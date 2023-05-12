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https://sputnikarabic.ae/20230512/بوريل-الاتحاد-الأوروبي-مستعد-للتعاون-الجاد-مع-الصين-بشأن-الصراع-في-أوكرانيا-1076934041.html
بوريل: الاتحاد الأوروبي مستعد للتعاون الجاد مع الصين بشأن الصراع في أوكرانيا
بوريل: الاتحاد الأوروبي مستعد للتعاون الجاد مع الصين بشأن الصراع في أوكرانيا
أعلن مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن استعداد أوروبا للتفاعل الجاد مع الصين لبحث تسوية الصراع الأوكراني. 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T06:47+0000
2023-05-12T06:47+0000
العالم
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ونقلت صحيفة غربية تصريحات بوريل خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الذي شدد على استعداد الاتحاد الأوروبي للتعامل بجدية مع بكين بشأن النزاع في أوكرانيا بالرغم من دعمها من قبل موسكو".وقال بوريل: إن "الاتحاد الأوروبي يرحب بكل الخطوات الإيجابية التي تتخذها الصين لإيجاد حل"، معتبراً أن دول الاتحاد الأوروبي يجب ألا تسعى إلى "عرقلة القوة المتنامية للدول النامية"، ملمحًا إلى عدم رغبة الدول الأعضاء في قبول نهج أمريكي أكثر صرامة تجاه الصين.وأضاف بوريل: إن "على بروكسل أن تأخذ بعين الاعتبار تأثير الصين عند التعامل مع الدول منخفضة الدخل، محذرًا من توقع أن هذه الدول "تتخذ جانبًا أو آخر".
https://sputnikarabic.ae/20230508/بوريل-الصراع-في-أوكرانيا-يظهر-انقساما-بين-الغرب-والعالم--1076782324.html
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العالم

بوريل: الاتحاد الأوروبي مستعد للتعاون الجاد مع الصين بشأن الصراع في أوكرانيا

06:47 GMT 12.05.2023
© AFP 2023 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULTمسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، باريس، فرنسا 22 فبراير 2022
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، باريس، فرنسا 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2023
© AFP 2023 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT
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أعلن مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن استعداد أوروبا للتفاعل الجاد مع الصين لبحث تسوية الصراع الأوكراني.
ونقلت صحيفة غربية تصريحات بوريل خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الذي شدد على استعداد الاتحاد الأوروبي للتعامل بجدية مع بكين بشأن النزاع في أوكرانيا بالرغم من دعمها من قبل موسكو".
جوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
بوريل: الصراع في أوكرانيا يظهر انقساما بين الغرب والعالم
8 مايو, 11:24 GMT
وقال بوريل: إن "الاتحاد الأوروبي يرحب بكل الخطوات الإيجابية التي تتخذها الصين لإيجاد حل"، معتبراً أن دول الاتحاد الأوروبي يجب ألا تسعى إلى "عرقلة القوة المتنامية للدول النامية"، ملمحًا إلى عدم رغبة الدول الأعضاء في قبول نهج أمريكي أكثر صرامة تجاه الصين.
وأضاف بوريل: إن "على بروكسل أن تأخذ بعين الاعتبار تأثير الصين عند التعامل مع الدول منخفضة الدخل، محذرًا من توقع أن هذه الدول "تتخذ جانبًا أو آخر".
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