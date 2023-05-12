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https://sputnikarabic.ae/20230512/ماذا-يحدث-في-السودان-تغطية-متواصلة-للاشتباكات-بين-الجيش-والدعم-السريع-1075946533.html
تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو
تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو
قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد. 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T05:09+0000
2023-05-12T05:09+0000
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اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو

05:09 GMT 12.05.2023
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يتبع
قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد.
© Ruptly
قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
05:09 GMT 12.05.2023
الآلية الثلاثية ترحب باتفاق جدة المتعلق بالصراع المسلح في السودان
20:59 GMT 11.05.2023
إعلان جدة:
- الجيش السوداني والدعم السريع يتفقان على أن مصالح الشعب السوداني أولوية لهما
- الجيش وقوات الدعم السريع يؤكدون التزامهم بسيادة السودان والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه
- الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يعلنون التزامهم بتسيير العمل الإنساني وتلبية احتياجات المدنيين
- الطرفان يتفقان على الامتناع عن شن أي هجوم يضر بالمدنيين
- السماح لجميع المدنيين في السودان بمغادرة مناطق الأعمال العدائية والمحاصرة
20:28 GMT 11.05.2023
الجيش السوداني: مستمرون برصد تحركات الدعم السريع داخل العاصمة وجاهزون للحسم
20:28 GMT 11.05.2023
الجيش السوداني: قواتنا تتعامل بحسم مع كل الأعمال العدائية لقوات الدعم السريع
20:27 GMT 11.05.2023
الجيش السوداني: قوات الدعم السريع توسعت في عمليات النهب وتخريب المرافق الخدمية
18:49 GMT 11.05.2023
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
الخارجية الروسية: وقف العنف في السودان يجب أن يكون مقدمة لعملية سياسية شاملة
أمس, 18:49 GMT
18:20 GMT 11.05.2023
الخارجية الروسية: نأمل في أن تؤدي المفاوضات التي بدأت في السعودية إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، يؤدي لعملية سياسية شاملة بين السودانيين
18:17 GMT 11.05.2023
الخارجية الروسية تُعول على التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في السودان
17:23 GMT 11.05.2023
وزير المالية السوداني: لا خوف على ودائع السودانيين ولا شح في النقد
17:22 GMT 11.05.2023
وزير المالية السوداني: لم نحدد حتى الآن حجم الخسائر في البنية التحتية جراء الصراع
16:08 GMT 11.05.2023
لا للحرب نعم للسلام... أوضاع إنسانية قاسية يعيشها السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
الصحة العالمية: تفشي الملاريا وحمى الضنك والحصبة في السودان
أمس, 16:04 GMT
15:26 GMT 11.05.2023
العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، يلقي كلمة افتراضية خلال القمة السنوية الـ15 لقادة مجموعة العشرين في الرياض، المملكة العربية السعودية، 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
الملك سلمان يوجه بتمديد تأشيرات المعتمرين السودانيين في المملكة
أمس, 15:25 GMT
15:01 GMT 11.05.2023
الصحة العالمية: ملايين الأطفال والسيدات الحوامل في السودان يعانون من سوء التغذية الحاد
15:00 GMT 11.05.2023
الصحة العالمية: أنباء عن تفشي الملاريا والحصبة وحمى الضنك في السودان
14:53 GMT 11.05.2023
ملك السعودية يأمر بتمديد مدة الإقامة لتأشيرات المعتمرين السودانيين في المملكة
13:23 GMT 11.05.2023
تبرعات الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب السوداني تتجاوز 4 ملايين ريال
12:45 GMT 11.05.2023
أعلنت القوات المسلحة السودانية انطلاق المرحلة الأخيرة للسيطرة علي مدينة الخرطوم بحري بعد سيطرتها علي عدد من الأحياء بالمدينة وكبري الحلفايا.
11:25 GMT 11.05.2023
وسائل إعلام سودانية تقول إن الميناء البري بالخرطوم تعرض لعمليات حرق وتخريب وسرقة.
10:50 GMT 11.05.2023
ذكرت وسائل إعلام سودانية أن بعض قوات الدعم السريع انسحبت إلى أحياء مجاورة مع تواصل الاشتباكات مع قوات الجيش بالقرب من كبري الحلفايا شمال الخرطوم.
10:23 GMT 11.05.2023
وقال المتحدث باسم العملية السياسية في السودان إن المفاوضات ستنتقل في المرحلة التالية للقضايا الإنسانية، وهناك دعم دولي كبير لضمان وقف إطلاق النار ومراقبته، وهدفنا هو استكمال العمل السياسي والوصول لحكم مدني ديمقراطي.
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Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:19 GMT
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