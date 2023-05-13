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https://sputnikarabic.ae/20230513/أمريكا-تعلن-تدمير-ترسانتها-من-الأسلحة-الكيميائية-بحلول-الخريف-1076982011.html
أمريكا تعلن تدمير ترسانتها من الأسلحة الكيميائية بحلول الخريف
أمريكا تعلن تدمير ترسانتها من الأسلحة الكيميائية بحلول الخريف
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن بلاده تسير على الطريق الصحيح لاستكمال تدمير ترسانتها من ‏الأسلحة الكيماوية، بحلول فصل الخريف.‏ 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T09:38+0000
2023-05-13T09:38+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وأضاف بايدن أمس الجمعة: "نحن نسير على الطريق الصحيح لاستكمال تدمير مخزوننا من الأسلحة الكيميائية بحلول خريف هذا العام، وهو ما يشكل علامة بارزة في نزع السلاح، والتي تلتزم بأعلى معايير الشفافية والسلامة العامة".وفي شهر فبراير/ شباط الماضي، قالت وكيلة الوزارة لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي، بوني جينكينز، إن أمريكا ستنتهي من تدمير أسلحتها الكيميائية بفصل الربيع للعام الحالي.يشار إلى أنه في عام 2012، أعلنت الحكومة الأمريكية أنها ستكمل تدمير ترسانتها العسكرية الكيماوية بحلول 30 سبتمبر/ أيلول المقبل، بالاتفاق مع جميع الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 1997.وفي مارس/ آذار 2022، اتهمت روسيا، ممثلة في سفارتها لدى واشنطن، أمريكا بالمماطلة في تنفيذ عملية تدمير الأسلحة الكيميائية. وأشارت السفارة الروسية في بيان بثته على موقع "تويتر" في ذلك الوقت إلى، أن "أمريكا لا تزال تحتفظ بـ3% من مخزونها من الأسلحة الكيميائية، التي تشكل خطرا كبيرا على العالم".وكانت روسيا انتهت من تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في يوم 27 سبتمبر/ أيلول 2017، بينما تستمر أمريكا بالمماطلة في تنفيذ التزاماتها الناشئة من هذه الاتفاقية.
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

أمريكا تعلن تدمير ترسانتها من الأسلحة الكيميائية بحلول الخريف

09:38 GMT 13.05.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEBالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
الرئيس الأمريكي، جو بايدن
© AFP 2023 / SAUL LOEB
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قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن بلاده تسير على الطريق الصحيح لاستكمال تدمير ترسانتها من ‏الأسلحة الكيماوية، بحلول فصل الخريف.‏
واشنطن - سبوتنيك. وأضاف بايدن أمس الجمعة: "نحن نسير على الطريق الصحيح لاستكمال تدمير مخزوننا من الأسلحة الكيميائية بحلول خريف هذا العام، وهو ما يشكل علامة بارزة في نزع السلاح، والتي تلتزم بأعلى معايير الشفافية والسلامة العامة".
وفي شهر فبراير/ شباط الماضي، قالت وكيلة الوزارة لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي، بوني جينكينز، إن أمريكا ستنتهي من تدمير أسلحتها الكيميائية بفصل الربيع للعام الحالي.
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يشار إلى أنه في عام 2012، أعلنت الحكومة الأمريكية أنها ستكمل تدمير ترسانتها العسكرية الكيماوية بحلول 30 سبتمبر/ أيلول المقبل، بالاتفاق مع جميع الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 1997.
وفي مارس/ آذار 2022، اتهمت روسيا، ممثلة في سفارتها لدى واشنطن، أمريكا بالمماطلة في تنفيذ عملية تدمير الأسلحة الكيميائية.
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وأشارت السفارة الروسية في بيان بثته على موقع "تويتر" في ذلك الوقت إلى، أن "أمريكا لا تزال تحتفظ بـ3% من مخزونها من الأسلحة الكيميائية، التي تشكل خطرا كبيرا على العالم".
وكانت روسيا انتهت من تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في يوم 27 سبتمبر/ أيلول 2017، بينما تستمر أمريكا بالمماطلة في تنفيذ التزاماتها الناشئة من هذه الاتفاقية.
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