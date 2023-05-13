https://sputnikarabic.ae/20230513/أكثر-دول-الخليج-امتلاكا-لاحتياطات-الذهب-1076986925.html
أكثر دول الخليج امتلاكا لاحتياطات الذهب
أكثر دول الخليج امتلاكا لاحتياطات الذهب
تحرص دول الخليج على اقتناء الذهب لكونه مادة استثمارية عالية القيمة، خاصة بعد مرور العالم في السنوات الأخيرة بكوارث مناخية ووباء "كوفيد-19" وأزمات في سلاسل... 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T11:55+0000
2023-05-13T11:55+0000
2023-05-13T11:55+0000
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أسعار الذهب اليوم
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MIA „Rosiya Segodnya“
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انفوجرافيك, أسعار الذهب اليوم, инфографика
انفوجرافيك, أسعار الذهب اليوم, инфографика
أكثر دول الخليج امتلاكا لاحتياطات الذهب
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تحرص دول الخليج على اقتناء الذهب لكونه مادة استثمارية عالية القيمة، خاصة بعد مرور العالم في السنوات الأخيرة بكوارث مناخية ووباء "كوفيد-19" وأزمات في سلاسل التوريد واضطراب في المصارف، لكن ما هو ترتيبها؟