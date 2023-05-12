علماء الفلك يكتشفون أكبر انفجار كوني في تاريخ البشرية.. أكبر من النظام الشمسي 100 مرة
© Photo / NASA/DOE/Fermi LAT Collaboration and Bill Schoening, Vanessa Harvey/REU program/NOAO/AURA/NSFيلاحظ أن فائض من أشعة غاما ينطلق من قلب المجرة "M31 " إلى خارجها.
يلاحظ أن فائض من أشعة غاما ينطلق من قلب المجرة "M31 " إلى خارجها.
اكتشف علماء الفلك، اليوم الجمعة، أكبر انفجار كوني سُجل على الإطلاق، وهو عبارة عن كرة نارية يفوق حجمها حجم النظام الشمسي 100 مرة، بدأت فجأة تشتعل في الكون البعيد منذ أكثر من 3 سنوات.
ويشير العلماء من جامعة "ساوثاهامبتون" البريطانية في دراستهم، إلى أن الانفجار المسمى "AT2021lwx"، عمره 8 مليارات سنة ضوئية، وأكثر سطوعا من الشمس بمقدار تريليوني مرة، وفقا لموقع "سبيس".
ولفتوا إلى أن الانفجار ليس ألمع وميض لوحظ في الكون على الإطلاق، موضحين أن هذا الرقم القياسي ما زال محتفظا به من خلال انفجار أشعة غاما، الذي وقع في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، والذي أطلق عليه اسم "BOAT"، والذي حاز على لقب "الألمع في كل العصور".
لكنهم أكدوا أن "AT2021lwx" يعتبر أكبر انفجار، لأنه أطلق على مدى السنوات الثلاث الماضية طاقة أكثر بكثير مما أنتجه الوميض القصير "BOAT".
Astronomers just watched the largest explosion in space rage for 3 years!— Subhadeep Sen (@Blasterofspace) May 12, 2023
The largest cosmic explosion ever seen by astronomers has been raging for three years and is ten times more powerful than a supernova. It may be driven by a black hole ripping apart a gas cloud. pic.twitter.com/7z5cxDLr15
وكانت منشأة زويكي العابرة في كاليفورنيا رصدت انفجار "AT2021lwx" لأول مرة، خلال عملية مسح آلي للسماء في عام 2020، حتى تم ملاحظته من جديد من قبل علماء جامعة ساوثهامبتون بعد استعانتهم بتلسكوبات أكثر قوة.
30 مارس, 08:29 GMT
وعن المسبب لأكبر انفجار كوني شهدته البشرية في تاريخها، فإن العلماء يرجحون أنه وقع نتيجة التهام ثقب أسود هائل سحابة من الغاز والغبار.
ويأمل العلماء أن يوضح هذا الانفجار، كيفية تغير المجرات وموتها.