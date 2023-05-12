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https://sputnikarabic.ae/20230512/علماء-الفلك-يكتشفون-أكبر-انفجار-كوني-في-تاريخ-البشرية-أكبر-من-النظام-الشمسي-100-مرة-1076962323.html
علماء الفلك يكتشفون أكبر انفجار كوني في تاريخ البشرية.. أكبر من النظام الشمسي 100 مرة
علماء الفلك يكتشفون أكبر انفجار كوني في تاريخ البشرية.. أكبر من النظام الشمسي 100 مرة
اكتشف علماء الفلك، اليوم الجمعة، أكبر انفجار كوني سُجل على الإطلاق، وهو عبارة عن كرة نارية ‏يفوق حجمها حجم النظام الشمسي 100 مرة، بدأت فجأة تشتعل في الكون... 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T15:57+0000
2023-05-12T15:57+0000
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ويشير العلماء من جامعة "ساوثاهامبتون" البريطانية في دراستهم، إلى أن الانفجار المسمى "AT2021lwx"، عمره 8 مليارات سنة ضوئية، وأكثر سطوعا من الشمس بمقدار تريليوني مرة، وفقا لموقع "سبيس".ولفتوا إلى أن الانفجار ليس ألمع وميض لوحظ في الكون على الإطلاق، موضحين أن هذا الرقم القياسي ما زال محتفظا به من خلال انفجار أشعة غاما، الذي وقع في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، والذي أطلق عليه اسم "BOAT"، والذي حاز على لقب "الألمع في كل العصور".لكنهم أكدوا أن "AT2021lwx" يعتبر أكبر انفجار، لأنه أطلق على مدى السنوات الثلاث الماضية طاقة أكثر بكثير مما أنتجه الوميض القصير "BOAT".وكانت منشأة زويكي العابرة في كاليفورنيا رصدت انفجار "AT2021lwx" لأول مرة، خلال عملية مسح آلي للسماء في عام 2020، حتى تم ملاحظته من جديد من قبل علماء جامعة ساوثهامبتون بعد استعانتهم بتلسكوبات أكثر قوة.وعن المسبب لأكبر انفجار كوني شهدته البشرية في تاريخها، فإن العلماء يرجحون أنه وقع نتيجة التهام ثقب أسود هائل سحابة من الغاز والغبار.ويأمل العلماء أن يوضح هذا الانفجار، كيفية تغير المجرات وموتها.
https://sputnikarabic.ae/20230330/كتلته-نحو-33-مليار-ضعف-الشمس-اكتشاف-أكبر-ثقب-أسود-في-الفضاء-1075313282.html
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علوم, منوعات, الفضاء, الأخبار
علوم, منوعات, الفضاء, الأخبار

علماء الفلك يكتشفون أكبر انفجار كوني في تاريخ البشرية.. أكبر من النظام الشمسي 100 مرة

15:57 GMT 12.05.2023
© Photo / NASA/DOE/Fermi LAT Collaboration and Bill Schoening, Vanessa Harvey/REU program/NOAO/AURA/NSFيلاحظ أن فائض من أشعة غاما ينطلق من قلب المجرة "M31 " إلى خارجها.
يلاحظ أن فائض من أشعة غاما ينطلق من قلب المجرة M31 إلى خارجها. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2023
يلاحظ أن فائض من أشعة غاما ينطلق من قلب المجرة "M31 " إلى خارجها.
© Photo / NASA/DOE/Fermi LAT Collaboration and Bill Schoening, Vanessa Harvey/REU program/NOAO/AURA/NSF
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اكتشف علماء الفلك، اليوم الجمعة، أكبر انفجار كوني سُجل على الإطلاق، وهو عبارة عن كرة نارية ‏يفوق حجمها حجم النظام الشمسي 100 مرة، بدأت فجأة تشتعل في الكون البعيد منذ أكثر من 3 ‏سنوات.‏
ويشير العلماء من جامعة "ساوثاهامبتون" البريطانية في دراستهم، إلى أن الانفجار المسمى "AT2021lwx"، عمره 8 مليارات سنة ضوئية، وأكثر سطوعا من الشمس بمقدار تريليوني مرة، وفقا لموقع "سبيس".
ولفتوا إلى أن الانفجار ليس ألمع وميض لوحظ في الكون على الإطلاق، موضحين أن هذا الرقم القياسي ما زال محتفظا به من خلال انفجار أشعة غاما، الذي وقع في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، والذي أطلق عليه اسم "BOAT"، والذي حاز على لقب "الألمع في كل العصور".
لكنهم أكدوا أن "AT2021lwx" يعتبر أكبر انفجار، لأنه أطلق على مدى السنوات الثلاث الماضية طاقة أكثر بكثير مما أنتجه الوميض القصير "BOAT".
وكانت منشأة زويكي العابرة في كاليفورنيا رصدت انفجار "AT2021lwx" لأول مرة، خلال عملية مسح آلي للسماء في عام 2020، حتى تم ملاحظته من جديد من قبل علماء جامعة ساوثهامبتون بعد استعانتهم بتلسكوبات أكثر قوة.
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وعن المسبب لأكبر انفجار كوني شهدته البشرية في تاريخها، فإن العلماء يرجحون أنه وقع نتيجة التهام ثقب أسود هائل سحابة من الغاز والغبار.
ويأمل العلماء أن يوضح هذا الانفجار، كيفية تغير المجرات وموتها.
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