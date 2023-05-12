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Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230512/بوتين-العقوبات-غير-المشروعة-وتجاهل-مبدأ-المساواة-يضر-بالقانون-الدولي-1076959568.html
بوتين: العقوبات غير المشروعة وتجاهل مبدأ المساواة يضر بالقانون الدولي
بوتين: العقوبات غير المشروعة وتجاهل مبدأ المساواة يضر بالقانون الدولي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطاب ألقاه بالنيابة عنه وزير روسي، أن استخدام العقوبات غير المشروعة وتجاهل مبدأ المساواة بين الدول ونقض المعاهدات في مجال... 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T14:32+0000
2023-05-12T14:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وجاءت كلمات بوتين في خطاب تلاه بالنيابة وزير العدل الروسي قسطنطين تشويتشينكو للمشاركين في منتدى بطرسبورغ القانوني الدولي، وأضاف الرئيس الروسي:ونوه بوتين إلى أن روسيا تؤيد بناء شراكات متبادلة المنفعة مع الدول في مختلف المجالات، السياسية والأمنية والرياضية والثقافية.وتابع الرئيس الروسي: "نحن مقتنعون بأن سيادة القانون واحترام سيادة الدول هو أساس متين لنظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدلاً وديمقراطية".
https://sputnikarabic.ae/20230511/شور-يطالب-بوتين-بإثارة-قضية-الإبادة-الجماعية-في-مولدوفا-1076928388.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

بوتين: العقوبات غير المشروعة وتجاهل مبدأ المساواة يضر بالقانون الدولي

14:32 GMT 12.05.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطاب ألقاه بالنيابة عنه وزير روسي، أن استخدام العقوبات غير المشروعة وتجاهل مبدأ المساواة بين الدول ونقض المعاهدات في مجال الاستقرار الاستراتيجي هي أساليب تلحق أضرارا بالنظام القانوني الدولي.
وجاءت كلمات بوتين في خطاب تلاه بالنيابة وزير العدل الروسي قسطنطين تشويتشينكو للمشاركين في منتدى بطرسبورغ القانوني الدولي، وأضاف الرئيس الروسي:

"إن استخدام العقوبات غير المشروعة اليوم، وتجاهل مبدأ المساواة بين الدول والتدخل في شؤونها الداخلية، وخرق المعاهدة في مجال الاستقرار الاستراتيجي يلحق أضرارا جسيمة بالنظام القانوني الدولي، ويدمر جوهره".

ونوه بوتين إلى أن روسيا تؤيد بناء شراكات متبادلة المنفعة مع الدول في مختلف المجالات، السياسية والأمنية والرياضية والثقافية.
مولدوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
"شور" يطالب بوتين بإثارة قضية الإبادة الجماعية في مولدوفا
أمس, 18:00 GMT

وقال بوتين: "روسيا تؤيد دائما بناء شراكة مفيدة للطرفين في المجال السياسي وفي مجال الأمن وفي الاقتصاد، والعلوم، والثقافة، والرياضة".

وتابع الرئيس الروسي: "نحن مقتنعون بأن سيادة القانون واحترام سيادة الدول هو أساس متين لنظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدلاً وديمقراطية".
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