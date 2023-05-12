https://sputnikarabic.ae/20230512/مع-بدء-تنفيذه-كيف-يغير-الاتفاق-الإيراني-السعودي-سياسية-المنطقة-العربية-1076946651.html

مع بدء تنفيذه... كيف يغير الاتفاق الإيراني السعودي سياسة المنطقة العربية؟

مع بدء تنفيذه... كيف يغير الاتفاق الإيراني السعودي سياسة المنطقة العربية؟

مع بدء تفعيل اتفاقية التطبيع ما بين إيران والسعودية، والاستعداد لتبادل السفراء، توقع مراقبون انفراجة كبرى في أزمات بلدان المنطقة السياسية والاقتصادية، لا سيما... 12.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-12T11:46+0000

2023-05-12T11:46+0000

2023-05-12T11:46+0000

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ومع بدء العمل ضمن اتفاق المصالحة، عادت سوريا إلى مقعدها بجامعة الدول العربية، ودعت السعودية الرئيس بشار الأسد لحضور القمة العربية المزمع إقامتها في جدة بعد أيام.وطرح البعض تساؤلات بشأن انعكاس هذه الخطوة الإيجابي على المنطقة، وتغيير السياسة العربية تجاه بعضها البعض، وحل الأزمات العالقة، خاصة المتعلقة بانتخاب الرئيس في لبنان، والإرهاب في سوريا.تعدد الأقطابيرى الدكتور عماد ابشناس، المحلل السياسي الإيراني، إن المصالحة السعودية الإيرانية خلقت توجهًا جديدًا في المنطقة لحلحلة الخلافات عبر الطرق الدبلوماسية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على شؤون بلدان المنطقة، لا سيما سوريا ولبنان، وهو ما ظهر جليًا في المصالحة العربية مع دمشق.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، بالنسبة للبنان، أعلنت إيران والسعودية للأطراف اللبنانية دعم أي رئيس أو حكومة تتشكل، ويسعيان بالتعاون مع بعضهما البعض لإقناع النواب اللبنانيين بانتخاب رئيس جديد للبلاد.وتابع: "أما العراق، فإن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تتصرف كمحتل لهذا البلد، ولا تسمح بتهدئة الأوضاع السياسية والاقتصادية، وتعرقل كل المساعي في هذا الصدد، ولكنها ستضطر بالتأكيد إلى الرضوخ لإرادة شعوب المنطقة، عاجلا أو آجلا.وفيما يتعلق بأهمية المصالحة السعودية الإيرانية وإمكانية أن تشكل سياسة جديدة في المنطقة، يرى ابشناس أن في حال سارت الأمور على ما يرام فإن دول المنطقة تفضل أن يتم تأمين أمنها عبر تعاون إقليمي بينها، والجميع وصلوا إلى نتيجة أن التواجد الأجنبي في المنطقة هو ضرر للجميع.ويجد المحلل الإيراني أن العالم يمضي الآن باتجاه تعدد الأقطاب، ومصلحة دول المنطقة تقتضي أن تتعاون كل الأقطاب الجديدة، وألا تنحاز إلى جانب مقابل الآخر، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل يتحركان لعرقلة هذا التوجه.أمن المنطقةفي السياق، اعتبر الدكتور فواز كاسب العنزي، المحلل السياسي والاستراتيجي السعودي، أن دخول اتفاقية تطبيع العلاقات بين إيران والمملكة حيز التنفيذ خطوة إيجابية تترقبها شعوب المنطقة، ونأمل أن يكون اعترافا سياسيا اجتماعيا من الجميع، وأن ينعكس على الجانب النفسي لجميع شعوب المنطقة.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تأتي الاتفاقية برعاية وإشراف صيني، حيث تعهدت بكين بأن يكون التقارب بين الدولتين مبنيًا على حسن الجيرة والتعاون، لا سيما في مجال التنمية المستدامة بمنطقة الشرق الأوسط، وأن يكون هناك ثقة متبادلة بين الرياض وطهران.وتوقع المحلل السياسي السعودي أن يكون هناك نتائج إيجابية من الاتفاقية، لا سيما وأن هناك تغييرًا طرأ في سياسة إيران بلبنان والعراق واليمن، وهو ما يزرع الثقة لدى مجلس التعاون الخليجي والدولي العربية كافة، لا سيما المملكة العربية السعودية.وأوضح أن انعكاسات هذه الخطوة ستكون حاضرة في الكثير من الملفات، آخرها سوريا والتي دعتها المملكة لحضور القمة العربية والعودة إلى موقعها الطبيعي في الجامعة العربية، وكذلك توقف العمليات الحوثية داخل الأراضي السعودية.وأشار إلى زيادة التقارب بين البلدين، وترتيب العلاقات بشكل أكبر عبر تبادل السفارات والتفاوض الإيجابي في وضع خطة استراتيجية سياسية لعودة طهران والرياض على طريق تحقيق الأمن والأمان في المنطقة، عبر كف يد إيران عن التدخل في شؤون الدول العربية، وهو من ضمن شروط توقيع اتفاق التطبيع.وتطلع العنزي إلى أخذ الاتفاقية بعين الاعتبار استقرار المنطقة، والأمن القومي العربي، والعمل على التنمية السياسية والاقتصادية لدول الشرق الأوسط، لا سيما في ظل ما تمر به المنطقة من ظروف صعبة خاصة الملف السوداني والاتجاه نحو التوتر.وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن طهران ستقدم سفيرها الجديد إلى المملكة العربية السعودية قريبا.وتابع: "يجري العمل على فتح سفارتنا وقنصليتنا في المملكة خلال الأيام المقبلة"، لافتا إلى أن "الخارجية السعودية قدمت لإيران سفيرها الجديد في طهران".وأعلنت الرياض وطهران في مارس/ آذار الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد سنوات من القطيعة.وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين التي لعبت دورا مهما في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.يذكر أنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران بعدما قامت السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.يذكر أن الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء خارجية الدول العربية، الذي انعقد في 7 مايو الجاري، أصدر قرارا يقضي باستئناف مشاركة الوفود السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، والمشاركة في جميع المنظمات والأجهزة التابعة لها.

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