https://sputnikarabic.ae/20230513/إعلام-اكتشاف-تماثيل-برونزية-مصرية-في-قرية-بولندية-1076982643.html

إعلام: اكتشاف تماثيل برونزية مصرية في قرية بولندية

إعلام: اكتشاف تماثيل برونزية مصرية في قرية بولندية

اكتشف اثنان من علماء الآثار، تماثيل برونزية مصرية قديمة أثناء التنقيب في قرية كلوكزكوفيس بمقاطعة أوبول لوبيلسكي البولندية. 13.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-13T09:53+0000

2023-05-13T09:53+0000

2023-05-13T09:53+0000

العالم العربي

الأخبار

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102725/43/1027254392_0:19:1000:582_1920x0_80_0_0_8c63c6c189f2d637ee9f3a3260429023.png

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن "هذه الاكتشافات تعد جزءاً من وديعة يُعتقد أنها من مجموعة مملوكة لعائلة Kleniewski التي عاشت في قصر Kluczkowice حتى الغزو الألماني لبولندا خلال الحرب العالمية الثانية".ويقترح الباحثون، أن "الأسرة ربما تكون قد أخفت القطع الأثرية؛ لحمايتها من قوات الأمن الخاصة الألمانية في 1942، أو بعد الحرب مباشرة عندما نُهب أثاث ومجموعات القصر وتناثرت"، وفق ما نشرته وسائل إعلام مصرية.وأكد خبراء، أن الاكتشاف الأثري غير معتاد في هذه المنطقة وأثار الشكوك حول أصالتها، موضحين أنه تم إرسال القطع الأثرية إلى مكتب حماية الآثار في لوبلين للتحقق من صحتها.في الوقت نفسه، اكتشف باحثون أيضاً جزءاً من سيف احتفالي غني بالزخارف من القرن السابع عشر، والذي ربما كان عبارة عن سيف قصير شهير ظهر لأول مرة في عام 1680، وكان شائعاً في البلاط الملكي بجميع أنحاء أوروبا.طالع أيضا: الكويت...إحباط محاولة تهريب أثار فرعونية من مصر... فيديو

https://sputnikarabic.ae/20220527/المدير-السابق-لمتحف-اللوفر-متهم-بالضلوع-في-تهريب-قطع-آثار-مصرية-لا-تقدر-بثمن-1062761310.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن