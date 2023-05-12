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https://sputnikarabic.ae/20230512/أمريكا-تجهز-قانونا-جديدا-لتهديد-الدول-التي-تطبع-علاقاتها-مع-الرئيس-السوري-1076938878.html
أمريكا تجهز قانونا جديدا لتهديد الدول التي تطبع علاقاتها مع الرئيس السوري
أمريكا تجهز قانونا جديدا لتهديد الدول التي تطبع علاقاتها مع الرئيس السوري
تجهز مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي، مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز قدرة الحكومة الأمريكية على فرض عقوبات، كتحذير للدول الأخرى من تطبيع العلاقات مع الرئيس... 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T10:21+0000
2023-05-12T10:21+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم
بشار الأسد
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وحسب ما أفاد موقع "سويس إنفو"، يسعى مشروع القانون إلى تحقيق عدة أغراض أبرزها "حظر أي إجراء حكومي أمريكي من شأنه الاعتراف بأية حكومة سورية، يرأسها بشار الأسد أو تطبيع العلاقات معها".ويهدف أيضا إلى إرسال رسائل سياسية وقانونية إلى الدول التي طبعت علاقاتها مع الأسد، أو التي تسعى للتطبيع معه.ويسعى القانون الجديد إلى تعديل قانون قيصر بحيث تطول عقوباته أي جهة أجنبية تقدم دعما ماليا أو ماديا أو تقنيا للحكومة السورية.وذلك بالإضافة إلى معاقبة من يساعد الحكومة السورية في أي صفقة غاز أو كهرباء أو أي مصدر من مصادر الطاقة الأخرى لم تصدر إجازة من وزارة الخزانة الأمريكية للسماح بها.ويأتي مشروع القانون في ظل تسارع التطبيع العربي مع سوريا بقيادة الرئيس بشار الأسد، والتي أسفرت بعد اجتماعات عدة إلى إعادتها إلى الجامعة العربية.وتلقى بشار الأسد، الأربعاء الماضي، دعوة رسمية من السعودية للمشاركة في القمة العربية التي تعقد في مدينة جدة، الأسبوع المقبل، في أول دعوة من نوعها منذ اندلاع النزاع في سوريا.وتعارض الولايات المتحدة تحركات دول المنطقة لتطبيع العلاقات مع الأسد، وعودتها إلى الجامعة العربية.
https://sputnikarabic.ae/20230510/الأسد-يتلقى-دعوة-من-السعودية-للمشاركة-في-القمة-العربية--1076865920.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, بشار الأسد, جامعة الدول العربية, العالم, العالم العربي, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, بشار الأسد, جامعة الدول العربية, العالم, العالم العربي, الأخبار

أمريكا تجهز قانونا جديدا لتهديد الدول التي تطبع علاقاتها مع الرئيس السوري

10:21 GMT 12.05.2023
© Sputnikمقابلة وكالة "سبوتنيك" مع الرئيس السوري بشار الأسد في موسكو
مقابلة وكالة سبوتنيك مع الرئيس السوري بشار الأسد في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2023
© Sputnik
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تجهز مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي، مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز قدرة الحكومة الأمريكية على فرض عقوبات، كتحذير للدول الأخرى من تطبيع العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد.
وحسب ما أفاد موقع "سويس إنفو"، يسعى مشروع القانون إلى تحقيق عدة أغراض أبرزها "حظر أي إجراء حكومي أمريكي من شأنه الاعتراف بأية حكومة سورية، يرأسها بشار الأسد أو تطبيع العلاقات معها".
ويهدف أيضا إلى إرسال رسائل سياسية وقانونية إلى الدول التي طبعت علاقاتها مع الأسد، أو التي تسعى للتطبيع معه.
ويسعى القانون الجديد إلى تعديل قانون قيصر بحيث تطول عقوباته أي جهة أجنبية تقدم دعما ماليا أو ماديا أو تقنيا للحكومة السورية.
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وذلك بالإضافة إلى معاقبة من يساعد الحكومة السورية في أي صفقة غاز أو كهرباء أو أي مصدر من مصادر الطاقة الأخرى لم تصدر إجازة من وزارة الخزانة الأمريكية للسماح بها.
ويأتي مشروع القانون في ظل تسارع التطبيع العربي مع سوريا بقيادة الرئيس بشار الأسد، والتي أسفرت بعد اجتماعات عدة إلى إعادتها إلى الجامعة العربية.
وتلقى بشار الأسد، الأربعاء الماضي، دعوة رسمية من السعودية للمشاركة في القمة العربية التي تعقد في مدينة جدة، الأسبوع المقبل، في أول دعوة من نوعها منذ اندلاع النزاع في سوريا.
وتعارض الولايات المتحدة تحركات دول المنطقة لتطبيع العلاقات مع الأسد، وعودتها إلى الجامعة العربية.
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