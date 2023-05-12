https://sputnikarabic.ae/20230512/أمريكا-توافق-على-بيع-60-مروحية-شينوك-لألمانيا-بأكثر-من-8-مليار-دولار-1076944207.html

أمريكا توافق على بيع 60 مروحية "شينوك" لألمانيا بأكثر من 8 مليار دولار

أمريكا توافق على بيع 60 مروحية "شينوك" لألمانيا بأكثر من 8 مليار دولار

وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على بيع 60 مروحية من طراز "سي إتش-47 إف" (شينوك) إلى ألمانيا في صفقة تبلغ قيمتها 8.5 مليار دولار. 12.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-12T10:49+0000

2023-05-12T10:49+0000

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وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية، في بيان، إن صفقة "البيع المقترحة ستحسن قدرة الرفع الثقيل لألمانيا".وأضاف البيان أن الصفقة "ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن حليف في حلف شمال الأطلسي (الناتو)".وأوضح البيان أن "ألمانيا تعتزم استخدام مروحيات شينوك في تعزيز دفاعها الوطني وردع التهديدات الإقليمية".كما أشار إلى أن برلين تمثل قوة مهمة للاستقرار السياسي والاقتصادي في أوروبا.ووفقا للبيان، وافقت وزارة الخارجية على البيع المحتمل، كما أبلغت وكالة التعاون الأمني الدفاعي موافقتها إلى الكونغرس الذي يتعين أن يوافق على الصفقة.

https://sputnikarabic.ae/20220831/الجيش-الأمريكي-يوقف-أسطوله-بالكامل-من-مروحيات-شينوك-بسبب-عيب-خطير-في-المحركات-1067085568.html

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