عربي
القوات الروسية تدمر مجمع الرادار "زابارك 1" الأوكراني للرصد والسيطرة
https://sputnikarabic.ae/20230512/أمريكا-توافق-على-بيع-60-مروحية-شينوك-لألمانيا-بأكثر-من-8-مليار-دولار-1076944207.html
أمريكا توافق على بيع 60 مروحية "شينوك" لألمانيا بأكثر من 8 مليار دولار
أمريكا توافق على بيع 60 مروحية "شينوك" لألمانيا بأكثر من 8 مليار دولار
وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على بيع 60 مروحية من طراز "سي إتش-47 إف" (شينوك) إلى ألمانيا في صفقة تبلغ قيمتها 8.5 مليار دولار. 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T10:49+0000
2023-05-12T10:49+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار ألمانيا
رصد عسكري
العالم
أخبار العالم الآن
الناتو
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0c/1076944340_0:103:3276:1946_1920x0_80_0_0_9b8ff9aa712850e25abbbf49ab63ca15.jpg
وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية، في بيان، إن صفقة "البيع المقترحة ستحسن قدرة الرفع الثقيل لألمانيا".وأضاف البيان أن الصفقة "ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن حليف في حلف شمال الأطلسي (الناتو)".وأوضح البيان أن "ألمانيا تعتزم استخدام مروحيات شينوك في تعزيز دفاعها الوطني وردع التهديدات الإقليمية".كما أشار إلى أن برلين تمثل قوة مهمة للاستقرار السياسي والاقتصادي في أوروبا.ووفقا للبيان، وافقت وزارة الخارجية على البيع المحتمل، كما أبلغت وكالة التعاون الأمني الدفاعي موافقتها إلى الكونغرس الذي يتعين أن يوافق على الصفقة.
https://sputnikarabic.ae/20220831/الجيش-الأمريكي-يوقف-أسطوله-بالكامل-من-مروحيات-شينوك-بسبب-عيب-خطير-في-المحركات-1067085568.html
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0c/1076944340_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_d8b151425295d9fecfe05e2a80071f16.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ألمانيا, رصد عسكري, العالم, أخبار العالم الآن, الناتو, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ألمانيا, رصد عسكري, العالم, أخبار العالم الآن, الناتو, الأخبار

أمريكا توافق على بيع 60 مروحية "شينوك" لألمانيا بأكثر من 8 مليار دولار

10:49 GMT 12.05.2023
© AFP 2023 / DANIEL MIHAILESCUمروحيات "سي إتش-47 إف شينوك"
مروحيات سي إتش-47 إف شينوك - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2023
© AFP 2023 / DANIEL MIHAILESCU
تابعنا عبرTelegram
وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على بيع 60 مروحية من طراز "سي إتش-47 إف" (شينوك) إلى ألمانيا في صفقة تبلغ قيمتها 8.5 مليار دولار.
وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية، في بيان، إن صفقة "البيع المقترحة ستحسن قدرة الرفع الثقيل لألمانيا".
وأضاف البيان أن الصفقة "ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن حليف في حلف شمال الأطلسي (الناتو)".
مروحية بوينغ CH-47 شينوك - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
الجيش الأمريكي يوقف أسطوله بالكامل من مروحيات "شينوك" بسبب عيب خطير
31 أغسطس 2022, 10:22 GMT
وأوضح البيان أن "ألمانيا تعتزم استخدام مروحيات شينوك في تعزيز دفاعها الوطني وردع التهديدات الإقليمية".
كما أشار إلى أن برلين تمثل قوة مهمة للاستقرار السياسي والاقتصادي في أوروبا.

ووفقا للبيان، وافقت وزارة الخارجية على البيع المحتمل، كما أبلغت وكالة التعاون الأمني الدفاعي موافقتها إلى الكونغرس الذي يتعين أن يوافق على الصفقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ подготавливают к работе беспилотный летательный аппарат Орлан-10У в южном секторе СВО. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:20 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:09 GMTВоеннослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала