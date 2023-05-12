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https://sputnikarabic.ae/20230512/اتحاد-البث-الأوروبي-يمنع-زيلينسكي-من-إلقاء-كلمة-للجمهور-في-ختام-مسابقة-الأغنية-الأوروبية-1076931847.html
اتحاد البث الأوروبي يمنع زيلينسكي من إلقاء كلمة للجمهور في ختام مسابقة الأغنية الأوروبية
اتحاد البث الأوروبي يمنع زيلينسكي من إلقاء كلمة للجمهور في ختام مسابقة الأغنية الأوروبية
منع اتحاد البث الأوروبي (EBU)، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من إلقاء كلمة للجمهور في ختام مسابقة الأغنية الأوروبية خوفا من تسييس المسابقة. 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T01:15+0000
2023-05-12T01:15+0000
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سبوتنيك. وقال اتحاد البث الأوروبي وهو تحالف يضم أكثر من 100 مؤسسة بث ويشرف على مسابقة الأغنية الأوروبية، "إنه للأسف لا يمكن قبول طلب زيلينسكي بمخاطبة الجمهور في مسابقة الأغنية الأوروبية، لأنه سيكون مخالفا لقواعد المسابقة".وأضاف الاتحاد في بيان، إن "مسابقة الأغنية الأوروبية هي عرض ترفيهي دولي، تخضع لقواعد ومبادئ صارمة، كما أن الطبيعة غير السياسية للحدث تعد أحد الأركان الأساسية للمسابقة، وهذا المبدأ يحظر إمكانية الإدلاء ببيانات سياسية أو تصريحات مماثلة كجزء من المسابقة".يشار إلى أن "بي بي سي" تستضيف مسابقة الأغنية الأوروبية هذا العام نيابة عن محطة البث العامة الأوكرانية UA: PBC، ويشارك في المسابقة ما لا يقل عن 11 فنانا أوكرانيا، بما في ذلك الفائزين العام الماضي كالوش أوركسترا.يذكر أنه في فبراير/ شباط 2022 ، منع اتحاد البث الأوروبي روسيا من المشاركة في مسابقة الأغنية بسبب مخاوف بشأن الصراع في أوكرانيا، حيث زعم أن مشاركة الروس قد تؤدي إلى الإضرار بسمعة المسابقة.
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, الأخبار

اتحاد البث الأوروبي يمنع زيلينسكي من إلقاء كلمة للجمهور في ختام مسابقة الأغنية الأوروبية

01:15 GMT 12.05.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2023
© AP Photo / Leo Correa
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منع اتحاد البث الأوروبي (EBU)، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من إلقاء كلمة للجمهور في ختام مسابقة الأغنية الأوروبية خوفا من تسييس المسابقة.
سبوتنيك. وقال اتحاد البث الأوروبي وهو تحالف يضم أكثر من 100 مؤسسة بث ويشرف على مسابقة الأغنية الأوروبية، "إنه للأسف لا يمكن قبول طلب زيلينسكي بمخاطبة الجمهور في مسابقة الأغنية الأوروبية، لأنه سيكون مخالفا لقواعد المسابقة".
وأضاف الاتحاد في بيان، إن "مسابقة الأغنية الأوروبية هي عرض ترفيهي دولي، تخضع لقواعد ومبادئ صارمة، كما أن الطبيعة غير السياسية للحدث تعد أحد الأركان الأساسية للمسابقة، وهذا المبدأ يحظر إمكانية الإدلاء ببيانات سياسية أو تصريحات مماثلة كجزء من المسابقة".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
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يشار إلى أن "بي بي سي" تستضيف مسابقة الأغنية الأوروبية هذا العام نيابة عن محطة البث العامة الأوكرانية UA: PBC، ويشارك في المسابقة ما لا يقل عن 11 فنانا أوكرانيا، بما في ذلك الفائزين العام الماضي كالوش أوركسترا.
يذكر أنه في فبراير/ شباط 2022 ، منع اتحاد البث الأوروبي روسيا من المشاركة في مسابقة الأغنية بسبب مخاوف بشأن الصراع في أوكرانيا، حيث زعم أن مشاركة الروس قد تؤدي إلى الإضرار بسمعة المسابقة.
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