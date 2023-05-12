https://sputnikarabic.ae/20230512/مرتضى-منصور-يعلن-أنه-ونجليه-غير-مسؤولين-عن-الزمالك-فيديو-1076936281.html
مرتضى منصور يعلن أنه ونجليه غير مسؤولين عن الزمالك... فيديو
مرتضى منصور يعلن أنه ونجليه غير مسؤولين عن الزمالك... فيديو
قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إنه قرر الرحيل عن النادي هو وأحمد مرتضى عضو المجلس والمشرف على ألعاب الصالات وأمير مرتضى المشرف على الكرة، وعدم مسؤوليتهم عن... 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T08:16+0000
2023-05-12T08:16+0000
2023-05-12T08:16+0000
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وقال منصور في مؤتمر عقده مساء الخميس، بالنادي: "نحن أعضاء عاملون في النادي وتحت أمر الزمالك في أي وقت".وأضاف أنه "وافق على تسليم النادي لوزارة الشباب والرياضة".وأكد أنه طالب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بتسلم النادي، وصرف مرتبات الموظفين والعمال وحل كافة الأزمات.وتابع "اعتذاري عن عدم الاستمرار أمر يخصني مع احترامي للمجلس، ولكن اعتذاري عن عدم الاستمرار ليس له علاقة بأنني سأقوم باستكمال شكوى اتحاد الكرة والأهلي للفيفا".وشدد على أن نادي الزمالك يعاني بسبب الحجز على أرصدة القلعة البيضاء، لافتا إلى أن "القادم أسوأ، ولن يستمر موظف في النادي، ولن توجد صفقات جديدة".يذكر أن مرتضى منصور كان قد صدر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك، على خلفية حبسه لمدة شهر بسبب سب رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، واقترحت إدارة الزمالك تعيين مرتضى منصور رئيسا شرفيا للنادي لحل أزمة عزل مرتضى منصور وهو ما رفضته وزارة الشباب والرياضة المصرية.
https://sputnikarabic.ae/20230225/حكم-نهائي-بسجن-مرتضى-منصور-يطيح-به-من-رئاسة-نادي-الزمالك-المصري-1073989398.html
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رياضة, الدوري المصري الممتاز, أخبار الزمالك اليوم, مرتضى منصور, الأخبار
رياضة, الدوري المصري الممتاز, أخبار الزمالك اليوم, مرتضى منصور, الأخبار
مرتضى منصور يعلن أنه ونجليه غير مسؤولين عن الزمالك... فيديو
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قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إنه قرر الرحيل عن النادي هو وأحمد مرتضى عضو المجلس والمشرف على ألعاب الصالات وأمير مرتضى المشرف على الكرة، وعدم مسؤوليتهم عن أي ملف في النادي.
وقال منصور في مؤتمر عقده مساء الخميس، بالنادي: "نحن أعضاء عاملون في النادي وتحت أمر الزمالك
في أي وقت".
وأضاف أنه "وافق على تسليم النادي لوزارة الشباب والرياضة".
وأكد أنه طالب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بتسلم النادي، وصرف مرتبات الموظفين والعمال وحل كافة الأزمات.
وتابع "اعتذاري عن عدم الاستمرار أمر يخصني مع احترامي للمجلس، ولكن اعتذاري عن عدم الاستمرار ليس له علاقة بأنني سأقوم باستكمال شكوى اتحاد الكرة والأهلي
للفيفا".
وشدد على أن نادي الزمالك يعاني بسبب الحجز على أرصدة القلعة البيضاء، لافتا إلى أن "القادم أسوأ، ولن يستمر موظف في النادي، ولن توجد صفقات جديدة".
يذكر أن مرتضى منصور
كان قد صدر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك، على خلفية حبسه لمدة شهر بسبب سب رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، واقترحت إدارة الزمالك تعيين مرتضى منصور رئيسا شرفيا للنادي لحل أزمة عزل مرتضى منصور وهو ما رفضته وزارة الشباب والرياضة المصرية.