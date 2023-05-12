https://sputnikarabic.ae/20230512/الجيش-الروسي-يسقط-7-طائرات-مسيرة-أوكرانية-على-محور-زابوروجيه--1076932079.html
الجيش الروسي يسقط 7 طائرات مسيرة أوكرانية على محور زابوروجيه
الجيش الروسي يسقط 7 طائرات مسيرة أوكرانية على محور زابوروجيه
أعلن مدير المركز الصحفي لقوات تجمع "فوستوك"( الشرق) الروسية، ألكسندر غوردييف، اليوم الجمعة، بأن الجيش الروسي تمكن من إسقاط ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية وأربع... 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T02:30+0000
2023-05-12T02:30+0000
2023-05-12T02:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وأوضح غوردييف لـ"سبوتنيك": "أسقطت وسائل الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية ونيران الأسلحة الخفيفة ثلاث طائرات مسيرة وأربع طائرات بدون طيار انتحارية".وأردف مدير المركز الصحفي لقوات تجمع "فوستوك" قائلا إن الطائرات المسيرة الروسية دمرت سيارة مدرعة أوكرانية "كازاك" في منطقة مالايا توكماتشكا وشاحنتين صغيرتين للعدو في منطقة نوفودانيلوفكا".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الخميس، أن الوضع العام في منطقة العملية العسكرية الخاصة تحت السيطرة، جاء ذلك في بيان وزارة الدفاع الروسية والذي أوضحت فيه أن "التصريحات حول "الاختراقات الدفاعية" في خطوط المواجه لا تتوافق مع الواقع".وأضاف البيان: "اعتبارا من الساعة 22.00 يوم 11 مايو/ أيار 2023، لا توجد إجراءات نشطة في اتجاه كوبيانسك. خلال النهار، قامت قوات التجمع "الغربية" التابعة للقوات الروسية بقمع أعمال ثلاث مجموعات تخريب واستطلاع للعدو".وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/ شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وأكد الرئيس، فلاديمير بوتين، حينها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير الأقاليم الأربعة، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).
https://sputnikarabic.ae/20230510/الجيش-الروسي-يدمر-مركزا-لصيانة-وإصلاح-المعدات-العسكرية-الأوكرانية-في-مقاطعة-زابوروجيه-1076874488.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الأخبار
الجيش الروسي يسقط 7 طائرات مسيرة أوكرانية على محور زابوروجيه
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أعلن مدير المركز الصحفي لقوات تجمع "فوستوك"( الشرق) الروسية، ألكسندر غوردييف، اليوم الجمعة، بأن الجيش الروسي تمكن من إسقاط ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية وأربع طائرات بدون طيار انتحارية على محور زابوروجيه.
موسكو - سبوتنيك. وأوضح غوردييف لـ"سبوتنيك": "أسقطت وسائل الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية ونيران الأسلحة الخفيفة ثلاث طائرات مسيرة وأربع طائرات بدون طيار انتحارية".
وتابع غوردييف، "تم تدمير نقطة انتشار مؤقتة للعدو على محور زابوروجيه في منطقة بلدة بولتافكا، بنيران قذائف المدفعية وفي منطقة غولياي بولي، دمر طاقم المدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا" طاقم هاون أوكراني".
وأردف مدير المركز الصحفي لقوات تجمع "فوستوك" قائلا إن الطائرات المسيرة الروسية دمرت سيارة مدرعة أوكرانية "كازاك" في منطقة مالايا توكماتشكا وشاحنتين صغيرتين للعدو في منطقة نوفودانيلوفكا".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الخميس، أن الوضع العام في منطقة العملية العسكرية الخاصة تحت السيطرة، جاء ذلك في بيان وزارة الدفاع الروسية والذي أوضحت فيه أن "التصريحات حول "الاختراقات الدفاعية
" في خطوط المواجه لا تتوافق مع الواقع".
وأضاف البيان: "اعتبارا من الساعة 22.00 يوم 11 مايو/ أيار 2023، لا توجد إجراءات نشطة في اتجاه كوبيانسك. خلال النهار، قامت قوات التجمع "الغربية" التابعة للقوات الروسية بقمع أعمال ثلاث مجموعات تخريب واستطلاع للعدو".
وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/ شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وأكد الرئيس، فلاديمير بوتين، حينها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير الأقاليم الأربعة، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).