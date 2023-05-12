https://sputnikarabic.ae/20230512/البيت-الأبيض-واشنطن-قادرة-على-مساعدة-كييف-حتى-في-حالة-التخلف-عن-السداد--1076967140.html

البيت الأبيض: واشنطن قادرة على مساعدة كييف حتى في حالة التخلف عن السداد

البيت الأبيض: واشنطن قادرة على مساعدة كييف حتى في حالة التخلف عن السداد

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، اليوم الجمعة، أن أمريكا حتى في حالة التخلف عن السداد ستحتفظ بالقدرة على تقديم المساعدة... 12.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-12T17:24+0000

2023-05-12T17:24+0000

2023-05-12T17:24+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال كيربي في إفادة صحفية، تعليقا على احتمالات التخلف عن السداد في أمريكا وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على المزيد من الدعم لكييف: "بالنسبة إلى دعم أوكرانيا، فإنه يعتمد على الاعتمادات التي خصصها لنا الكونغرس العام الماضي. ما زلنا نستخدم هذه الأموال المخصصة ونتوقع أن نواصل القيام بذلك حتى نهاية السنة المالية الحالية".دعت السلطات الأميركية الكونغرس، إلى رفع سقف الدين القومي المحدد عند 31.4 تريليون دولار، وفيما يؤيد الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلس النواب، خفض الإنفاق العام كشرط لزيادة الديون، وتطالب إدارة جو بايدن الكونغرس برفع السقف دون أي قيود.في يناير/ كانون الثاني، أخطرت وزارة الخزانة الكونغرس ببدء "إجراءات استثنائية" حتى 5 يونيو/ حزيران فيما يتعلق بالإنجاز المقدر لسقف الدين الوطني البالغ 31.381 تريليون دولار. ثم دعا رئيس الدائرة المشرعين إلى زيادة حدود الاقتراض بسرعة لتجنب التخلف عن السداد.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت، في أكثر من مناسبة، أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

https://sputnikarabic.ae/20230509/بايدن-يجتمع-مع-قادة-الكونغرس-لبحث-رفع-سقف-الدين-الأمريكي-1076840851.html

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