عربي
Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230512/الجيش-الروسي-يسقط-7-طائرات-مسيرة-أوكرانية-على-محور-زابوروجيه--1076932079.html
الجيش الروسي يسقط 7 طائرات مسيرة أوكرانية على محور زابوروجيه
الجيش الروسي يسقط 7 طائرات مسيرة أوكرانية على محور زابوروجيه
أعلن مدير المركز الصحفي لقوات تجمع "فوستوك"( الشرق) الروسية، ألكسندر غوردييف، اليوم الجمعة، بأن الجيش الروسي تمكن من إسقاط ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية وأربع... 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T02:30+0000
2023-05-12T02:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/09/1059664420_0:25:3557:2025_1920x0_80_0_0_83dec43f7b51e594a5e0baa7c9a49d7e.jpg
موسكو - سبوتنيك. وأوضح غوردييف لـ"سبوتنيك": "أسقطت وسائل الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية ونيران الأسلحة الخفيفة ثلاث طائرات مسيرة وأربع طائرات بدون طيار انتحارية".وأردف مدير المركز الصحفي لقوات تجمع "فوستوك" قائلا إن الطائرات المسيرة الروسية دمرت سيارة مدرعة أوكرانية "كازاك" في منطقة مالايا توكماتشكا وشاحنتين صغيرتين للعدو في منطقة نوفودانيلوفكا".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الخميس، أن الوضع العام في منطقة العملية العسكرية الخاصة تحت السيطرة، جاء ذلك في بيان وزارة الدفاع الروسية والذي أوضحت فيه أن "التصريحات حول "الاختراقات الدفاعية" في خطوط المواجه لا تتوافق مع الواقع".وأضاف البيان: "اعتبارا من الساعة 22.00 يوم 11 مايو/ أيار 2023، لا توجد إجراءات نشطة في اتجاه كوبيانسك. خلال النهار، قامت قوات التجمع "الغربية" التابعة للقوات الروسية بقمع أعمال ثلاث مجموعات تخريب واستطلاع للعدو".وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/ شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وأكد الرئيس، فلاديمير بوتين، حينها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير الأقاليم الأربعة، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).
https://sputnikarabic.ae/20230510/الجيش-الروسي-يدمر-مركزا-لصيانة-وإصلاح-المعدات-العسكرية-الأوكرانية-في-مقاطعة-زابوروجيه-1076874488.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/09/1059664420_412:0:3143:2048_1920x0_80_0_0_bfd4d543f7680072e795499977a02a57.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الأخبار

الجيش الروسي يسقط 7 طائرات مسيرة أوكرانية على محور زابوروجيه

02:30 GMT 12.05.2023
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky  / الانتقال إلى بنك الصورقوات الجيش الروسي على أراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار.
قوات الجيش الروسي على أراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2023
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن مدير المركز الصحفي لقوات تجمع "فوستوك"( الشرق) الروسية، ألكسندر غوردييف، اليوم الجمعة، بأن الجيش الروسي تمكن من إسقاط ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية وأربع طائرات بدون طيار انتحارية على محور زابوروجيه.
موسكو - سبوتنيك. وأوضح غوردييف لـ"سبوتنيك": "أسقطت وسائل الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية ونيران الأسلحة الخفيفة ثلاث طائرات مسيرة وأربع طائرات بدون طيار انتحارية".

وتابع غوردييف، "تم تدمير نقطة انتشار مؤقتة للعدو على محور زابوروجيه في منطقة بلدة بولتافكا، بنيران قذائف المدفعية وفي منطقة غولياي بولي، دمر طاقم المدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا" طاقم هاون أوكراني".

جندي روسي في أحد شوارع مدينة ميليتوبول بممقاطعة زابوروجيه في جنوب أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر مركزا لصيانة وإصلاح المعدات العسكرية الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه
10 مايو, 12:07 GMT
وأردف مدير المركز الصحفي لقوات تجمع "فوستوك" قائلا إن الطائرات المسيرة الروسية دمرت سيارة مدرعة أوكرانية "كازاك" في منطقة مالايا توكماتشكا وشاحنتين صغيرتين للعدو في منطقة نوفودانيلوفكا".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الخميس، أن الوضع العام في منطقة العملية العسكرية الخاصة تحت السيطرة، جاء ذلك في بيان وزارة الدفاع الروسية والذي أوضحت فيه أن "التصريحات حول "الاختراقات الدفاعية" في خطوط المواجه لا تتوافق مع الواقع".
وأضاف البيان: "اعتبارا من الساعة 22.00 يوم 11 مايو/ أيار 2023، لا توجد إجراءات نشطة في اتجاه كوبيانسك. خلال النهار، قامت قوات التجمع "الغربية" التابعة للقوات الروسية بقمع أعمال ثلاث مجموعات تخريب واستطلاع للعدو".
وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/ شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وأكد الرئيس، فلاديمير بوتين، حينها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير الأقاليم الأربعة، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:19 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديوأمس, 13:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала