https://sputnikarabic.ae/20230513/إعلام-اكتشاف-تماثيل-برونزية-مصرية-في-قرية-بولندية-1076982643.html
إعلام: اكتشاف تماثيل برونزية مصرية في قرية بولندية
إعلام: اكتشاف تماثيل برونزية مصرية في قرية بولندية
اكتشف اثنان من علماء الآثار، تماثيل برونزية مصرية قديمة أثناء التنقيب في قرية كلوكزكوفيس بمقاطعة أوبول لوبيلسكي البولندية. 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T09:53+0000
2023-05-13T09:53+0000
2023-05-13T09:53+0000
العالم العربي
الأخبار
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102725/43/1027254392_0:19:1000:582_1920x0_80_0_0_8c63c6c189f2d637ee9f3a3260429023.png
وقالت وسائل إعلام مصرية، إن "هذه الاكتشافات تعد جزءاً من وديعة يُعتقد أنها من مجموعة مملوكة لعائلة Kleniewski التي عاشت في قصر Kluczkowice حتى الغزو الألماني لبولندا خلال الحرب العالمية الثانية".ويقترح الباحثون، أن "الأسرة ربما تكون قد أخفت القطع الأثرية؛ لحمايتها من قوات الأمن الخاصة الألمانية في 1942، أو بعد الحرب مباشرة عندما نُهب أثاث ومجموعات القصر وتناثرت"، وفق ما نشرته وسائل إعلام مصرية.وأكد خبراء، أن الاكتشاف الأثري غير معتاد في هذه المنطقة وأثار الشكوك حول أصالتها، موضحين أنه تم إرسال القطع الأثرية إلى مكتب حماية الآثار في لوبلين للتحقق من صحتها.في الوقت نفسه، اكتشف باحثون أيضاً جزءاً من سيف احتفالي غني بالزخارف من القرن السابع عشر، والذي ربما كان عبارة عن سيف قصير شهير ظهر لأول مرة في عام 1680، وكان شائعاً في البلاط الملكي بجميع أنحاء أوروبا.طالع أيضا: الكويت...إحباط محاولة تهريب أثار فرعونية من مصر... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20220527/المدير-السابق-لمتحف-اللوفر-متهم-بالضلوع-في-تهريب-قطع-آثار-مصرية-لا-تقدر-بثمن-1062761310.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102725/43/1027254392_100:0:900:600_1920x0_80_0_0_87bc5885e2948604ed3db2a932ec2f59.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن
العالم العربي, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن
إعلام: اكتشاف تماثيل برونزية مصرية في قرية بولندية
تابعنا عبر
اكتشف اثنان من علماء الآثار، تماثيل برونزية مصرية قديمة أثناء التنقيب في قرية كلوكزكوفيس بمقاطعة أوبول لوبيلسكي البولندية.
وقالت وسائل
إعلام مصرية، إن "هذه الاكتشافات تعد جزءاً من وديعة يُعتقد أنها من مجموعة مملوكة لعائلة Kleniewski التي عاشت في قصر Kluczkowice حتى الغزو الألماني لبولندا خلال الحرب العالمية الثانية".
ويقترح الباحثون
، أن "الأسرة ربما تكون قد أخفت القطع الأثرية؛ لحمايتها من قوات الأمن الخاصة الألمانية في 1942، أو بعد الحرب مباشرة عندما نُهب أثاث ومجموعات القصر وتناثرت"، وفق ما نشرته وسائل إعلام مصرية.
وأكد خبراء، أن الاكتشاف الأثري غير معتاد في هذه المنطقة وأثار الشكوك حول أصالتها، موضحين أنه تم إرسال القطع الأثرية إلى مكتب حماية الآثار في لوبلين للتحقق من صحتها.
وأضافت وسائل الإعلام المصرية أنه "تم التوصل إلى أن التمثالين يصوران أوزوريس، إله الخصوبة والزراعة والحياة الآخرة والموتى والقيامة والحياة والنباتات في الديانة المصرية القديمة، وتم التعرف على تمثال ثالث يصور تجسيداً نصفياً لباخوس، المعادل الروماني لديونيسوس، المرتبط بصناعة النبيذ والبساتين والفاكهة والنباتات والخصوبة والاحتفال والجنون الطقسي والنشوة الدينية والمسرح".
في الوقت نفسه، اكتشف باحثون أيضاً جزءاً من سيف احتفالي غني بالزخارف من القرن السابع عشر، والذي ربما كان عبارة عن سيف قصير شهير ظهر لأول مرة في عام 1680، وكان شائعاً في البلاط الملكي بجميع أنحاء أوروبا.