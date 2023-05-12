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Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230512/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1076934588.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T06:59+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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روسيا, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, новый онлайн для белой редактуры
جنود من القوات المسلحة الروسية يجهزون طائرة مسيرة أورلان-10أو للعمل في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي

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06:59 GMT 12.05.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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07:00 GMT 12.05.2023
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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06:59 GMT 12.05.2023
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02:51 GMT
06:59 GMT 12.05.2023
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