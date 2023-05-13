https://sputnikarabic.ae/20230513/اختراق-إلكتروني-لوزارة-النقل-الأمريكية-يكشف-معلومات-شخصية-لأكثر-من-200-ألف-موظف-1076982223.html
اختراق إلكتروني لوزارة النقل الأمريكية يكشف معلومات شخصية لأكثر من 200 ألف موظف
اختراق إلكتروني لوزارة النقل الأمريكية يكشف معلومات شخصية لأكثر من 200 ألف موظف
أكدت تقارير إعلامية تعرض وزارة النقل الأمريكية لعملية اختراق إلكتروني أدت إلى الكشف عن المعلومات الشخصية لـ 237 ألف موظف بالوزارة حاليين وسابقين. 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T09:49+0000
2023-05-13T09:49+0000
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ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، فبينما أثر الاختراق على الأنظمة المستخدمة لمعالجة مزايا النقل، والتي تسدد لموظفي الحكومة تكاليف التنقل، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان أي من المعلومات قد استخدمت لأغراض إجرامية.وقد أخطرت الوزارة الأمريكية الكونغرس بالانتهاك، مشيرة إلى أن تحقيقها الأولي قد "عزل الانتهاك لأنظمة معينة في القسم المستخدم للوظائف الإدارية، مثل معالجة مزايا عبور الموظفين".وأوضحت الوزارة أنها تحقق في الانتهاك، وقد قامت بتجميد الوصول إلى نظام منافع النقل حتى يتم تأمينه واستعادته، مؤكدة أن الاختراق لم يؤثر على أي أنظمة سلامة للنقل.يشار إلى أنه في عامي 2014 و 2015، أدى اختراقان في مكتب إدارة شؤون الموظفين بالولايات المتحدة إلى كشف بيانات حساسة تخص أكثر من 22 مليون شخص.وتضمنت المعلومات المخترقة بيانات 4.2 مليون موظف فيدرالي حالي وسابق، بالإضافة إلى بيانات بصمات الأصابع لـ 5.6 مليون فرد.طالع أيضا: أمريكا تتهم روسيا بالوقوف وراء هجوم إلكتروني استهدف عدة دول العام الماضي
https://sputnikarabic.ae/20210508/أمريكا-هجوم-إلكتروني-يغلق-أكبر-شركة-لنقل-الوقود-عبر-خطوط-الأنابيب-1048914084.html
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سبوتنيك عربي
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الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
اختراق إلكتروني لوزارة النقل الأمريكية يكشف معلومات شخصية لأكثر من 200 ألف موظف
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أكدت تقارير إعلامية تعرض وزارة النقل الأمريكية لعملية اختراق إلكتروني أدت إلى الكشف عن المعلومات الشخصية لـ 237 ألف موظف بالوزارة حاليين وسابقين.
ووفقا لوسائل
إعلام أمريكية، فبينما أثر الاختراق على الأنظمة المستخدمة لمعالجة مزايا النقل، والتي تسدد لموظفي الحكومة تكاليف التنقل، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان أي من المعلومات قد استخدمت لأغراض إجرامية.
وقد أخطرت الوزارة
الأمريكية الكونغرس بالانتهاك، مشيرة إلى أن تحقيقها الأولي قد "عزل الانتهاك لأنظمة معينة في القسم المستخدم للوظائف الإدارية، مثل معالجة مزايا عبور الموظفين".
وأوضحت الوزارة أنها تحقق في الانتهاك، وقد قامت بتجميد الوصول إلى نظام منافع النقل حتى يتم تأمينه واستعادته، مؤكدة أن الاختراق لم يؤثر على أي أنظمة سلامة للنقل.
وأشارت إلى أن الاختراق أثر على 114 ألف موظف حالي و123 ألف موظف سابق كانوا يستخدمون مزايا النقل، لافتة إلى أنه تم استهداف الموظفين والوكالات الفيدرالية من قبل المتسللين.
يشار إلى أنه في عامي 2014 و 2015، أدى اختراقان في مكتب إدارة شؤون الموظفين بالولايات المتحدة إلى كشف بيانات حساسة تخص أكثر من 22 مليون شخص.
وتضمنت المعلومات المخترقة بيانات 4.2 مليون موظف فيدرالي حالي وسابق، بالإضافة إلى بيانات بصمات الأصابع لـ 5.6 مليون فرد.