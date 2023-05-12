عربي
القوات الروسية تدمر مجمع الرادار "زابارك 1" الأوكراني للرصد والسيطرة
Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230512/الكرملين-التعدي-على-الأملاك-الروسية-في-الخارج-غير-مسموح-به-1076941352.html
الكرملين: التعدي على الأملاك الروسية في الخارج غير مسموح به
الكرملين: التعدي على الأملاك الروسية في الخارج غير مسموح به
شدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، على أن التعديات على الممتلكات الروسية في الخارج غير مسموح بها، ولا ينبغي لأحد أن يشك... 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T10:24+0000
2023-05-12T10:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الكرملين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0d/1048676451_0:195:2949:1853_1920x0_80_0_0_d4c91d5ba11f382575e64027c3585c97.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين، في هذا الصدد: "هذا تعدي على حق الملكية الخاصة أو الحكومية أو لشركة".وتابع بالقول: "وفي الحالة الأولى، وفي الحالة الثانية، وفي الحالة الثالثة، هذا غير مسموح به على الإطلاق. لذلك من الضروري، في كل الأحوال، النظر بما سيقدمونه كمبرر وبأن روسيا ستدافع عن مصالحها بكل استطاعتها لا ينبغي لأحد أن يشكك في ذلك".ووقّع الرئيس الروسي مرسوماً للرد على مصادرة الأصول الروسية في الخارج وتقييد حقوق الملكية، ووافق على قائمة بالأصول الأجنبية التي تم تحويلها كرد فعل إلى الإدارة المؤقتة للوكالة الفيدرالية لإدارة الممتلكات.
https://sputnikarabic.ae/20230426/الكرملين-مرسوم-بوتين-بشأن-إدارة-الأصول-الأجنبية-جاء-ردا-على-الإجراءات-العدوانية-للدول-غير-الصديقة-1076304745.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0d/1048676451_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_bc12b9addeb7bf5a3ac634acfeedbc6a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الكرملين
روسيا, الكرملين

الكرملين: التعدي على الأملاك الروسية في الخارج غير مسموح به

10:24 GMT 12.05.2023 (تم التحديث: 10:53 GMT 12.05.2023)
© Sputnik . Alexei Maishev / الانتقال إلى بنك الصورالكرملين، موسكو
الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2023
© Sputnik . Alexei Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
شدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، على أن التعديات على الممتلكات الروسية في الخارج غير مسموح بها، ولا ينبغي لأحد أن يشك في أن روسيا ستدافع عن مصالحها.
وقال بيسكوف للصحفيين، في هذا الصدد: "هذا تعدي على حق الملكية الخاصة أو الحكومية أو لشركة".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مرسوم بوتين بشأن إدارة الأصول الأجنبية جاء ردا على الإجراءات العدوانية للدول غير الصديقة
26 أبريل, 10:21 GMT
وتابع بالقول: "وفي الحالة الأولى، وفي الحالة الثانية، وفي الحالة الثالثة، هذا غير مسموح به على الإطلاق. لذلك من الضروري، في كل الأحوال، النظر بما سيقدمونه كمبرر وبأن روسيا ستدافع عن مصالحها بكل استطاعتها لا ينبغي لأحد أن يشكك في ذلك".
ووقّع الرئيس الروسي مرسوماً للرد على مصادرة الأصول الروسية في الخارج وتقييد حقوق الملكية، ووافق على قائمة بالأصول الأجنبية التي تم تحويلها كرد فعل إلى الإدارة المؤقتة للوكالة الفيدرالية لإدارة الممتلكات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ подготавливают к работе беспилотный летательный аппарат Орлан-10У в южном секторе СВО. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:20 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:09 GMTВоеннослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала