5 على التوالي.وبعد ذلك تليها نيجيريا 21.37 طن وموريشيوس 12.44 طن وغانا 8.74 طن وتونس 6.84 طن.وتحتل موزمبيق المرتبة العاشرة ضمن هذه الدول الأفريقية باحتياطي 3.94 طن.وفقًا للبنوك المركزية المختلفة، لا تزال روسيا تحتل المرتبة الرابعة بما يعادل 574.2 مليار دولار في الترتيب العالمي الذي تهيمن عليه الصين بنحو 3300 مليار دولار.
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أكثر 10 دول أفريقية امتلاكا لاحتياطيات الذهب

13:26 GMT 12.05.2023
© AP Photo / Mike Grollسبائك ذهب
سبائك ذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2023
© AP Photo / Mike Groll
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أدرج موقع "ستاتيستا" الألماني أكبر 10 دول أفريقية لديها أكبر احتياطي من الذهب.
وتعد الجزائر التي كانت بالفعل على منصة التتويج بين الدول العربية في نهاية عام 2022، والتي تحظى بمرتبة كبيرة على المستوى العالمي تهيمن على هذا الترتيب.
وتمتلك الجزائر أكبر احتياطي من الذهب في أفريقيا يقدر بـ174 طنا، وفقا لتصنيف حديث جمعه موقع "ستاتيستا" الألماني.
وتعد جنوب أفريقيا في المرتبة الثانية باحتياطي 125 طنا، وليبيا التي تمتلك احتياطيا بـ117 طنا.
وتحتل مصر 80.73 طن والمغرب 22.12 طن في المرتبة 4 و5 على التوالي.
وبعد ذلك تليها نيجيريا 21.37 طن وموريشيوس 12.44 طن وغانا 8.74 طن وتونس 6.84 طن.
وتحتل موزمبيق المرتبة العاشرة ضمن هذه الدول الأفريقية باحتياطي 3.94 طن.
وفقًا للبنوك المركزية المختلفة، لا تزال روسيا تحتل المرتبة الرابعة بما يعادل 574.2 مليار دولار في الترتيب العالمي الذي تهيمن عليه الصين بنحو 3300 مليار دولار.
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