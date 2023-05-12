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Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230512/خبير-أوكرانيا-لا-تمتلك-قوات-كافية-تمكنها-من-تنفيذ-هجوم-مضاد-1076953061.html
خبير: أوكرانيا لا تمتلك قوات كافية تمكنها من تنفيذ هجوم مضاد
خبير: أوكرانيا لا تمتلك قوات كافية تمكنها من تنفيذ هجوم مضاد
ناقشنا في حلقة اليوم من"شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T13:18+0000
2023-05-12T13:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شؤون عسكرية
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خبير: أوكرانيا لا تملك قوات تعادل ثلاثة أضعاف روسيا لتنفذ هجوما مضاد
خبير: أوكرانيا لا تملك قوات تعادل ثلاثة أضعاف روسيا لتنفذ هجوما مضاد
الرئيس الروسي يصدر مرسوما بسحب روسيا من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا. عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج:المقاومة الفلسطينة تدك أسرائيل بـ400 صاروخ وتل أبيب تتحدث عن استمرار العملية العسكرية. عن هذا الملف قال الخبير في الشأن الفلسطيني حسن مرهج:"داعش" الارهابي يشن هجوما في صلاح الدين بالعراق والرد العسكري جاء سريعا. عن العملية العسكرية قال العقيد ثابت حميد صبحي الجبوري آمر الفوج الثاني للواء الثامن والثمانين للحشد الشعبي التابع لقيادة عمليات كركوك وشرق دجلة:واشنطن تعطي صوايخ لتايوان مجانا. عن هذا الموضوع قال الخبير في العلاقات الدولية والأمريكية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور أحمد سيد أحمد:التفاصيل في الملف الصوتي...
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شيماء ثامر
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شيماء ثامر
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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شؤون عسكرية, аудио
شؤون عسكرية, аудио

خبير: أوكرانيا لا تمتلك قوات كافية تمكنها من تنفيذ هجوم مضاد

13:18 GMT 12.05.2023 (تم التحديث: 13:19 GMT 12.05.2023)
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير: أوكرانيا لا تملك قوات تعادل ثلاثة أضعاف روسيا لتنفذ هجوما مضاد
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- سبوتنيك عربي
شيماء ثامر
كل المواضيع
ناقشنا في حلقة اليوم من"شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية.
الرئيس الروسي يصدر مرسوما بسحب روسيا من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا. عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج:

"روسيا لديها الحق بسحب نفسها من تلك المعاهدة بعد تواجد القوات الأوروبية وبشكل كبير لدعم أوكرانيا وهي الخصم الذي يدير الحرب ضد روسيا فنحن نرى بريطانيا التي أرسلت الدبابات، والدعم الألماني، فبالتالي روسيا تمتلك الحق بأن لا تستمر في المعاهدة لأنها أثبتت أن كل تلك الدول ليست في صف روسيا".

المقاومة الفلسطينة تدك أسرائيل بـ400 صاروخ وتل أبيب تتحدث عن استمرار العملية العسكرية. عن هذا الملف قال الخبير في الشأن الفلسطيني حسن مرهج:

"إسرائيل بدأت بالعملية في اغتيال القادة الفلسطينين وقتل أطفالهم وعوائلهم في القصف الذي قامت به ولكن الأكثر إيلاما في هذا الموضوع بالنسبة لإسرائيل هي أنها من بدأت المعركة لكن من سيحدد متى تقف هذه المعركة هو الجانب الفلسطيني والكلمة الأخيرة له وطالما لم تتحق مطالبه فأعتقد أن المعركة مستمرة ولن تكن هناك تهدئة ووقف المعركة بيد المقاومة الفلسطينية فقط".

"داعش" الارهابي يشن هجوما في صلاح الدين بالعراق والرد العسكري جاء سريعا. عن العملية العسكرية قال العقيد ثابت حميد صبحي الجبوري آمر الفوج الثاني للواء الثامن والثمانين للحشد الشعبي التابع لقيادة عمليات كركوك وشرق دجلة:

"بسبب متابعة المعلومات والتنسيق بين الحشد الشعبي وقيادة عمليات سامراء والفرقة الرابعة للشرطة الاتحادية والكل يعمل كفريق واحد لتدقيق المعلومات وكانت تلك المجموعة الإرهابية موجودة إلا أننا تمكنا من رصدها وكشفها والمتابعة مستمرة وأثناء المعركة قتلنا عناصر من التنظيم الإرهابي والبحث جار لمعرفة أصولهم".

واشنطن تعطي صوايخ لتايوان مجانا. عن هذا الموضوع قال الخبير في العلاقات الدولية والأمريكية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور أحمد سيد أحمد:

"أن تلك الخطوة الأمريكية تعكس الاستراتيجية الأمريكية في استفزاز الصين ورفع منسوب التوتر بالاضافة إلى عسكرة شرق وجنوب شرق أسيا ومحاولة منها لاستنساخ سيناريو أوكرانيا".

التفاصيل في الملف الصوتي...
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