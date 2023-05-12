https://sputnikarabic.ae/20230512/القوات-الروسية-تدمر-منشأة-لتخزين-الوقود-للمعدات-العسكرية-الأوكرانية-في-زابوروجيه-1076945930.html
القوات الروسية تدمر منشأة لتخزين الوقود للمعدات العسكرية الأوكرانية في زابوروجيه
القوات الروسية تدمر منشأة لتخزين الوقود للمعدات العسكرية الأوكرانية في زابوروجيه
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية دمرت منشأة لتخزين الوقود للمعدات العسكرية الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه. 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T11:26+0000
2023-05-12T11:26+0000
2023-05-12T11:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في مقاطعة زابوروجيه، تم تدمير مخزن وقود للمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تدمر منشأة لتخزين الوقود للمعدات العسكرية الأوكرانية في زابوروجيه
11:26 GMT 12.05.2023 (تم التحديث: 11:30 GMT 12.05.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية دمرت منشأة لتخزين الوقود للمعدات العسكرية الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في مقاطعة زابوروجيه، تم تدمير مخزن وقود للمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية".