https://sputnikarabic.ae/20230512/-كيف-تحصنت-إيران-عسكريا-ضد-أي-هجوم-محتمل-عليها؟-1076958369.html
كيف تحصنت إيران عسكريا ضد أي هجوم محتمل عليها؟
كيف تحصنت إيران عسكريا ضد أي هجوم محتمل عليها؟
شهدت إيران في الآونة الأخيرة الكشف عن عدد من الأسلحة الجديدة التي ترى طهران أنها تسهم في رفع قدرة الردع الإيرانية ضد أي تهديدات محتملة على أراضيها أو منشآتها... 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T14:01+0000
2023-05-12T14:01+0000
2023-05-12T14:01+0000
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يهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مرارا، بشن هجوم عسكري على منشآت إيران النووية، بداعي منعها من الحصول على أسلحة نووية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, инфографика
انفوجرافيك, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, инфографика
كيف تحصنت إيران عسكريا ضد أي هجوم محتمل عليها؟
تابعنا عبر
شهدت إيران في الآونة الأخيرة الكشف عن عدد من الأسلحة الجديدة التي ترى طهران أنها تسهم في رفع قدرة الردع الإيرانية ضد أي تهديدات محتملة على أراضيها أو منشآتها النووية.
يهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مرارا، بشن هجوم عسكري
على منشآت إيران النووية، بداعي منعها من الحصول على أسلحة نووية.