https://sputnikarabic.ae/20230512/توقعات-باستقالة-نائبة-وزير-الخارجية-الأمريكي-خلال-الصيف-المقبل-1076931960.html

توقعات باستقالة نائبة وزير الخارجية الأمريكي خلال الصيف المقبل

توقعات باستقالة نائبة وزير الخارجية الأمريكي خلال الصيف المقبل

نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر مطلعة أنه من المتوقع استقالة نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، من منصبها خلال الصيف المقبل، على أن يتم الإعلان... 12.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-12T02:16+0000

2023-05-12T02:16+0000

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سبوتنيك. ونقلت وسائل الإعلام عن أحد المصادر قوله "إن شيرمان ستترك فراغا كبيرا يصعب ملؤه"، وأشارتالمصادر إلى إنه من غير المعروف حتى الآن من سيحل محل شيرمان بعد مغادرتها المنصب.يشار إلى أن وسائل الإعلام لم تتلق على الفور رد وزارة الخارجية الأمريكية على طلب للتعليق على أنباء استقالة شيرمان.يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية، كانت قد أعلنت، في يناير/ كانون الثاني الماضي، أن نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان، ونائب وزير الدفاع كولين كول يزوران كييف للقاء فلاديمير زيلينسكي.وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة: "نائبة وزير الخارجية شيرمان، ونائب مستشار الرئيس لشؤون الأمن الوطني يون فاينر، ونائب وزير الدفاع كول توجها إلى كييف للاجتماع مع الرئيس زيلينسكي، وأعضاء مكتب الرئيس ومسؤولين أوكرانيين رفيعي المستوى لتأكيد الدعم الأمريكي".ولم توضح الوزارة إذا كان اللقاء قد جرى، لكن يشار في البيان إلى أن شيرمان وأعضاء آخرين من الوفد قد أجروا لقاءات مع رئيس الوزراء الأوكراني ووزير الدفاع.

https://sputnikarabic.ae/20230508/الخارجية-الأمريكية-الولايات-المتحدة-لا-تخطط-لتغيير-الوضع-الراهن-في-تايوان-1076797983.html

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