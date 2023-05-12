https://sputnikarabic.ae/20230512/روبورت-يرصد-وحشا-داخل-أنبوب-صرف-مياه-الأمطار-فيديو-1076950231.html
روبوت يرصد "وحشا" داخل أنبوب صرف مياه الأمطار... فيديو
روبوت يرصد "وحشا" داخل أنبوب صرف مياه الأمطار... فيديو
واجه فريق من عمال الطرق في مدينة أوفييدو الأمريكية بولاية فلوريدا مفاجأة مثيرة، عندما ظهر تمساح بطول 5 أقدام داخل أنبوب صرف مياه الأمطار. 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T12:29+0000
2023-05-12T12:29+0000
2023-05-12T12:45+0000
مجتمع
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وأثناء قيام العمال بفحص بعض التجاويف والحفر في المدينة، حيث استخدموا كاميرا آلية بعجلات للتحقق من سلامة أنابيب الصرف والتجاويف القريبة.اعتقد العمال بأنهم شاهدوا ضفدعًا حتي اقترب منه روبوت التصوير، ولكن تفاجؤوا بظهور التمساح.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
روبوت يرصد "وحشا" داخل أنبوب صرف مياه الأمطار... فيديو
12:29 GMT 12.05.2023 (تم التحديث: 12:45 GMT 12.05.2023) تابعنا عبر
واجه فريق من عمال الطرق في مدينة أوفييدو الأمريكية بولاية فلوريدا مفاجأة مثيرة، عندما ظهر تمساح بطول 5 أقدام داخل أنبوب صرف مياه الأمطار.
وأثناء قيام العمال بفحص بعض التجاويف والحفر في المدينة، حيث استخدموا كاميرا آلية بعجلات للتحقق من سلامة أنابيب الصرف والتجاويف القريبة.
اعتقد العمال بأنهم شاهدوا ضفدعًا حتي اقترب منه روبوت التصوير، ولكن تفاجؤوا بظهور التمساح.