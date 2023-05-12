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https://sputnikarabic.ae/20230512/فرنسا-تشيد-بإفراج-إيران-عن-اثنين-من-مواطنيها-خطوة-فعالة-لبناء-الثقة-1076953753.html
فرنسا تشيد بإفراج إيران عن اثنين من مواطنيها... "خطوة فعالة لبناء الثقة"‏
فرنسا تشيد بإفراج إيران عن اثنين من مواطنيها... "خطوة فعالة لبناء الثقة"‏
أعربت فرنسا، اليوم الجمعة، عن تقديرها لقيام إيران بالإفراج عن اثنين من مواطنيها، واصفةً الإجراء ‏بأنه "خطوة فعالة لبناء الثقة بين البلدين".‏ 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T13:22+0000
2023-05-12T13:22+0000
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كورلونا، مع نظيرها الإيراني، أمير عبد اللهيان، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وتذكّر التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن الاستقلال الاستراتيجي لفرنسا، قال عبد اللهيان إن "الإجراءات العملية تجاه تنفيذ مثل هذه الاستراتيجية هي خطوة فعالة في عالم اليوم المتطور".وقال إن "للحرس الثوري الإيراني دور لا مثيل له في أمن إيران، وفي الحرب ضد الإرهابيين التكفيريين في المنطقة"، مضيفًا أن "الحرس الثوري الإيراني هو خط أحمر بالنسبة لإيران".وأكدت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، خلال الاتصال الهاتفي، أن زيارتها الأخيرة مع نظيرها الإيراني إلى الصين كانت بنّاءة.وفي أوائل شهر نيسان/ أبريل الماضي، عقد وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، ونظيرته الفرنسية، الاجتماع في العاصمة الصينية بكين.
https://sputnikarabic.ae/20230125/وزير-الخارجية-الإيراني-لنظيرته-الفرنسية-خطواتنا-المقبلة-ستتخذ-بناء-على-تصرفات-الاتحاد-الأوروبي-1072714403.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن

فرنسا تشيد بإفراج إيران عن اثنين من مواطنيها... "خطوة فعالة لبناء الثقة"‏

13:22 GMT 12.05.2023
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNANDوزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا
وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2023
وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNAND
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أعربت فرنسا، اليوم الجمعة، عن تقديرها لقيام إيران بالإفراج عن اثنين من مواطنيها، واصفةً الإجراء ‏بأنه "خطوة فعالة لبناء الثقة بين البلدين".‏
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كورلونا، مع نظيرها الإيراني، أمير عبد اللهيان، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وتذكّر التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن الاستقلال الاستراتيجي لفرنسا، قال عبد اللهيان إن "الإجراءات العملية تجاه تنفيذ مثل هذه الاستراتيجية هي خطوة فعالة في عالم اليوم المتطور".
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
وزير الخارجية الإيراني لنظيرته الفرنسية: خطواتنا المقبلة ستتخذ بناء على تصرفات الاتحاد الأوروبي
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وقال إن "للحرس الثوري الإيراني دور لا مثيل له في أمن إيران، وفي الحرب ضد الإرهابيين التكفيريين في المنطقة"، مضيفًا أن "الحرس الثوري الإيراني هو خط أحمر بالنسبة لإيران".
وأكدت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، خلال الاتصال الهاتفي، أن زيارتها الأخيرة مع نظيرها الإيراني إلى الصين كانت بنّاءة.
وفي أوائل شهر نيسان/ أبريل الماضي، عقد وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، ونظيرته الفرنسية، الاجتماع في العاصمة الصينية بكين.
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