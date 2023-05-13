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https://sputnikarabic.ae/20230513/أكثر-دول-الخليج-امتلاكا-لاحتياطات-الذهب-1076986925.html
أكثر دول الخليج امتلاكا لاحتياطات الذهب
أكثر دول الخليج امتلاكا لاحتياطات الذهب
تحرص دول الخليج على اقتناء الذهب لكونه مادة استثمارية عالية القيمة، خاصة بعد مرور العالم في السنوات الأخيرة بكوارث مناخية ووباء "كوفيد-19" وأزمات في سلاسل... 13.05.2023, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, أسعار الذهب اليوم, инфографика
انفوجرافيك, أسعار الذهب اليوم, инфографика

أكثر دول الخليج امتلاكا لاحتياطات الذهب

11:55 GMT 13.05.2023
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تحرص دول الخليج على اقتناء الذهب لكونه مادة استثمارية عالية القيمة، خاصة بعد مرور العالم في السنوات الأخيرة بكوارث مناخية ووباء "كوفيد-19" وأزمات في سلاسل التوريد واضطراب في المصارف، لكن ما هو ترتيبها؟
أكثر دول الخليج امتلاكا لاحتياطات الذهب (انفوجراف) - سبوتنيك عربي
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