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Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230512/مدافع-مستا-إس-روسية-تدمر-مدرعات-أوكرانية-وغربية-على-بعد-30-كيلومترا-فيديو-1076937027.html
مدافع "مستا-إس" روسية تدمر مدرعات أوكرانية وغربية على بعد 30 كيلومترا... فيديو
مدافع "مستا-إس" روسية تدمر مدرعات أوكرانية وغربية على بعد 30 كيلومترا... فيديو
دمرت مدافع الهاوتزر الذاتية الدفع "مستا-إس" في المنطقة العسكرية الجنوبية، معقلا ومركبات قتال مشاة للقوات الأوكرانية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية... 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T09:29+0000
2023-05-12T09:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
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يوميا تقوم المدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الجنوبية، بتدمير مواقع القوات الأوكرانية والقوة البشرية والذخيرة، بما في ذلك الأسلحة الغربية.وتطلق مدافع هاوتزر الذاتية الدفع قذائفها على مسافات تصل إلى 30 كيلومترًا من مواقع إطلاق نار مغلقة، باستخدام ذخائر عالية الدقة، ويلحق العسكريون الروس أقصى قدر من الضرر بالتحصينات ومواقع القيادة السرية التابعة للقوات الأوكرانية.ويتم التحكم والاستهداف وتنفيذ الضربات بمساعدة الطائرات دون طيار.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملةً تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).في 24 فبراير/ شباط عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وأكد الرئيس فلاديمير بوتين أن هدفها حماية من تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.وأضاف الرئيس الروسي أن تلك العملية تستهدف أيضا نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
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روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري

مدافع "مستا-إس" روسية تدمر مدرعات أوكرانية وغربية على بعد 30 كيلومترا... فيديو

09:29 GMT 12.05.2023
© Sputnik . Maxim Blinov /  / الانتقال إلى بنك الصورمدافع هاوتزر "مستا - إس" خلال المنوارات العسكرية في حقل مولينو في منطقة نيجني نوفغورود
مدافع هاوتزر مستا - إس خلال المنوارات العسكرية في حقل مولينو في منطقة نيجني نوفغورود - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2023
© Sputnik . Maxim Blinov /
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دمرت مدافع الهاوتزر الذاتية الدفع "مستا-إس" في المنطقة العسكرية الجنوبية، معقلا ومركبات قتال مشاة للقوات الأوكرانية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة.
يوميا تقوم المدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الجنوبية، بتدمير مواقع القوات الأوكرانية والقوة البشرية والذخيرة، بما في ذلك الأسلحة الغربية.
وتطلق مدافع هاوتزر الذاتية الدفع قذائفها على مسافات تصل إلى 30 كيلومترًا من مواقع إطلاق نار مغلقة، باستخدام ذخائر عالية الدقة، ويلحق العسكريون الروس أقصى قدر من الضرر بالتحصينات ومواقع القيادة السرية التابعة للقوات الأوكرانية.
ويتم التحكم والاستهداف وتنفيذ الضربات بمساعدة الطائرات دون طيار.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملةً تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
في 24 فبراير/ شباط عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وأكد الرئيس فلاديمير بوتين أن هدفها حماية من تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.
وأضاف الرئيس الروسي أن تلك العملية تستهدف أيضا نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
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