https://sputnikarabic.ae/20230512/إطلاق-970-صاروخا-من-غزة-تجاه-إسرائيل-واعتراض-296-منها-1076961647.html
إطلاق 970 صاروخا من غزة تجاه إسرائيل واعتراض 296 منها
إطلاق 970 صاروخا من غزة تجاه إسرائيل واعتراض 296 منها
قال الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، إن الفصائل الفلسطينية المسلحة، أطلقت حتى الآن 970 صاروخا من قطاع غزة تجاه الأراضي الإسرائيلية تم اعتراض 269 منها... 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T15:26+0000
2023-05-12T15:26+0000
2023-05-12T15:38+0000
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وأوضح الجيش في بيان نشره على حسابه بموقع "تويتر" أن الفصائل أطلقت 970 صاروخا من القطاع، اجتاز 761 منها الحدود الإسرائيلية، حتى الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي (الواحدة بتوقيت غرينتش).وأضاف أن منظومة القبة الحديدية أسقطت 296 صاروخا، فيما سقط 181 صاروخا داخل القطاع (1 من كل 5 صواريخ).وقال الجيش إنه هاجم منذ انطلاق العملية العسكرية الإسرائيلية "الدرع والسهم" فجر الثلاثاء الماضي 254 هدفا في قطاع غزة.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية، نقلا عن مسؤول أمني كبير، إن إسرائيل أبلغت مصر أن محادثات وقف إطلاق النار "ليست ذات صلة في الوقت الحالي، وأن الخط مع مصر مفصول حاليا".وقادت مصر جهودا للوساطة بين إسرائيل وحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية لوقف التصعيد المستمر منذ فجر الثلاثاء الماضي، عندما أقدمت تل أبيب على شن عملية عسكرية تحت اسم "الدرع والسهم" على قطاع غزة، فيما ردت الفصائل بإطلاق مئات الصواريخ تجاه الأراضي الإسرائيلية وصلت إلى محيط القدس وتل أبيب (وسط).وأسفر القصف الإسرائيلي على القطاع منذ فجر الثلاثاء، عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء و5 من قادة "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، فيما أسفر القصف الصاروخي من غزة على إسرائيل الذي بدأ ظهر الأربعاء عن مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20230512/إسرائيل-تبلغ-مصر-بتعليق-مفاوضات-وقف-إطلاق-النار-مع-غزة-1076954096.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
الأخبار, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
إطلاق 970 صاروخا من غزة تجاه إسرائيل واعتراض 296 منها
15:26 GMT 12.05.2023 (تم التحديث: 15:38 GMT 12.05.2023) تابعنا عبر
قال الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، إن الفصائل الفلسطينية المسلحة، أطلقت حتى الآن 970 صاروخا من قطاع غزة تجاه الأراضي الإسرائيلية تم اعتراض 269 منها بواسطة منظومة القبة الحديدية.
وأوضح الجيش
في بيان نشره على حسابه بموقع "تويتر" أن الفصائل أطلقت 970 صاروخا من القطاع، اجتاز 761 منها الحدود الإسرائيلية، حتى الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي (الواحدة بتوقيت غرينتش).
وأضاف أن منظومة القبة الحديدية أسقطت 296 صاروخا، فيما سقط 181 صاروخا داخل القطاع (1 من كل 5 صواريخ).
وقال الجيش إنه هاجم منذ انطلاق العملية العسكرية الإسرائيلية "الدرع والسهم" فجر الثلاثاء الماضي 254 هدفا في قطاع غزة.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قالت قناة
"كان" التابعة لهيئة البث الرسمية، نقلا عن مسؤول أمني كبير، إن إسرائيل أبلغت مصر أن محادثات وقف إطلاق النار "ليست ذات صلة في الوقت الحالي، وأن الخط مع مصر مفصول حاليا".
وقادت مصر جهودا للوساطة
بين إسرائيل وحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية لوقف التصعيد المستمر منذ فجر الثلاثاء الماضي، عندما أقدمت تل أبيب على شن عملية عسكرية تحت اسم "الدرع والسهم" على قطاع غزة، فيما ردت الفصائل بإطلاق مئات الصواريخ تجاه الأراضي الإسرائيلية وصلت إلى محيط القدس وتل أبيب (وسط).
وأسفر القصف الإسرائيلي على القطاع
منذ فجر الثلاثاء، عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء و5 من قادة "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، فيما أسفر القصف الصاروخي من غزة على إسرائيل الذي بدأ ظهر الأربعاء عن مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين.