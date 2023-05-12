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https://sputnikarabic.ae/20230512/الدفاع-المدني-السعودي-ينجح-في-السيطرة-على-حريق-ضخم-في-سوق-الصواريخ-بجدة-1076933388.html
الدفاع المدني السعودي ينجح في السيطرة على حريق ضخم في "سوق الصواريخ" بجدة
الدفاع المدني السعودي ينجح في السيطرة على حريق ضخم في "سوق الصواريخ" بجدة
أعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم الجمعة، نجاحه في السيطرة على حريق كبير نشب في "سوق الصواريخ" بمدينة جدة. 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T06:09+0000
2023-05-12T06:09+0000
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ونشرت صحيفة عكاظ، صباح اليوم الجمعة، أن الدفاع المدني السعودي نجح في السيطرة على حريق ضخم نشب في "سوق الصواريخ" بمدينة جدة، وأن عمليات إخماد الحريق مستمرة، حتى الآن.ونقلت الصحيفة عن مصادر خاصة أن الحريق شب في مجمع "أسواق الرحمانية" الشعبي بمدينة جدة، حيث يعج بالبسطات والمحلات التجارية، وأنه لا تزال الجهود مستمرة للسيطرة على الحريق.وأكدت المصادر الخاصة أنه لم يتم تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية حتى الساعة.يشار إلى أنه في شهر مارس/آذار الماضي، تمكنت فرق الدفاع المدني في مدينة الدمام، من إخماد حريق شبّ في منشآة سكنية ولم يسفر عنه أي إصابات.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار, العالم العربي

الدفاع المدني السعودي ينجح في السيطرة على حريق ضخم في "سوق الصواريخ" بجدة

06:09 GMT 12.05.2023
© AP Photo / Abdullah Moneimدخان يتصاعد في الأفق مع اشتعال حريق بعد إضراب في الخرطوم ، السودان ، 16 أبريل 2023.
دخان يتصاعد في الأفق مع اشتعال حريق بعد إضراب في الخرطوم ، السودان ، 16 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2023
© AP Photo / Abdullah Moneim
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أعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم الجمعة، نجاحه في السيطرة على حريق كبير نشب في "سوق الصواريخ" بمدينة جدة.
ونشرت صحيفة عكاظ، صباح اليوم الجمعة، أن الدفاع المدني السعودي نجح في السيطرة على حريق ضخم نشب في "سوق الصواريخ" بمدينة جدة، وأن عمليات إخماد الحريق مستمرة، حتى الآن.
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ونقلت الصحيفة عن مصادر خاصة أن الحريق شب في مجمع "أسواق الرحمانية" الشعبي بمدينة جدة، حيث يعج بالبسطات والمحلات التجارية، وأنه لا تزال الجهود مستمرة للسيطرة على الحريق.
وأكدت المصادر الخاصة أنه لم يتم تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية حتى الساعة.
يشار إلى أنه في شهر مارس/آذار الماضي، تمكنت فرق الدفاع المدني في مدينة الدمام، من إخماد حريق شبّ في منشآة سكنية ولم يسفر عنه أي إصابات.
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