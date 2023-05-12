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https://sputnikarabic.ae/20230512/تقارير-رئيس-الهلال-الأحمر-التركي-يتقدم-باستقالته-بعد-جدل-بيع-خيام-الزلزال-1076970804.html
تقارير: رئيس الهلال الأحمر التركي يتقدم باستقالته بعد جدل بيع خيام الزلزال
تقارير: رئيس الهلال الأحمر التركي يتقدم باستقالته بعد جدل بيع خيام الزلزال
ذكرت تقارير تركية، اليوم الجمعة، أن رئيس منظمة الهلال الأحمر التركي، كريم كنيك، تقدم باستقالته ‏من منصبه، بعد جدل يتعلق ببيع الخيام، التي زادت الحاجة إليها... 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T19:43+0000
2023-05-12T19:43+0000
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إسطنبول - تركيا. وعقد كينيك، اليوم، اجتماعا استثنائيا لإدارة الهلال الأحمر التركي، أثار من خلاله قضية استقالته، وأن المشاركين في الاجتماع صوّتوا بالإجماع على إقالته، وسيتم تعيين نائبته، فاطمة ميريك يلماز، رئيسا بالإنابة للمنظمة، وفقا لإذاعة "ahaber" التركية.وبعد استقالته، بدأ كريم كينيك في استخدام عبارة "متطوع الهلال الأحمر" على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، بدلا من لقب "رئيس الهلال الأحمر التركي".وفي فبراير الماضي، أفادت صحيفة "جمهوريت" التركية أن الهلال الأحمر التركي باع خياما بنحو 2.3 مليون دولار لجمعية "الأحباب" الخيرية، التي يرأسها مغني الروك التركي، هالوك ليفنت، وهي المعلومة التي أكدها الأخير، مضيفا أنه اشترى 2050 خيمة من شركة خياطة للخيام تابعة للهلال الأحمر، وذلك لعدم تمكن أي شركة أخرى من توفير الخيام.بدوره، قال كريم كينيك إن منظمة الهلال الأحمر التركي لم تحصل على أي دعم للميزانية، وأن الخيام المباعة كانت دون شعارات، وأضاف أن العائدات ستستخدم في خياطة الخيام الجديدة، والتي سيتم توفيرها مجانا لضحايا زلزال فبراير.وتعليقا على الموضوع، كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حث الجمهور على عدم الالتفات إلى منتقدي المنظمات غير الحكومية والخيرية، لكنه قال، أمس الخميس، إنه محبط من فضيحة بيع خيام الزلزال.وفي 6 فبراير، ضرب زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجة مناطق جنوب شرق تركيا بفاصل 9 ساعات، مما أدى إلى سقوط آلاف المنازل.وشعر السكان بصدمات تحت الأرض، أعقبتها مئات الهزات الارتدادية في 11 محافظة تركية ودول مجاورة خاصة في سوريا، وتجاوزت حصيلة ضحايا الكارثة 50 ألف قتيل في تركيا، و8 آلاف في سوريا.
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أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, زلزال
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, زلزال

تقارير: رئيس الهلال الأحمر التركي يتقدم باستقالته بعد جدل بيع خيام الزلزال

19:43 GMT 12.05.2023
© Sputnik . Sertac Kayar / الانتقال إلى بنك الصوربناية دمرها زلزال في مدينة ديار بكر التركية.
بناية دمرها زلزال في مدينة ديار بكر التركية. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2023
بناية دمرها زلزال في مدينة ديار بكر التركية.
© Sputnik . Sertac Kayar
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ذكرت تقارير تركية، اليوم الجمعة، أن رئيس منظمة الهلال الأحمر التركي، كريم كنيك، تقدم باستقالته ‏من منصبه، بعد جدل يتعلق ببيع الخيام، التي زادت الحاجة إليها بشكل كبير بعد الزلازل المدمرة في ‏جنوب شرق البلاد في شهر فبراير/ شباط الماضي.‏
إسطنبول - تركيا. وعقد كينيك، اليوم، اجتماعا استثنائيا لإدارة الهلال الأحمر التركي، أثار من خلاله قضية استقالته، وأن المشاركين في الاجتماع صوّتوا بالإجماع على إقالته، وسيتم تعيين نائبته، فاطمة ميريك يلماز، رئيسا بالإنابة للمنظمة، وفقا لإذاعة "ahaber" التركية.
وبعد استقالته، بدأ كريم كينيك في استخدام عبارة "متطوع الهلال الأحمر" على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، بدلا من لقب "رئيس الهلال الأحمر التركي".
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وفي فبراير الماضي، أفادت صحيفة "جمهوريت" التركية أن الهلال الأحمر التركي باع خياما بنحو 2.3 مليون دولار لجمعية "الأحباب" الخيرية، التي يرأسها مغني الروك التركي، هالوك ليفنت، وهي المعلومة التي أكدها الأخير، مضيفا أنه اشترى 2050 خيمة من شركة خياطة للخيام تابعة للهلال الأحمر، وذلك لعدم تمكن أي شركة أخرى من توفير الخيام.
بدوره، قال كريم كينيك إن منظمة الهلال الأحمر التركي لم تحصل على أي دعم للميزانية، وأن الخيام المباعة كانت دون شعارات، وأضاف أن العائدات ستستخدم في خياطة الخيام الجديدة، والتي سيتم توفيرها مجانا لضحايا زلزال فبراير.
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وتعليقا على الموضوع، كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حث الجمهور على عدم الالتفات إلى منتقدي المنظمات غير الحكومية والخيرية، لكنه قال، أمس الخميس، إنه محبط من فضيحة بيع خيام الزلزال.
وفي 6 فبراير، ضرب زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجة مناطق جنوب شرق تركيا بفاصل 9 ساعات، مما أدى إلى سقوط آلاف المنازل.
وشعر السكان بصدمات تحت الأرض، أعقبتها مئات الهزات الارتدادية في 11 محافظة تركية ودول مجاورة خاصة في سوريا، وتجاوزت حصيلة ضحايا الكارثة 50 ألف قتيل في تركيا، و8 آلاف في سوريا.
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