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https://sputnikarabic.ae/20230512/روما-يفوز-على-بايرن-ليفركوزن-ويضع-قدما-في-نهائي-الدوري-الأوروبي-فيديو-1076934137.html
روما يفوز على بايرن ليفركوزن ويضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي... فيديو
روما يفوز على بايرن ليفركوزن ويضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي... فيديو
حقق فريق روما الإيطالي فوزا صعبا على ضيفه باير ليفركوزن الألماني بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما، مساء الخميس، في نصف نهائي الدوري الأوروبي. 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T06:53+0000
2023-05-12T06:53+0000
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هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة 63، بعد متابعة لتسديدة قوية تصدى لها حارس ليفركوزن قبل أن ترتد أمام إيدواردو بوفي والذي يُسكن الكرة في الشباك.وحافظ روما على تقدمه حتى نهاية المباراة، ليحسم موقعة الذهاب لصالحه ويضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي.ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين باير ليفركوزن وروما في ألمانيا يوم الخميس المقبل الموافق 18 مايو/أيار الجاري.وسيواجه الفائز من هذه المباراة الفائز من مواجهة يوفنتوس وإشبيلية في النهائي.
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رياضة, الأخبار
رياضة, الأخبار

روما يفوز على بايرن ليفركوزن ويضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي... فيديو

06:53 GMT 12.05.2023
© AFP 2023 / ALBERTO PIZZOLIنادي روما الإيطالي
نادي روما الإيطالي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2023
© AFP 2023 / ALBERTO PIZZOLI
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حقق فريق روما الإيطالي فوزا صعبا على ضيفه باير ليفركوزن الألماني بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما، مساء الخميس، في نصف نهائي الدوري الأوروبي.
هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة 63، بعد متابعة لتسديدة قوية تصدى لها حارس ليفركوزن قبل أن ترتد أمام إيدواردو بوفي والذي يُسكن الكرة في الشباك.
وحافظ روما على تقدمه حتى نهاية المباراة، ليحسم موقعة الذهاب لصالحه ويضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي.
ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين باير ليفركوزن وروما في ألمانيا يوم الخميس المقبل الموافق 18 مايو/أيار الجاري.
وسيواجه الفائز من هذه المباراة الفائز من مواجهة يوفنتوس وإشبيلية في النهائي.
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