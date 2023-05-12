https://sputnikarabic.ae/20230512/بوتين-العقوبات-غير-المشروعة-وتجاهل-مبدأ-المساواة-يضر-بالقانون-الدولي-1076959568.html
بوتين: العقوبات غير المشروعة وتجاهل مبدأ المساواة يضر بالقانون الدولي
بوتين: العقوبات غير المشروعة وتجاهل مبدأ المساواة يضر بالقانون الدولي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطاب ألقاه بالنيابة عنه وزير روسي، أن استخدام العقوبات غير المشروعة وتجاهل مبدأ المساواة بين الدول ونقض المعاهدات في مجال... 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T14:32+0000
2023-05-12T14:32+0000
2023-05-12T14:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/13/1069228253_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b1e0135445c2e1fa41f286df49b68307.jpg
وجاءت كلمات بوتين في خطاب تلاه بالنيابة وزير العدل الروسي قسطنطين تشويتشينكو للمشاركين في منتدى بطرسبورغ القانوني الدولي، وأضاف الرئيس الروسي:ونوه بوتين إلى أن روسيا تؤيد بناء شراكات متبادلة المنفعة مع الدول في مختلف المجالات، السياسية والأمنية والرياضية والثقافية.وتابع الرئيس الروسي: "نحن مقتنعون بأن سيادة القانون واحترام سيادة الدول هو أساس متين لنظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدلاً وديمقراطية".
https://sputnikarabic.ae/20230511/شور-يطالب-بوتين-بإثارة-قضية-الإبادة-الجماعية-في-مولدوفا-1076928388.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/13/1069228253_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a2c50bfd3dd50455127e5900e30f1443.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
بوتين: العقوبات غير المشروعة وتجاهل مبدأ المساواة يضر بالقانون الدولي
تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطاب ألقاه بالنيابة عنه وزير روسي، أن استخدام العقوبات غير المشروعة وتجاهل مبدأ المساواة بين الدول ونقض المعاهدات في مجال الاستقرار الاستراتيجي هي أساليب تلحق أضرارا بالنظام القانوني الدولي.
وجاءت كلمات بوتين في خطاب تلاه بالنيابة وزير العدل الروسي قسطنطين تشويتشينكو للمشاركين في منتدى بطرسبورغ القانوني الدولي، وأضاف الرئيس الروسي:
"إن استخدام العقوبات غير المشروعة اليوم، وتجاهل مبدأ المساواة بين الدول والتدخل في شؤونها الداخلية، وخرق المعاهدة في مجال الاستقرار الاستراتيجي يلحق أضرارا جسيمة بالنظام القانوني الدولي، ويدمر جوهره".
ونوه بوتين إلى أن روسيا تؤيد بناء شراكات متبادلة المنفعة مع الدول في مختلف المجالات، السياسية والأمنية والرياضية والثقافية.
وقال بوتين: "روسيا تؤيد دائما بناء شراكة مفيدة للطرفين في المجال السياسي وفي مجال الأمن وفي الاقتصاد، والعلوم، والثقافة، والرياضة".
وتابع الرئيس الروسي: "نحن مقتنعون بأن سيادة القانون واحترام سيادة الدول هو أساس متين لنظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدلاً وديمقراطية".