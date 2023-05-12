https://sputnikarabic.ae/20230512/كوريا-الجنوبية-تجري-تحقيقا-بشأن-الإغراق-في-الأسمنت-الأبيض-المستورد-من-مصر-1076960825.html
كوريا الجنوبية تجري تحقيقا بشأن "الإغراق" في الأسمنت الأبيض المستورد من مصر
كوريا الجنوبية تجري تحقيقا بشأن "الإغراق" في الأسمنت الأبيض المستورد من مصر
أعلنت كوريا الجنوبية، أن وزارة الصناعة التابعة لها، ستبدأ في إجراء تحقيق بشأن مكافحة الإغراق في الأسمنت البورتلاندي الأبيض، والذي تستورده من شركتين مصريتين. 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T14:58+0000
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وجاءت الخطوة التي اتخذتها لجنة التجارة الكورية، بعد أن تقدمت شركة "يونيون كورب" بشكوى في شهر مارس/ آذار الماضي ضد شركتي "أسمنت رويال المنيا" "و"الباتروس إنترناشونال لتجارة الأسمنت" المصريتان، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.وتعد شركة "يونيون كورب" هي المصنّعة الوحيدة للأسمنت البورتلاندي الأبيض في كوريا الجنوبية، والتي تستخدمه في الإنشاءات العامة وأعمال الديكور.ومع حلول شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، ستقوم لجنة التجارة الكورية التابعة لوزارة التجارة والصناعة والطاقة في سيئول، بإجراء فحص أولي، حول ما إذا كانت ستحدد رسوم أولية لمكافحة الإغراق بالأسمنت الأبيض، والتي سيتبعها تحقيق إضافي لتحديد معدلات التعريفة الجمركية بشكل نهائي.
https://sputnikarabic.ae/20220225/مصر-توقع-مذكرة-تفاهم-للتعاون-مع-كوريا-الجنوبية-في-قطاع-السكك-الحديدية-1059157699.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الجنوبية, مصر, أخبار مصر الآن, العالم, أخبار العالم الآن
كوريا الجنوبية, مصر, أخبار مصر الآن, العالم, أخبار العالم الآن
كوريا الجنوبية تجري تحقيقا بشأن "الإغراق" في الأسمنت الأبيض المستورد من مصر
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أعلنت كوريا الجنوبية، أن وزارة الصناعة التابعة لها، ستبدأ في إجراء تحقيق بشأن مكافحة الإغراق في الأسمنت البورتلاندي الأبيض، والذي تستورده من شركتين مصريتين.
وجاءت الخطوة التي اتخذتها لجنة التجارة الكورية، بعد أن تقدمت شركة "يونيون كورب" بشكوى في شهر مارس/ آذار الماضي ضد شركتي "أسمنت رويال المنيا" "و"الباتروس إنترناشونال لتجارة الأسمنت" المصريتان، وفقا لوكالة
"يونهاب" الكورية.
وتعد شركة "يونيون كورب" هي المصنّعة الوحيدة للأسمنت البورتلاندي الأبيض في كوريا الجنوبية، والتي تستخدمه في الإنشاءات العامة وأعمال الديكور.
25 فبراير 2022, 15:52 GMT
ومع حلول شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، ستقوم لجنة التجارة الكورية التابعة لوزارة التجارة والصناعة والطاقة في سيئول، بإجراء فحص أولي، حول ما إذا كانت ستحدد رسوم أولية لمكافحة الإغراق بالأسمنت
الأبيض، والتي سيتبعها تحقيق إضافي لتحديد معدلات التعريفة الجمركية بشكل نهائي.