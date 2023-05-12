https://sputnikarabic.ae/20230512/محكمة-الاستئناف-التابعة-للجنة-البارالمبية-الدولية-تلغي-تعليق-مشاركة-روسيا--1076943878.html

محكمة الاستئناف التابعة للجنة البارالمبية الدولية تلغي تعليق مشاركة روسيا

محكمة الاستئناف التابعة للجنة البارالمبية الدولية تلغي تعليق مشاركة روسيا

أعلنت محكمة الاستئناف التابعة للجنة البارالمبية الدولية، اليوم الجمعة، إلغاء تعليق مشاركة اللجنة البارالمبية الروسية في البطولة الدولية. 12.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-12T10:50+0000

2023-05-12T10:50+0000

2023-05-12T10:50+0000

مجتمع

روسيا

رياضة

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وقالت الخدمة الصحفية التابعة للجنة البارالمبية الروسية في بيان لها اليوم: "وافقت محكمة استئناف اللجنة البارالمبية الدولية على الاستئناف المقدم من اللجنة البارالمبية الروسية، وأكدت أن قرار الجمعية العامة للجنة البارالمبية الدولية بتعليق عضوية اللجنة البارالمبية الروسية في المنظمة قد تم إبطاله".وكانت اللجنة البارالمبية الدولي (IPC)، قد منعت العام الماضي، الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا من المشاركة بالألعاب في بكين، حسب الموقع الرسمي للجنة.قررت اللجنة الدولية، العام الماضي، السماح للرياضيين الروس والبيلاروسيين بالمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية في وضع محايد، ولوحظ أن جوائزهم لن تؤخذ في الاعتبار في ترتيب الميداليات غير الرسمية للألعاب. أوصت اللجنة الأولمبية الدولية، يوم الإثنين، المنظمات الرياضية الدولية بإخراج الرياضيين الروس والبيلاروسيين من المنافسات.وأردف بوتين: "كنتم تستعدون لتحقيق إنجازات في أولمبياد بكين، في منافسة مفتوحة وصادقة، لتأكيد مكانتكم التي تستحقونها، والطريقة التي انتهى بها كل شيء، بالطبع، تتجاوز أي انتقاد، حظر الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا ليس فقط انتهاك مباشر لمبادئ الرياضة الأساسية بشكل علني، بل انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية".

https://sputnikarabic.ae/20230512/صحيفة-نهائي-دوري-أبطال-أوروبا-قد-ينقل-من-تركيا-إلى-البرتغال-1076934732.html

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