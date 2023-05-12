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Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230512/الصين-ترسل-مبعوثا-إلى-روسيا-وأوكرانيا-لبحث-إنهاء-الأزمة-بينهما-1076937160.html
الصين ترسل مبعوثا إلى روسيا وأوكرانيا لبحث إنهاء الأزمة بينهما
الصين ترسل مبعوثا إلى روسيا وأوكرانيا لبحث إنهاء الأزمة بينهما
أعلنت الصين، اليوم الجمعة، أن مبعوثها الخاص لشؤون أوراسيا، لي هوي، سيبدأ جولة تشمل أوكرانيا وروسيا وعددًا من الدول الأوروبية، لإجراء مناقشات تهدف إلى إيجاد حل... 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T08:44+0000
2023-05-12T08:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وذكرت الخارجية الصينية في بيان، إنه "ابتداءً من 15 مايو/أيار، سيقوم لي هوي، بجولة تشمل 5 بلدان، أوكرانيا وبولندا وفرنسا وألمانيا وروسيا، وذلك للتواصل مع جميع الأطراف بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية".وأكد البيان أن الصين مستعدة لمواصلة لعب دور بناء في التوصل إلى إجماع دولي على وقف إطلاق النار، وبدء محادثات السلام ومنع المزيد من تصعيد الوضع.وأشار البيان إلى أن الصين "تقف بقوة إلى جانب السلام".وكانت الصين قد أعلنت، في فبراير/ شباط الماضي، عن خطة تتضمن اقتراحا من 12 بندا رأت فيه حلا للأزمة الأوكرانية، وذلك في ظل تأكيدها على ضرورة استئناف الحوار المباشر بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت، باعتباره "السبيل الوحيد الناجح لحل الصراع".
https://sputnikarabic.ae/20230512/بوريل-الاتحاد-الأوروبي-مستعد-للتعاون-الجاد-مع-الصين-بشأن-الصراع-في-أوكرانيا-1076934041.html
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الصين, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي, الأخبار
الصين, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي, الأخبار

الصين ترسل مبعوثا إلى روسيا وأوكرانيا لبحث إنهاء الأزمة بينهما

08:44 GMT 12.05.2023
© AP Photo / Andy Wongانتخاب الرئيس الصيني شي جين بينغ أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة الأحد 23 أكتوبر 2022
انتخاب الرئيس الصيني شي جين بينغ أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة الأحد 23 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2023
© AP Photo / Andy Wong
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أعلنت الصين، اليوم الجمعة، أن مبعوثها الخاص لشؤون أوراسيا، لي هوي، سيبدأ جولة تشمل أوكرانيا وروسيا وعددًا من الدول الأوروبية، لإجراء مناقشات تهدف إلى إيجاد حل سياسي للأزمة الأوكرانية.
وذكرت الخارجية الصينية في بيان، إنه "ابتداءً من 15 مايو/أيار، سيقوم لي هوي، بجولة تشمل 5 بلدان، أوكرانيا وبولندا وفرنسا وألمانيا وروسيا، وذلك للتواصل مع جميع الأطراف بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية".
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، باريس، فرنسا 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2023
بوريل: الاتحاد الأوروبي مستعد للتعاون الجاد مع الصين لإيجاد حل للصراع في أوكرانيا
06:47 GMT
وأكد البيان أن الصين مستعدة لمواصلة لعب دور بناء في التوصل إلى إجماع دولي على وقف إطلاق النار، وبدء محادثات السلام ومنع المزيد من تصعيد الوضع.
وأشار البيان إلى أن الصين "تقف بقوة إلى جانب السلام".
وكانت الصين قد أعلنت، في فبراير/ شباط الماضي، عن خطة تتضمن اقتراحا من 12 بندا رأت فيه حلا للأزمة الأوكرانية، وذلك في ظل تأكيدها على ضرورة استئناف الحوار المباشر بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت، باعتباره "السبيل الوحيد الناجح لحل الصراع".
خطة الخارجية الصينية لحل الأزمة الأوكرانية - سبوتنيك عربي
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