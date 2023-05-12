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القوات الروسية تدمر مجمع الرادار "زابارك 1" الأوكراني للرصد والسيطرة
Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230512/الدفاعات-الروسية-تسقط-مقاتلة-سو-27-أوكرانية-و25-طائرة-دون-طيار-1076946210.html
الدفاعات الروسية تسقط مقاتلة "سو 27" أوكرانية و25 طائرة دون طيار
الدفاعات الروسية تسقط مقاتلة "سو 27" أوكرانية و25 طائرة دون طيار
اسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، خلال اليوم الماضي، مقاتلة أوكرانية من طراز "سو 27" و25 طائرة دون طيار أوكرانية. 12.05.2023, سبوتنيك عربي
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

الدفاعات الروسية تسقط مقاتلة "سو 27" أوكرانية و25 طائرة دون طيار

11:27 GMT 12.05.2023
© Sputnik . Vitaliy Timkiv /  / الانتقال إلى بنك الصور"صقور روسيا" - "سو-27"
صقور روسيا - سو-27 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2023
© Sputnik . Vitaliy Timkiv /
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اسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، خلال اليوم الماضي، مقاتلة أوكرانية من طراز "سو 27" و25 طائرة دون طيار أوكرانية.
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