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https://sputnikarabic.ae/20230512/لافروف-الغرب-ينتهك-علانية-قواعد-العدالة-الدولية-فيما-يتعلق-بروسيا-1076934519.html
لافروف: الغرب ينتهك علانية قواعد العدالة الدولية فيما يتعلق بروسيا
لافروف: الغرب ينتهك علانية قواعد العدالة الدولية فيما يتعلق بروسيا
لافروف: الغرب ينتهك علانية قواعد العدالة الدولية فيما يتعلق بروسيا 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T07:00+0000
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لافروف: الغرب ينتهك علانية قواعد العدالة الدولية فيما يتعلق بروسيا

07:00 GMT 12.05.2023
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صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2023
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لافروف: الغرب ينتهك علانية قواعد العدالة الدولية فيما يتعلق بروسيا
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