https://sputnikarabic.ae/20230512/تحطم-مروحية-روسية-من-طراز-مي--28-في-القرم-خلال-قيامها-بمهمة-تدريبية--1076961242.html
تحطم مروحية روسية من طراز "مي -28" خلال قيامها بمهمة تدريبية في القرم
تحطم مروحية روسية من طراز "مي -28" خلال قيامها بمهمة تدريبية في القرم
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن تحطم مروحية روسية من طراز "مي -28" في شبه جزيرة القرم خلال قيامها بمهمة تدريبية ومقتل طيارين كانا على متنها. 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T15:15+0000
2023-05-12T15:15+0000
2023-05-12T15:20+0000
روسيا
جمهورية القرم الروسية
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 12 مايو/ أيار الساعة 15:42، تحطمت طائرة هليكوبتر من طراز "مي-28" في أثناء قيامها بمهمة تدريبية مقررة في منطقة جانكويه في جمهورية القرم"."مي-28" هي مروحية هجومية سوفيتية وروسية مصممة للبحث عن الدبابات والمركبات المدرعة الأخرى وتدميرها، فضلاً عن الأهداف الجوية منخفضة السرعة والقوى العاملة للعدو في ظروف مقاومة النيران النشطة.
https://sputnikarabic.ae/20230512/الدفاعات-الروسية-تسقط-مقاتلة-سو-27-أوكرانية-و25-طائرة-دون-طيار-1076946210.html
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روسيا, جمهورية القرم الروسية
روسيا, جمهورية القرم الروسية
تحطم مروحية روسية من طراز "مي -28" خلال قيامها بمهمة تدريبية في القرم
15:15 GMT 12.05.2023 (تم التحديث: 15:20 GMT 12.05.2023) تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن تحطم مروحية روسية من طراز "مي -28" في شبه جزيرة القرم خلال قيامها بمهمة تدريبية ومقتل طيارين كانا على متنها.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 12 مايو/ أيار الساعة 15:42، تحطمت طائرة هليكوبتر من طراز "مي-28" في أثناء قيامها بمهمة تدريبية مقررة في منطقة جانكويه في جمهورية القرم".
وأشارت الوزراة إلى أنه وفقا للبيانات الأولية كان سبب الحادث هو عطل في المعدات، وتم إرسال لجنة من القيادة الرئيسية للقوات الجوية إلى مكان الحادث لتوضيح جميع ملابسات الحادثة.
"مي-28" هي مروحية هجومية سوفيتية وروسية مصممة للبحث عن الدبابات والمركبات المدرعة الأخرى وتدميرها، فضلاً عن الأهداف الجوية منخفضة السرعة والقوى العاملة للعدو في ظروف مقاومة النيران النشطة.