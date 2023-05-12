https://sputnikarabic.ae/20230512/الصين-ترسل-مبعوثا-إلى-روسيا-وأوكرانيا-لبحث-إنهاء-الأزمة-بينهما-1076937160.html
الصين ترسل مبعوثا إلى روسيا وأوكرانيا لبحث إنهاء الأزمة بينهما
الصين ترسل مبعوثا إلى روسيا وأوكرانيا لبحث إنهاء الأزمة بينهما
أعلنت الصين، اليوم الجمعة، أن مبعوثها الخاص لشؤون أوراسيا، لي هوي، سيبدأ جولة تشمل أوكرانيا وروسيا وعددًا من الدول الأوروبية، لإجراء مناقشات تهدف إلى إيجاد حل... 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T08:44+0000
2023-05-12T08:44+0000
2023-05-12T08:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الصين
أخبار أوكرانيا
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار الاتحاد الأوروبي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/17/1069365910_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_6042802602c2230effcf3960b1dda31f.jpg
وذكرت الخارجية الصينية في بيان، إنه "ابتداءً من 15 مايو/أيار، سيقوم لي هوي، بجولة تشمل 5 بلدان، أوكرانيا وبولندا وفرنسا وألمانيا وروسيا، وذلك للتواصل مع جميع الأطراف بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية".وأكد البيان أن الصين مستعدة لمواصلة لعب دور بناء في التوصل إلى إجماع دولي على وقف إطلاق النار، وبدء محادثات السلام ومنع المزيد من تصعيد الوضع.وأشار البيان إلى أن الصين "تقف بقوة إلى جانب السلام".وكانت الصين قد أعلنت، في فبراير/ شباط الماضي، عن خطة تتضمن اقتراحا من 12 بندا رأت فيه حلا للأزمة الأوكرانية، وذلك في ظل تأكيدها على ضرورة استئناف الحوار المباشر بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت، باعتباره "السبيل الوحيد الناجح لحل الصراع".
https://sputnikarabic.ae/20230512/بوريل-الاتحاد-الأوروبي-مستعد-للتعاون-الجاد-مع-الصين-بشأن-الصراع-في-أوكرانيا-1076934041.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/17/1069365910_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a094786f1dd5d0290e36d3d2c54a0c92.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي, الأخبار
الصين, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي, الأخبار
الصين ترسل مبعوثا إلى روسيا وأوكرانيا لبحث إنهاء الأزمة بينهما
تابعنا عبر
أعلنت الصين، اليوم الجمعة، أن مبعوثها الخاص لشؤون أوراسيا، لي هوي، سيبدأ جولة تشمل أوكرانيا وروسيا وعددًا من الدول الأوروبية، لإجراء مناقشات تهدف إلى إيجاد حل سياسي للأزمة الأوكرانية.
وذكرت
الخارجية الصينية في بيان، إنه "ابتداءً من 15 مايو/أيار، سيقوم لي هوي، بجولة تشمل 5 بلدان، أوكرانيا وبولندا وفرنسا وألمانيا وروسيا، وذلك للتواصل مع جميع الأطراف بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية".
وأكد البيان أن الصين مستعدة لمواصلة لعب دور بناء في التوصل إلى إجماع دولي على وقف إطلاق النار، وبدء محادثات السلام ومنع المزيد من تصعيد الوضع.
وأشار البيان إلى أن الصين "تقف بقوة إلى جانب السلام".
وكانت الصين قد أعلنت، في فبراير/ شباط الماضي، عن خطة تتضمن اقتراحا من 12 بندا
رأت فيه حلا للأزمة الأوكرانية، وذلك في ظل تأكيدها على ضرورة استئناف الحوار المباشر بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت، باعتباره "السبيل الوحيد الناجح لحل الصراع".