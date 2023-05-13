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https://sputnikarabic.ae/20230513/إسرائيل-تشكر-مصر-الهدوء-في-غزة-سيقابل-بالهدوء-1077002474.html
إسرائيل تشكر مصر: الهدوء في غزة سيقابل بالهدوء
إسرائيل تشكر مصر: الهدوء في غزة سيقابل بالهدوء
وجهت إسرائيل، مساء اليوم السبت، الشكر لمصر، بعدما أسفرت جهود وساطة قادتها، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الفصائل المسلحة الفلسطينية في قطاع غزة. 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T20:39+0000
2023-05-13T20:39+0000
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وجه رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، بتوجيه شكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.وأعرب هنغبي عن "تقدير دولة إسرائيل لجهود مصر الحثيثة لوقف إطلاق النار".وأوضح أن رد إسرائيل على المبادرة المصرية يعني أن "الهدوء سيقابل بالهدوء، وإذا تعرضت إسرائيل للهجوم أو التهديد، فإنها ستواصل القيام بكل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها".وفي العاشرة من مساء اليوم السبت، وبعد 5 أيام من تصعيد إسرائيلي في عزة واستهداف مواقع وقيادات حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، دخل اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية مصرية حيز التنفيذ، يشمل وقف استهداف المدنيين والأفراد وعدم هدم المنازل.ومنذ فجر الثلاثاء الماضي، تشن إسرائيل عملية عسكرية على قطاع غزة أطلقت عليها اسم "الدرع والسهم"، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية يوم الأربعاء، إطلاق رشقات صاروخية تجاه الأراضي الإسرائيلية، وسّعت خلالها دائرة النار لتصل إلى تل أبيب ومناطق أخرى وسط البلاد.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، منذ فجر الثلاثاء، عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء، و6 من قادة "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، فيما أسفر القصف الصاروخي من قطاع غزة على إسرائيل عن مقتل إسرائيلي في مدينة رحوفوت (وسط) وإصابة آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20230513/الجهاد-الإسلامي-تشكر-مصر-على-وساطتها-لوقف-إطلاق-النار-مع-إسرائيل-1076999780.html
https://sputnikarabic.ae/20230513/-المقاومة-الفلسطينية-فاجئنا-إسرائيل-بثباتنا-وأدخلناها-في-معادلة-استنزاف-1077001879.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي

إسرائيل تشكر مصر: الهدوء في غزة سيقابل بالهدوء

20:39 GMT 13.05.2023
© AFP 2023 / ABIR SULTANرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
© AFP 2023 / ABIR SULTAN
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وجهت إسرائيل، مساء اليوم السبت، الشكر لمصر، بعدما أسفرت جهود وساطة قادتها، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الفصائل المسلحة الفلسطينية في قطاع غزة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وجه رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، بتوجيه شكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأعرب هنغبي عن "تقدير دولة إسرائيل لجهود مصر الحثيثة لوقف إطلاق النار".
وأوضح أن رد إسرائيل على المبادرة المصرية يعني أن "الهدوء سيقابل بالهدوء، وإذا تعرضت إسرائيل للهجوم أو التهديد، فإنها ستواصل القيام بكل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها".
آثار القصف الإسرائيلي في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
"الجهاد الإسلامي" تشكر مصر على وساطتها لوقف إطلاق النار مع إسرائيل
18:59 GMT
وفي العاشرة من مساء اليوم السبت، وبعد 5 أيام من تصعيد إسرائيلي في عزة واستهداف مواقع وقيادات حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، دخل اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية مصرية حيز التنفيذ، يشمل وقف استهداف المدنيين والأفراد وعدم هدم المنازل.
ومنذ فجر الثلاثاء الماضي، تشن إسرائيل عملية عسكرية على قطاع غزة أطلقت عليها اسم "الدرع والسهم"، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية يوم الأربعاء، إطلاق رشقات صاروخية تجاه الأراضي الإسرائيلية، وسّعت خلالها دائرة النار لتصل إلى تل أبيب ومناطق أخرى وسط البلاد.
إطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 10 مايو2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
"المقاومة الفلسطينية": فاجئنا إسرائيل بثباتنا وأدخلناها في "معادلة استنزاف"
20:22 GMT
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، منذ فجر الثلاثاء، عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء، و6 من قادة "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، فيما أسفر القصف الصاروخي من قطاع غزة على إسرائيل عن مقتل إسرائيلي في مدينة رحوفوت (وسط) وإصابة آخرين.
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