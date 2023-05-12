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https://sputnikarabic.ae/20230512/اكتشاف-تأثير-سري-لعقار-شائع-الاستخدام-يقتل-السرطان--1076950856.html
اكتشاف تأثير سري لعقار شائع الاستخدام يقتل السرطان
اكتشاف تأثير سري لعقار شائع الاستخدام يقتل السرطان
كشف العلماء عن عقار يصفه الأطباء عادة لعلاج السمنة ومرض السكري من النوع 2، بأنه قد يكون له فوائد في استعادة وظيفة الخلايا المناعية التي تستهدف السرطان. 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T12:52+0000
2023-05-12T12:52+0000
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علوم
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وذكرت مجلة "ساينس أليرت" العلمية أن دواء "سيماغلوتيد" له تأثير مفيد آخر محتمل للأشخاص الذين يعانون من السمنة، وهي استعادة وظيفة الخلايا المناعية التي تسمى الخلايا القاتلة الطبيعية التي تقود إلى مكافحة السرطان والالتهابات في الجسم.وتابع أوشي: "تمثل النتائج الحالية أخبارًا إيجابية للغاية للأشخاص الذين يعانون من السمنة على علاج GLP-1 (مكملًا للنظام الغذائي والتمارين الرياضية، لتحسين التحكم في نسبة السكر في الدم لدى البالغين المصابين بداء السكري من النوع 2)، وتشير إلى أن فوائد هذه المجموعة من العلاجات قد تمتد إلى الحد من مخاطر الإصابة بالسرطان".يهتم الباحثون بشكل خاص بفهم كيف أن التمثيل الغذائي للخلايا يدعم الخلل المناعي في السمنة، حيث يبدو أنه ينظم نشاط الخلايا القاتلة الطبيعية، ويمكن أن يربط هذه القصة بأكملها معًا، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.قال أوشي: "التمثيل الغذائي الخلوي هو مطلب أساسي لوظيفة الخلايا القاتلة الطبيعية، ويمكن أن يحدد حجم الاستجابات، وعند التنشيط، تتشكل الخلايا القاتلة الطبيعية ويتم توجيهها من خلال عمليات التمثيل الغذائي الذاتية وتوافر المغذيات".
https://sputnikarabic.ae/20230511/سمكة-بيرانا-تهاجم-8-سائحين-في-البرازيل-وتتركهم-بأقدام-دامية-فيديو--1076918962.html
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علوم
علوم

اكتشاف تأثير سري لعقار شائع الاستخدام يقتل السرطان

12:52 GMT 12.05.2023
© Depositphotos.com / Dejan Lecicدواء لإنقاص الوزن
دواء لإنقاص الوزن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2023
© Depositphotos.com / Dejan Lecic
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كشف العلماء عن عقار يصفه الأطباء عادة لعلاج السمنة ومرض السكري من النوع 2، بأنه قد يكون له فوائد في استعادة وظيفة الخلايا المناعية التي تستهدف السرطان.
وذكرت مجلة "ساينس أليرت" العلمية أن دواء "سيماغلوتيد" له تأثير مفيد آخر محتمل للأشخاص الذين يعانون من السمنة، وهي استعادة وظيفة الخلايا المناعية التي تسمى الخلايا القاتلة الطبيعية التي تقود إلى مكافحة السرطان والالتهابات في الجسم.

قال عالم الغدد الصماء والمؤلف المشارك في الدراسة دونال أوشي من جامعة "كوليدغ دبلن": "لقد وصلنا أخيرا إلى النقطة التي تظهر فيها العلاجات الطبية لمرض السمنة لمنع مضاعفات الإصابة بالسمنة".

وتابع أوشي: "تمثل النتائج الحالية أخبارًا إيجابية للغاية للأشخاص الذين يعانون من السمنة على علاج GLP-1 (مكملًا للنظام الغذائي والتمارين الرياضية، لتحسين التحكم في نسبة السكر في الدم لدى البالغين المصابين بداء السكري من النوع 2)، وتشير إلى أن فوائد هذه المجموعة من العلاجات قد تمتد إلى الحد من مخاطر الإصابة بالسرطان".
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وأشارت المجلة إلى أن الأشخاص المصابون بالسمنة يُظهرون خللًا ملحوظًا في أجهزتهم المناعية، والذي قد يكون مرتبطًا بحقيقة أنهم أيضًا عرضة للإصابة بأمراض مزمنة أخرى، مثل مرض السكري من النوع 2، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وأنواع عديدة من السرطان.

يهتم الباحثون بشكل خاص بفهم كيف أن التمثيل الغذائي للخلايا يدعم الخلل المناعي في السمنة، حيث يبدو أنه ينظم نشاط الخلايا القاتلة الطبيعية، ويمكن أن يربط هذه القصة بأكملها معًا، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
قال أوشي: "التمثيل الغذائي الخلوي هو مطلب أساسي لوظيفة الخلايا القاتلة الطبيعية، ويمكن أن يحدد حجم الاستجابات، وعند التنشيط، تتشكل الخلايا القاتلة الطبيعية ويتم توجيهها من خلال عمليات التمثيل الغذائي الذاتية وتوافر المغذيات".
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2023
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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