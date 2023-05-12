أكثر 10 دول أفريقية امتلاكا لاحتياطيات الذهب
© AP Photo / Mike Grollسبائك ذهب
© AP Photo / Mike Groll
أدرج موقع "ستاتيستا" الألماني أكبر 10 دول أفريقية لديها أكبر احتياطي من الذهب.
وتعد الجزائر التي كانت بالفعل على منصة التتويج بين الدول العربية في نهاية عام 2022، والتي تحظى بمرتبة كبيرة على المستوى العالمي تهيمن على هذا الترتيب.
وتمتلك الجزائر أكبر احتياطي من الذهب في أفريقيا يقدر بـ174 طنا، وفقا لتصنيف حديث جمعه موقع "ستاتيستا" الألماني.
وتعد جنوب أفريقيا في المرتبة الثانية باحتياطي 125 طنا، وليبيا التي تمتلك احتياطيا بـ117 طنا.
وتحتل مصر 80.73 طن والمغرب 22.12 طن في المرتبة 4 و5 على التوالي.
1/2. Voici les 10 pays en Afrique avec les plus grandes réserves officielles d'or en tonnes 💰 :— Connais-tu l'Afrique? (@ConnaisAfrique) May 7, 2023
1⃣ Algérie 🇩🇿 - 174 tonnes
2⃣ Afrique du Sud 🇿🇦 - 125 tonnes
3⃣ Libye 🇱🇾 - 117 tonnes
4⃣ Égypte 🇪🇬 - 80,73 tonnes
5⃣ Maroc 🇲🇦 - 22,12 tonnes
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وبعد ذلك تليها نيجيريا 21.37 طن وموريشيوس 12.44 طن وغانا 8.74 طن وتونس 6.84 طن.
وتحتل موزمبيق المرتبة العاشرة ضمن هذه الدول الأفريقية باحتياطي 3.94 طن.
2/2.— Connais-tu l'Afrique? (@ConnaisAfrique) May 7, 2023
6⃣ Nigeria 🇳🇬 - 21,37 tonnes
7⃣ Maurice 🇲🇺 - 12,44 tonnes
8⃣ Ghana 🇬🇭 - 8,74 tonnes
9⃣ Tunisie 🇹🇳 - 6,84 tonnes
🔟 Mozambique 🇲🇿 - 3,94 tonnes
Source : Statista
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وفقًا للبنوك المركزية المختلفة، لا تزال روسيا تحتل المرتبة الرابعة بما يعادل 574.2 مليار دولار في الترتيب العالمي الذي تهيمن عليه الصين بنحو 3300 مليار دولار.