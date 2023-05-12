https://sputnikarabic.ae/20230512/كندا-تعتزم-إدراج-مواطنين-وكيانات-في-مولدوفا-إلى-قائمة-العقوبات-الروسية-1076932387.html
كندا تعتزم إدراج مواطنين وكيانات في مولدوفا إلى قائمة العقوبات الروسية
كندا تعتزم إدراج مواطنين وكيانات في مولدوفا إلى قائمة العقوبات الروسية
أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الجمعة، إن بلاده ستبدأ فرض عقوبات على أشخاص وكيانات في مولدوفا بموجب قانون العقوبات الروسية بشأن انتهاكات... 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T03:57+0000
2023-05-12T03:57+0000
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سبوتنيك. وأعلنت كندا أيضا اعتزامها وضع مجموعة جديدة من لوائح العقوبات بموجب قانون التدابير الاقتصادية الخاصة فيما يتعلق بروسيا.ومن المنتظر أن تسمح هذه اللوائح الجديدة لكندا بفرض عقوبات على الأفراد والكيانات ذات الصلة في مولدوفا الذين يرتكبون انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان على حد وصفها.والتقى ترودو برئيسة مولدوفا مايا ساندو في أوتاوا، أمس الخميس، وخلال الاجتماع، كرر ترودو دعم كندا لسيادة مولدوفا وسلامتها الإقليمية وجهود الإصلاح المؤسسي في البلاد وجدول أعمال مكافحة الفساد.وأعرب ترودو عن دعمه لانضمام مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي، معلنا عن مبادرة جديدة للمساعدة في تعزيز قدرات شرطة مولدوفا لتوفير الأمن، بما في ذلك إرسال القضاة الكنديين إلى مولدوفا لتبادل الممارسات لتعزيز القدرة المؤسسية وتعزيز المساءلة القضائية والنزاهة.يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد أعلن، في مارس/ آذار الماضي أنه يبحث فرض عقوبات ضد الأشخاص المسؤولين عن الاضطرابات المدنية الأخيرة التي تشهدها مولدوفا.جاء هذا في تصريحات أدلى بها مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة التوسع والجوار أوليفر فارهيلي، خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي.وقال فارهيلي إن "المفوضية الأوروبية وخدمة العمل الأوروبي الخارجية بالإضافة إلى الدول الأعضاء يستكشفون نظام عقوبات جديد يستهدف الأشخاص الذين يسعون لزعزعة استقرار هذا البلد".وأضاف أن مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يمضي قدما في الاستعداد لمهمة مدنية أوروبية محتملة إلى مولدوفا لتعزيز الأمن والمرونة هناك.وخلال الفترة الأخيرة، شهدت دولة مولدوفا احتجاجات تندد بغلاء المعيشة، ورفع فيها المتظاهرون لافتات تدين عجز الحكومة عن مواجهة ارتفاع الأسعار، والتضخم القياسي الذي تشهده البلاد حيث بلغ 30% عام 2022.
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار كندا, الأخبار, روسيا
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار كندا, الأخبار, روسيا
كندا تعتزم إدراج مواطنين وكيانات في مولدوفا إلى قائمة العقوبات الروسية
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الجمعة، إن بلاده ستبدأ فرض عقوبات على أشخاص وكيانات في مولدوفا بموجب قانون العقوبات الروسية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة.
سبوتنيك. وأعلنت كندا أيضا اعتزامها وضع مجموعة جديدة من لوائح العقوبات بموجب قانون التدابير الاقتصادية الخاصة فيما يتعلق بروسيا.
ومن المنتظر أن تسمح هذه اللوائح الجديدة لكندا بفرض عقوبات على الأفراد والكيانات ذات الصلة في مولدوفا
الذين يرتكبون انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان على حد وصفها.
والتقى ترودو برئيسة مولدوفا مايا ساندو في أوتاوا، أمس الخميس، وخلال الاجتماع، كرر ترودو دعم كندا لسيادة مولدوفا وسلامتها الإقليمية وجهود الإصلاح المؤسسي في البلاد وجدول أعمال مكافحة الفساد.
وأعرب ترودو عن دعمه لانضمام مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي، معلنا عن مبادرة جديدة للمساعدة في تعزيز قدرات شرطة مولدوفا لتوفير الأمن، بما في ذلك إرسال القضاة الكنديين إلى مولدوفا لتبادل الممارسات لتعزيز القدرة المؤسسية وتعزيز المساءلة القضائية والنزاهة.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد أعلن، في مارس/ آذار الماضي أنه يبحث فرض عقوبات ضد الأشخاص المسؤولين عن الاضطرابات المدنية الأخيرة التي تشهدها مولدوفا.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها مفوض الاتحاد الأوروبي
لسياسة التوسع والجوار أوليفر فارهيلي، خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي.
وقال فارهيلي إن "المفوضية الأوروبية وخدمة العمل الأوروبي الخارجية بالإضافة إلى الدول الأعضاء يستكشفون نظام عقوبات جديد يستهدف الأشخاص الذين يسعون لزعزعة استقرار هذا البلد".
وأضاف أن مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يمضي قدما في الاستعداد لمهمة مدنية أوروبية محتملة إلى مولدوفا لتعزيز الأمن والمرونة هناك.
وخلال الفترة الأخيرة، شهدت دولة مولدوفا
احتجاجات تندد بغلاء المعيشة، ورفع فيها المتظاهرون لافتات تدين عجز الحكومة عن مواجهة ارتفاع الأسعار، والتضخم القياسي الذي تشهده البلاد حيث بلغ 30% عام 2022.