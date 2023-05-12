عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230512/روبورت-يرصد-وحشا-داخل-أنبوب-صرف-مياه-الأمطار-فيديو-1076950231.html
روبوت يرصد "وحشا" داخل أنبوب صرف مياه الأمطار... فيديو
روبوت يرصد "وحشا" داخل أنبوب صرف مياه الأمطار... فيديو
واجه فريق من عمال الطرق في مدينة أوفييدو الأمريكية بولاية فلوريدا مفاجأة مثيرة، عندما ظهر تمساح بطول 5 أقدام داخل أنبوب صرف مياه الأمطار. 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T12:29+0000
2023-05-12T12:45+0000
مجتمع
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/01/1049726794_0:373:2958:2037_1920x0_80_0_0_9eee67566bf379cb32cc2091d2f24ed0.jpg
وأثناء قيام العمال بفحص بعض التجاويف والحفر في المدينة، حيث استخدموا كاميرا آلية بعجلات للتحقق من سلامة أنابيب الصرف والتجاويف القريبة.اعتقد العمال بأنهم شاهدوا ضفدعًا حتي اقترب منه روبوت التصوير، ولكن تفاجؤوا بظهور التمساح.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/01/1049726794_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_acac979c18423163fc4b104196786be6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو
نادي الفيديو

روبوت يرصد "وحشا" داخل أنبوب صرف مياه الأمطار... فيديو

12:29 GMT 12.05.2023 (تم التحديث: 12:45 GMT 12.05.2023)
© Photo / pixabay/1987599حين تمساح مع جزء جانبي من رأسه
حين تمساح مع جزء جانبي من رأسه - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2023
© Photo / pixabay/1987599
تابعنا عبرTelegram
واجه فريق من عمال الطرق في مدينة أوفييدو الأمريكية بولاية فلوريدا مفاجأة مثيرة، عندما ظهر تمساح بطول 5 أقدام داخل أنبوب صرف مياه الأمطار.
وأثناء قيام العمال بفحص بعض التجاويف والحفر في المدينة، حيث استخدموا كاميرا آلية بعجلات للتحقق من سلامة أنابيب الصرف والتجاويف القريبة.
اعتقد العمال بأنهم شاهدوا ضفدعًا حتي اقترب منه روبوت التصوير، ولكن تفاجؤوا بظهور التمساح.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ подготавливают к работе беспилотный летательный аппарат Орлан-10У в южном секторе СВО. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:00 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:09 GMTВоеннослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала