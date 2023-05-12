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القوات الروسية تدمر مجمع الرادار "زابارك 1" الأوكراني للرصد والسيطرة
Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230512/القوات-الروسية-تدمر-منشأة-لتخزين-الوقود-للمعدات-العسكرية-الأوكرانية-في-زابوروجيه-1076945930.html
القوات الروسية تدمر منشأة لتخزين الوقود للمعدات العسكرية الأوكرانية في زابوروجيه
القوات الروسية تدمر منشأة لتخزين الوقود للمعدات العسكرية الأوكرانية في زابوروجيه
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية دمرت منشأة لتخزين الوقود للمعدات العسكرية الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه. 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T11:26+0000
2023-05-12T11:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في مقاطعة زابوروجيه، تم تدمير مخزن وقود للمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية".
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القوات الروسية تدمر منشأة لتخزين الوقود للمعدات العسكرية الأوكرانية في زابوروجيه

11:26 GMT 12.05.2023 (تم التحديث: 11:30 GMT 12.05.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطاقم الدبابة "تي-72" التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2023
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية دمرت منشأة لتخزين الوقود للمعدات العسكرية الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في مقاطعة زابوروجيه، تم تدمير مخزن وقود للمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية".
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