https://sputnikarabic.ae/20230512/بعد-توقف-10-سنوات-تفعيل-اللجنة-المشتركة-الإيرانية-العراقية-لقضايا-المياه-1076935374.html
بعد توقف 10 سنوات... تفعيل اللجنة المشتركة الإيرانية العراقية لقضايا المياه
بعد توقف 10 سنوات... تفعيل اللجنة المشتركة الإيرانية العراقية لقضايا المياه
صرح المتحدث الرسمي لوزارة الطاقة والموارد المائية الإيرانية، فيروز قاسم زاده، بأن زيارة وزير الطاقة الإيراني علي أكبر محرابيان إلى العراق في الأيام الأخيرة،... 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T07:59+0000
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وقال زاده إن اللجنة كانت متوقفة منذ 10 سنوات، وتم تفعيلها لمتابعة وتسيير قضايا المياه بين البلدين بشكل جيد وأسرع، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأضاف أن "التعاون الجيد من قبل الحكومة العراقية الجديدة لتشكيل إجراءات مهمة في قضايا المياه هو بادرة خير وأمل لحل الكثير من القضايا العالقة في العلاقات المائية مع العراق".وأشار المتحدث باسم وزار الطاقة والموارد المائية إلى أن كلا البلدين يتأثران بقضايا المياه وهذه القضايا تؤثر عليهما.وأعلن زاده تفعيل اللجنة بعد الاجتماعات والمفاوضات التي عقدت في حكومة رئيسي مع المسؤولين العراقيين، وحضور وزير الطاقة الايراني أخيرًا في مؤتمر بغداد.وشدد زاده على أن نشاط هذه اللجنة سيضمن متابعة قضايا المياه بشكل جيد وسيتم التعامل مع الأمور بشكل أسرع.
https://sputnikarabic.ae/20230507/العراق-يتفق-مع-تركيا-وإيران-على-عقد-اجتماع-فني-تخصصي-بشأن-ملف-المياه-1076770086.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
بعد توقف 10 سنوات... تفعيل اللجنة المشتركة الإيرانية العراقية لقضايا المياه
07:59 GMT 12.05.2023 (تم التحديث: 08:04 GMT 12.05.2023) تابعنا عبر
صرح المتحدث الرسمي لوزارة الطاقة والموارد المائية الإيرانية، فيروز قاسم زاده، بأن زيارة وزير الطاقة الإيراني علي أكبر محرابيان إلى العراق في الأيام الأخيرة، ساعدت في تفعيل نشاط اللجنة المشتركة في مجال قضايا المياه.
وقال زاده إن اللجنة كانت متوقفة منذ 10 سنوات، وتم تفعيلها لمتابعة وتسيير قضايا المياه بين البلدين بشكل جيد وأسرع، بحسب وكالة
الأنباء الإيرانية "إرنا".
وأضاف أن "التعاون الجيد من قبل الحكومة العراقية
الجديدة لتشكيل إجراءات مهمة في قضايا المياه هو بادرة خير وأمل لحل الكثير من القضايا العالقة في العلاقات المائية مع العراق".
وأشار المتحدث باسم وزار الطاقة والموارد المائية إلى أن كلا البلدين يتأثران بقضايا المياه وهذه القضايا تؤثر عليهما.
وأعلن زاده تفعيل اللجنة بعد الاجتماعات والمفاوضات التي عقدت في حكومة رئيسي
مع المسؤولين العراقيين، وحضور وزير الطاقة الايراني أخيرًا في مؤتمر بغداد.
وشدد زاده على أن نشاط هذه اللجنة سيضمن متابعة قضايا المياه بشكل جيد وسيتم التعامل مع الأمور بشكل أسرع.