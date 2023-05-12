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https://sputnikarabic.ae/20230512/محكمة-الاستئناف-التابعة-للجنة-البارالمبية-الدولية-تلغي-تعليق-مشاركة-روسيا--1076943878.html
محكمة الاستئناف التابعة للجنة البارالمبية الدولية تلغي تعليق مشاركة روسيا
محكمة الاستئناف التابعة للجنة البارالمبية الدولية تلغي تعليق مشاركة روسيا
أعلنت محكمة الاستئناف التابعة للجنة البارالمبية الدولية، اليوم الجمعة، إلغاء تعليق مشاركة اللجنة البارالمبية الروسية في البطولة الدولية. 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T10:50+0000
2023-05-12T10:50+0000
مجتمع
روسيا
رياضة
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وقالت الخدمة الصحفية التابعة للجنة البارالمبية الروسية في بيان لها اليوم: "وافقت محكمة استئناف اللجنة البارالمبية الدولية على الاستئناف المقدم من اللجنة البارالمبية الروسية، وأكدت أن قرار الجمعية العامة للجنة البارالمبية الدولية بتعليق عضوية اللجنة البارالمبية الروسية في المنظمة قد تم إبطاله".وكانت اللجنة البارالمبية الدولي (IPC)، قد منعت العام الماضي، الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا من المشاركة بالألعاب في بكين، حسب الموقع الرسمي للجنة.قررت اللجنة الدولية، العام الماضي، السماح للرياضيين الروس والبيلاروسيين بالمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية في وضع محايد، ولوحظ أن جوائزهم لن تؤخذ في الاعتبار في ترتيب الميداليات غير الرسمية للألعاب. أوصت اللجنة الأولمبية الدولية، يوم الإثنين، المنظمات الرياضية الدولية بإخراج الرياضيين الروس والبيلاروسيين من المنافسات.وأردف بوتين: "كنتم تستعدون لتحقيق إنجازات في أولمبياد بكين، في منافسة مفتوحة وصادقة، لتأكيد مكانتكم التي تستحقونها، والطريقة التي انتهى بها كل شيء، بالطبع، تتجاوز أي انتقاد، حظر الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا ليس فقط انتهاك مباشر لمبادئ الرياضة الأساسية بشكل علني، بل انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية".
https://sputnikarabic.ae/20230512/صحيفة-نهائي-دوري-أبطال-أوروبا-قد-ينقل-من-تركيا-إلى-البرتغال-1076934732.html
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روسيا, رياضة
روسيا, رياضة

محكمة الاستئناف التابعة للجنة البارالمبية الدولية تلغي تعليق مشاركة روسيا

10:50 GMT 12.05.2023
© Sputnik . Ilia Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورحفل ختام الدورة الـ16 للألعاب البارالمبية الصيفية للمعاقين في طوكيو، اليابان 5 سبتمبر 2021
حفل ختام الدورة الـ16 للألعاب البارالمبية الصيفية للمعاقين في طوكيو، اليابان 5 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2023
© Sputnik . Ilia Pitalev
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أعلنت محكمة الاستئناف التابعة للجنة البارالمبية الدولية، اليوم الجمعة، إلغاء تعليق مشاركة اللجنة البارالمبية الروسية في البطولة الدولية.
وقالت الخدمة الصحفية التابعة للجنة البارالمبية الروسية في بيان لها اليوم: "وافقت محكمة استئناف اللجنة البارالمبية الدولية على الاستئناف المقدم من اللجنة البارالمبية الروسية، وأكدت أن قرار الجمعية العامة للجنة البارالمبية الدولية بتعليق عضوية اللجنة البارالمبية الروسية في المنظمة قد تم إبطاله".

وأكدت اللجنة البارالمبية الروسية أنها تدرس المزيد من الخيارات بهدف زيادة الحماية القانونية لحقوق الرياضيين الروس في مسألة عدم القبول في المسابقات الدولية.

وكانت اللجنة البارالمبية الدولي (IPC)، قد منعت العام الماضي، الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا من المشاركة بالألعاب في بكين، حسب الموقع الرسمي للجنة.
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قررت اللجنة الدولية، العام الماضي، السماح للرياضيين الروس والبيلاروسيين بالمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية في وضع محايد، ولوحظ أن جوائزهم لن تؤخذ في الاعتبار في ترتيب الميداليات غير الرسمية للألعاب. أوصت اللجنة الأولمبية الدولية، يوم الإثنين، المنظمات الرياضية الدولية بإخراج الرياضيين الروس والبيلاروسيين من المنافسات.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع مع الفائزين بجوائز الألعاب الأولمبية الرابعة والعشرين، العام الماضي، إن استبعاد الرياضيين البارالمبيين الروس من المشاركة في أولمبياد بكين تم لأسباب "سياسية بحتة"، ويتعارض مع مبادئ الأولمبياد.

وأردف بوتين: "كنتم تستعدون لتحقيق إنجازات في أولمبياد بكين، في منافسة مفتوحة وصادقة، لتأكيد مكانتكم التي تستحقونها، والطريقة التي انتهى بها كل شيء، بالطبع، تتجاوز أي انتقاد، حظر الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا ليس فقط انتهاك مباشر لمبادئ الرياضة الأساسية بشكل علني، بل انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية".
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