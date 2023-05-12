https://sputnikarabic.ae/20230512/البيت-الأبيض-ندرس-خيارات-مختلفة-لإعادة-مواطنينا-المسجونين-في-روسيا-1076974234.html
البيت الأبيض: ندرس خيارات مختلفة لإعادة مواطنينا المسجونين في روسيا
البيت الأبيض: ندرس خيارات مختلفة لإعادة مواطنينا المسجونين في روسيا
قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، أمس الجمعة، إن بلاده تدرس خيارات مختلفة لإعادة مواطنيها المسجونين في روسيا، بول ويلان وإيفان غيرشكوفيتش إلى وطنهما. 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T23:24+0000
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واشنطن- سبوتنيك. جاءت تصريحات كيربي تعليقا على إمكانية إدراج الروس المدانين في دول أخرى في القائمة للتبادل مع روسيا، حيث قال: "لا نريد الدخول في مفاوضات في العلن، لكن يمكنني أن أقول لكم إننا نعمل بجد لضمان عودة إيفان وبول بالطبع إلى عائلاتهما، حيث مكانهما الطبيعي".وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن بلاده تبقي على اتصال مع روسيا بشأن المواطنين الأمريكيين المحتجزين في روسيا، ولكنه أردف قوله بأن "الاتصالات غير منتظمة".وقال بلينكن لوسائل إعلام أمريكية: "الحوار غير منتظم.. كنا على اتصال.. ومازلنا على اتصال من خلال سفارتنا".وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة وروسيا تحافظان على اتصالات عبر قناة يوافق عليها الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأغراض مناقشة المعتقلين.وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة تعمل مع دول أخرى لبناء تحالف قوي لفرض عواقب على الحكومات التي تعتقد أنها تشارك في الاحتجاز غير المشروع.وتسعى الولايات المتحدة إلى إطلاق سراح مواطنيها، إيفان غيرشكوفيتش، وبول ويلان (الجندي السابق في البحرية الأمريكية)، المحتجزين في روسيا بتهمة التجسس.
https://sputnikarabic.ae/20230510/أنطونوف-الولايات-المتحدة-ستتخلى-ذات-يوم-عن-سياساتها-العدائية-تجاه-روسيا-1076845161.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار
البيت الأبيض: ندرس خيارات مختلفة لإعادة مواطنينا المسجونين في روسيا
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قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، أمس الجمعة، إن بلاده تدرس خيارات مختلفة لإعادة مواطنيها المسجونين في روسيا، بول ويلان وإيفان غيرشكوفيتش إلى وطنهما.
واشنطن- سبوتنيك. جاءت تصريحات كيربي تعليقا على إمكانية إدراج الروس المدانين في دول أخرى في القائمة للتبادل مع روسيا، حيث قال: "لا نريد الدخول في مفاوضات في العلن، لكن يمكنني أن أقول لكم إننا نعمل بجد لضمان عودة إيفان وبول
بالطبع إلى عائلاتهما، حيث مكانهما الطبيعي".
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن بلاده تبقي على اتصال مع روسيا بشأن المواطنين الأمريكيين المحتجزين في روسيا، ولكنه أردف قوله بأن "الاتصالات غير منتظمة".
وقال بلينكن لوسائل إعلام أمريكية: "الحوار غير منتظم.. كنا على اتصال.. ومازلنا على اتصال من خلال سفارتنا
".
وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة وروسيا تحافظان على اتصالات عبر قناة يوافق عليها الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأغراض مناقشة المعتقلين.
وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة تعمل مع دول أخرى لبناء تحالف قوي لفرض عواقب على الحكومات التي تعتقد أنها تشارك في الاحتجاز غير المشروع.
وتسعى الولايات المتحدة إلى إطلاق سراح مواطنيها، إيفان غيرشكوفيتش، وبول ويلان (الجندي السابق في البحرية الأمريكية)، المحتجزين في روسيا بتهمة التجسس.