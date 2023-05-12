عربي
Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230512/الجيش-الروسي-يسقط-4-صواريخ-هيمارس-على-محور-جنوب-دونيتسك-1076932223.html
الجيش الروسي يسقط 4 صواريخ "هيمارس" على محور جنوب دونيتسك
الجيش الروسي يسقط 4 صواريخ "هيمارس" على محور جنوب دونيتسك
أفاد مدير المركز الصحفي لقوات تجمع "فوستوك"( الشرق) الروسية، ألكسندر غوردييف، بأن قوات التجمع صدت ضربة صاروخية أوكرانية وأسقطت أربعة صواريخ من طراز "هيمارس"... 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T02:51+0000
2023-05-12T02:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الأخبار
سلاح روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/07/1067402743_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_652e8bdd181f7a57b85d48b6ecf5d660.jpg
موسكو- سبوتنيك. وصرح غوردييف لـ"سبوتنيك" اليوم الجمعة: "تم صد ضربة صاروخية معادية، وأسقطت منظومة صواريخ "إس -300" المضادة للطائرات أربعة صواريخ من نظام "هيمارس" على محور جنوب دونيتسك".وبحسب غوردييف، فقد تمكنت الوحدات المتقدمة من مجموعة "فوستوك"، مدعومة بالمدفعية، من اعتراض تحركات مجموعتي استطلاع للعدو ودمرت شاحنة صغيرة، كما دمرت نيران منصات المدفعية ذاتية الدفع "أكاتسيا" طاقم هاون معاد في منطقة بريتشيستوفكافي الإطار ذاته، دمر طاقم مدفع الهاون الثقيل ذاتي الدفع "تيولبان" نقطة انتشار مؤقتة للمسلحين الأوكران في منطقة فيليكايا نوفوسيلكا.وكشف غوردييف، عن أن الجيش الروسي تمكن من إسقاط ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية وأربع طائرات بدون طيار انتحارية على محور زابوروجيه.وأوضح غوردييف لـ"سبوتنيك": "أسقطت وسائل الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية ونيران الأسلحة الخفيفة ثلاث طائرات مسيرة وأربع طائرات بدون طيار انتحارية".وتابع غوردييف، "تم تدمير نقطة انتشار مؤقتة للعدو على محور زابوروجيه في منطقة بلدة بولتافكا، بنيران قذائف المدفعية وفي منطقة غولياي بولي، دمر طاقم المدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا" طاقم هاون أوكراني".يذكر أن روسيا كانت قد أطلقت في 24 فبراير/ شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وأكد الرئيس، فلاديمير بوتين، حينها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير الأقاليم الأربعة، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).
https://sputnikarabic.ae/20230512/بلينكين-الولايات-المتحدة-مستعدة-لتزويد-أوكرانيا-بما-تحتاجه-لشن-هجوم-مضاد-1076931676.html
https://sputnikarabic.ae/20230511/زيلينسكي-أوكرانيا-تحتاج-إلى-مزيد-من-الوقت-لشن-هجوم-مضاد-1076903363.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/07/1067402743_145:0:2368:1667_1920x0_80_0_0_33f749f32345d4b26ded1e720c810e9d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار, سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار, سلاح روسيا

الجيش الروسي يسقط 4 صواريخ "هيمارس" على محور جنوب دونيتسك

02:51 GMT 12.05.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة إطلاق الصواريخ المتعددة "غراد" خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
منظومة إطلاق الصواريخ المتعددة غراد خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية فوستوك 2022 في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أفاد مدير المركز الصحفي لقوات تجمع "فوستوك"( الشرق) الروسية، ألكسندر غوردييف، بأن قوات التجمع صدت ضربة صاروخية أوكرانية وأسقطت أربعة صواريخ من طراز "هيمارس" على محور جنوب دونيتسك.
موسكو- سبوتنيك. وصرح غوردييف لـ"سبوتنيك" اليوم الجمعة: "تم صد ضربة صاروخية معادية، وأسقطت منظومة صواريخ "إس -300" المضادة للطائرات أربعة صواريخ من نظام "هيمارس" على محور جنوب دونيتسك".
وبحسب غوردييف، فقد تمكنت الوحدات المتقدمة من مجموعة "فوستوك"، مدعومة بالمدفعية، من اعتراض تحركات مجموعتي استطلاع للعدو ودمرت شاحنة صغيرة، كما دمرت نيران منصات المدفعية ذاتية الدفع "أكاتسيا" طاقم هاون معاد في منطقة بريتشيستوفكا
في الإطار ذاته، دمر طاقم مدفع الهاون الثقيل ذاتي الدفع "تيولبان" نقطة انتشار مؤقتة للمسلحين الأوكران في منطقة فيليكايا نوفوسيلكا.
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بلينكين: الولايات المتحدة مستعدة لتزويد أوكرانيا بما تحتاجه لشن هجوم مضاد
00:14 GMT
وكشف غوردييف، عن أن الجيش الروسي تمكن من إسقاط ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية وأربع طائرات بدون طيار انتحارية على محور زابوروجيه.
وأوضح غوردييف لـ"سبوتنيك": "أسقطت وسائل الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية ونيران الأسلحة الخفيفة ثلاث طائرات مسيرة وأربع طائرات بدون طيار انتحارية".
وتابع غوردييف، "تم تدمير نقطة انتشار مؤقتة للعدو على محور زابوروجيه في منطقة بلدة بولتافكا، بنيران قذائف المدفعية وفي منطقة غولياي بولي، دمر طاقم المدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا" طاقم هاون أوكراني".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي: أوكرانيا تحتاج إلى مزيد من الوقت لشن هجوم مضاد
أمس, 09:01 GMT
يذكر أن روسيا كانت قد أطلقت في 24 فبراير/ شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وأكد الرئيس، فلاديمير بوتين، حينها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير الأقاليم الأربعة، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:19 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديوأمس, 13:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала