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https://sputnikarabic.ae/20230512/قاذفات-صواريخ-توبوليف-95-الروسية-تنطلق-إلى-بحر-تشوكشي-بدعم-من-سرب-مقاتلات-فيديو--1076962210.html
قاذفات صواريخ "توبوليف-95" الروسية تنطلق إلى بحر تشوكشي بدعم من سرب مقاتلات... فيديو
قاذفات صواريخ "توبوليف-95" الروسية تنطلق إلى بحر تشوكشي بدعم من سرب مقاتلات... فيديو
قالت وزارة الدفاع الروسية إن حاملتي صواريخ استراتيجيتين من طراز "توبوليف-95" أكملتا رحلة مجدولة فوق المياه المحايدة لبحر تشوكشي. 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T16:00+0000
2023-05-12T16:00+0000
رصد عسكري
روسيا
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وجاء في بيان الوزارة: "استغرقت الرحلة أكثر من 13 ساعة. وأثناء الرحلة، أعادت أطقم الطائرات البعيدة المدى التزود بالوقود في الجو".ونوهت الدفاع الروسية إلى أن هذه الطائرات تحلق دائما وفقًا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

قاذفات صواريخ "توبوليف-95" الروسية تنطلق إلى بحر تشوكشي بدعم من سرب مقاتلات... فيديو

16:00 GMT 12.05.2023
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قالت وزارة الدفاع الروسية إن حاملتي صواريخ استراتيجيتين من طراز "توبوليف-95" أكملتا رحلة مجدولة فوق المياه المحايدة لبحر تشوكشي.
وجاء في بيان الوزارة: "استغرقت الرحلة أكثر من 13 ساعة. وأثناء الرحلة، أعادت أطقم الطائرات البعيدة المدى التزود بالوقود في الجو".

تمت مرافقة القاذفات من قبل مقاتلات "ميغ 31" و"سو 30 أم إس" و"سو 35 إس" التابعة لسلاح الجو ووحدة الدفاع الجوي بالمنطقة العسكرية الشرقية.

رادار الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2023
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أشارت وزارة الدفاع إلى أن الطيارين الروس الذين يقودون طائرات بعيدة المدى يحلقون بانتظام فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ.

ونوهت الدفاع الروسية إلى أن هذه الطائرات تحلق دائما وفقًا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.
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