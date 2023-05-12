https://sputnikarabic.ae/20230512/العراق-يعلق-استخدام-بعض-طائرات-إيرباص-بسبب-خلل-في-المحركات--1076932545.html
العراق يعلق استخدام بعض طائرات "إيرباص" بسبب خلل في المحركات
العراق يعلق استخدام بعض طائرات "إيرباص" بسبب خلل في المحركات
أمرت سلطة الطيران المدني العراقية بوقف تشغيل طائرة إيرباص من طراز A220 التي تستخدمها شركة الخطوط الجوية العراقية الوطنية بسبب خلل في محركاتها، حسبما ذكرت... 12.05.2023, سبوتنيك عربي
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سبوتنيك. وأوضح البيان أن قرار الإيقاف جاء من منطلق المسؤولية في الحفاظ على سلامة المسافرين والحركة الجوية بعدما كشفت مؤشرات فنية أولية عن تعرض محرك إحدى الطائرات إلى تلف أجزاء من البطانة الداخلية لغطاء المحرك بتاريخ 30 أبريل/ نيسان الماضي وكسر أجزاء من زعانف المروحة خلال هبوطها في مطار بغداد الدولي.واختتمت سلطة الطيران المدني بالتأكيد على أن هذه المؤشرات تستدعي اتخاذ الإجراء المناسب والسريع حفاظاعلى سلامة المسافرين والطواقم الجوية والطائرات من أي عواقب أخرى.يذكر أن العديد من شركات الطيران التي تستخدم نفس نوع محركات طائرات A220 ، قد تعرضت لذات المشاكل الفنية في محركاتها، وقررت تلك الشركات إيقاف تشغيل الطائرات المذكورة، ومن بينها شركة الطيران السويسرية والمصرية للطيران وشركات أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230427/الخطوط-الجوية-الجزائرية-تبرم-صفقة-لشراء-15-طائرة-من-بوينغ-وإيرباص-1076387868.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
العراق يعلق استخدام بعض طائرات "إيرباص" بسبب خلل في المحركات
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أمرت سلطة الطيران المدني العراقية بوقف تشغيل طائرة إيرباص من طراز A220 التي تستخدمها شركة الخطوط الجوية العراقية الوطنية بسبب خلل في محركاتها، حسبما ذكرت السلطة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
سبوتنيك. وأوضح البيان أن قرار الإيقاف جاء من منطلق المسؤولية في الحفاظ على سلامة المسافرين والحركة الجوية بعدما كشفت مؤشرات فنية أولية عن تعرض محرك إحدى الطائرات إلى تلف أجزاء من البطانة الداخلية لغطاء المحرك بتاريخ 30 أبريل/ نيسان الماضي وكسر أجزاء من زعانف المروحة خلال هبوطها في مطار بغداد الدولي.
وتابع البيان "أعقب هذا الحادث بيومين، حادث لطائرة أخرى لشركة الخطوط الجوية العراقية من طراز A220 ، تعرضت لنفس الضرر في أحد المحركات أثناء توجهها إلى تونس".
واختتمت سلطة الطيران المدني بالتأكيد على أن هذه المؤشرات تستدعي اتخاذ الإجراء المناسب والسريع حفاظاعلى سلامة المسافرين والطواقم الجوية والطائرات من أي عواقب أخرى.
يذكر أن العديد من شركات الطيران
التي تستخدم نفس نوع محركات طائرات A220 ، قد تعرضت لذات المشاكل الفنية في محركاتها، وقررت تلك الشركات إيقاف تشغيل الطائرات المذكورة، ومن بينها شركة الطيران السويسرية والمصرية للطيران وشركات أخرى.