https://sputnikarabic.ae/20230512/الكرملين-التعدي-على-الأملاك-الروسية-في-الخارج-غير-مسموح-به-1076941352.html
الكرملين: التعدي على الأملاك الروسية في الخارج غير مسموح به
الكرملين: التعدي على الأملاك الروسية في الخارج غير مسموح به
شدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، على أن التعديات على الممتلكات الروسية في الخارج غير مسموح بها، ولا ينبغي لأحد أن يشك... 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T10:24+0000
2023-05-12T10:24+0000
2023-05-12T10:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الكرملين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0d/1048676451_0:195:2949:1853_1920x0_80_0_0_d4c91d5ba11f382575e64027c3585c97.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين، في هذا الصدد: "هذا تعدي على حق الملكية الخاصة أو الحكومية أو لشركة".وتابع بالقول: "وفي الحالة الأولى، وفي الحالة الثانية، وفي الحالة الثالثة، هذا غير مسموح به على الإطلاق. لذلك من الضروري، في كل الأحوال، النظر بما سيقدمونه كمبرر وبأن روسيا ستدافع عن مصالحها بكل استطاعتها لا ينبغي لأحد أن يشكك في ذلك".ووقّع الرئيس الروسي مرسوماً للرد على مصادرة الأصول الروسية في الخارج وتقييد حقوق الملكية، ووافق على قائمة بالأصول الأجنبية التي تم تحويلها كرد فعل إلى الإدارة المؤقتة للوكالة الفيدرالية لإدارة الممتلكات.
https://sputnikarabic.ae/20230426/الكرملين-مرسوم-بوتين-بشأن-إدارة-الأصول-الأجنبية-جاء-ردا-على-الإجراءات-العدوانية-للدول-غير-الصديقة-1076304745.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0d/1048676451_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_bc12b9addeb7bf5a3ac634acfeedbc6a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الكرملين
الكرملين: التعدي على الأملاك الروسية في الخارج غير مسموح به
10:24 GMT 12.05.2023 (تم التحديث: 10:53 GMT 12.05.2023) تابعنا عبر
شدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، على أن التعديات على الممتلكات الروسية في الخارج غير مسموح بها، ولا ينبغي لأحد أن يشك في أن روسيا ستدافع عن مصالحها.
وقال بيسكوف للصحفيين، في هذا الصدد: "هذا تعدي على حق الملكية الخاصة أو الحكومية أو لشركة".
وتابع بالقول: "وفي الحالة الأولى، وفي الحالة الثانية، وفي الحالة الثالثة، هذا غير مسموح به على الإطلاق. لذلك من الضروري، في كل الأحوال، النظر بما سيقدمونه كمبرر وبأن روسيا ستدافع عن مصالحها بكل استطاعتها لا ينبغي لأحد أن يشكك في ذلك".
ووقّع الرئيس الروسي مرسوماً للرد على مصادرة الأصول الروسية في الخارج وتقييد حقوق الملكية، ووافق على قائمة بالأصول الأجنبية التي تم تحويلها كرد فعل إلى الإدارة المؤقتة للوكالة الفيدرالية لإدارة الممتلكات.