https://sputnikarabic.ae/20230512/اتحاد-البث-الأوروبي-يمنع-زيلينسكي-من-إلقاء-كلمة-للجمهور-في-ختام-مسابقة-الأغنية-الأوروبية-1076931847.html

اتحاد البث الأوروبي يمنع زيلينسكي من إلقاء كلمة للجمهور في ختام مسابقة الأغنية الأوروبية

اتحاد البث الأوروبي يمنع زيلينسكي من إلقاء كلمة للجمهور في ختام مسابقة الأغنية الأوروبية

منع اتحاد البث الأوروبي (EBU)، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من إلقاء كلمة للجمهور في ختام مسابقة الأغنية الأوروبية خوفا من تسييس المسابقة. 12.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-12T01:15+0000

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سبوتنيك. وقال اتحاد البث الأوروبي وهو تحالف يضم أكثر من 100 مؤسسة بث ويشرف على مسابقة الأغنية الأوروبية، "إنه للأسف لا يمكن قبول طلب زيلينسكي بمخاطبة الجمهور في مسابقة الأغنية الأوروبية، لأنه سيكون مخالفا لقواعد المسابقة".وأضاف الاتحاد في بيان، إن "مسابقة الأغنية الأوروبية هي عرض ترفيهي دولي، تخضع لقواعد ومبادئ صارمة، كما أن الطبيعة غير السياسية للحدث تعد أحد الأركان الأساسية للمسابقة، وهذا المبدأ يحظر إمكانية الإدلاء ببيانات سياسية أو تصريحات مماثلة كجزء من المسابقة".يشار إلى أن "بي بي سي" تستضيف مسابقة الأغنية الأوروبية هذا العام نيابة عن محطة البث العامة الأوكرانية UA: PBC، ويشارك في المسابقة ما لا يقل عن 11 فنانا أوكرانيا، بما في ذلك الفائزين العام الماضي كالوش أوركسترا.يذكر أنه في فبراير/ شباط 2022 ، منع اتحاد البث الأوروبي روسيا من المشاركة في مسابقة الأغنية بسبب مخاوف بشأن الصراع في أوكرانيا، حيث زعم أن مشاركة الروس قد تؤدي إلى الإضرار بسمعة المسابقة.

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