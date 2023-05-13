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https://sputnikarabic.ae/20230513/الأردن-يرد-على-فيديوهات-تفريغه-أحد-سدوده-وسط-أزمة-شح-المياه-في-البلاد-1076995753.html
الأردن يرد على فيديوهات تفريغه أحد سدوده وسط أزمة شح المياه في البلاد
الأردن يرد على فيديوهات تفريغه أحد سدوده وسط أزمة شح المياه في البلاد
ردت السلطات الأردنية، اليوم السبت، على فيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، ‏والتي يزعم ناشروها أنها ترصد تفريغ أحد سدود البلاد، وهو سد الموجب.‏ 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T15:57+0000
2023-05-13T15:57+0000
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وأشار العديد من مرتادي مواقع التواصل، إلى أنه تتم عمليات تفريغ للسد، وهو ما أثار انتقادات، وسط معاناة البلاد من أزمة شح في المياه.ونفت وزارة المياه والري الأردنية هذه المزاعم في الفيديوهات، مؤكدة أنه يجري تسييل مياه من السد بغرض استخدامها في الشرب والصناعة والزراعة، وفقا لآلية معتمدة من جانبها ضمن خطة فصل الصيف، وفقا لوكالة "عمون" الأردنية.في سياق متصل، أكدت الأمينة العامة لسلطة وادي الأردن، منار المحاسنة، أن الفيديو الذي تم تداوله حول بدء إسالة سد الموجب صحيح، وأن جميع الكميات التي تتم إسالتها من السد يتم الاستفادة منها.وتابعت، لافتة في تصريحات لقناة "المملكة" الأردنية، إلى أن عملية الإسالة تتم بشكل دوري سنويا، إذا كانت كمية المياه المتوفرة فيه تكفي للاستخدام.وأشارت إلى أن نسبة التخزين في سدود الأردن بلغت 44%، بكميات نحو 124 مليون متر مكعب، وبلغت نسبة التخزين في سد شعيب 100%، ووصل لأقصى طاقة تخزينية له.وأضافت أن "المياه التي تتم إسالتها من سد الموجب، تكون باتجاه محطة الموجب ثم باتجاه الشمال، ويتم تزويد شركة مياهنا منها، وباتجاه الجنوب يتم الاستخدام للأغراض الصناعية والزراعية، فضلا عن وجود محطة رفع لمياه الكرك لتزويد المحافظة بمياه الشرب التي تتم معالجتها".وبيّنت أنه من خلال سد الموجب، يتم تزويد محافظة الكرك، ومديرية مياه الكرك، وشركة مياهنا، بالإضافة للاستخدامات الزراعية والصناعية للسد.تجدر الإشارة إلى أنه، في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، وقّعت إسرائيل والإمارات والأردن إعلان نوايا بشأن التعاون المشترك في مجال الطاقة والمياه.وأكد المتحدث باسم وزارة المياه والري الأردنية أن "فكرة المشروع تنبع من حاجات الأردن المستقبلية المتزايدة لمصادر دائمة للمياه، والتي تتزايد بفعل نمو عدد السكان"، كاشفا أن بلاده "من الدول الأكثر فقرا في المياه عالميا".وحذّر من أن العجز المائي يتفاقم عاما بعد آخر، ولفت إلى أن "الأردن يحصل على 35 مليون متر مكعب سنويا وفقا لمعاهدة السلام، إضافة إلى 10 مليون متر مكعب إضافية خارج المعاهدة التي تم الاتفاق عليها عام 2010".
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أخبار الأردن, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, العالم
أخبار الأردن, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, العالم

الأردن يرد على فيديوهات تفريغه أحد سدوده وسط أزمة شح المياه في البلاد

15:57 GMT 13.05.2023
© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWIمدينة عمان، الأردن 5 أبريل 2021
مدينة عمان، الأردن 5 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
مدينة عمان، الأردن 5 أبريل 2021
© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWI
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ردت السلطات الأردنية، اليوم السبت، على فيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، ‏والتي يزعم ناشروها أنها ترصد تفريغ أحد سدود البلاد، وهو سد الموجب.‏
وأشار العديد من مرتادي مواقع التواصل، إلى أنه تتم عمليات تفريغ للسد، وهو ما أثار انتقادات، وسط معاناة البلاد من أزمة شح في المياه.
ونفت وزارة المياه والري الأردنية هذه المزاعم في الفيديوهات، مؤكدة أنه يجري تسييل مياه من السد بغرض استخدامها في الشرب والصناعة والزراعة، وفقا لآلية معتمدة من جانبها ضمن خطة فصل الصيف، وفقا لوكالة "عمون" الأردنية.
في سياق متصل، أكدت الأمينة العامة لسلطة وادي الأردن، منار المحاسنة، أن الفيديو الذي تم تداوله حول بدء إسالة سد الموجب صحيح، وأن جميع الكميات التي تتم إسالتها من السد يتم الاستفادة منها.
وتابعت، لافتة في تصريحات لقناة "المملكة" الأردنية، إلى أن عملية الإسالة تتم بشكل دوري سنويا، إذا كانت كمية المياه المتوفرة فيه تكفي للاستخدام.
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وأشارت إلى أن نسبة التخزين في سدود الأردن بلغت 44%، بكميات نحو 124 مليون متر مكعب، وبلغت نسبة التخزين في سد شعيب 100%، ووصل لأقصى طاقة تخزينية له.
وأضافت أن "المياه التي تتم إسالتها من سد الموجب، تكون باتجاه محطة الموجب ثم باتجاه الشمال، ويتم تزويد شركة مياهنا منها، وباتجاه الجنوب يتم الاستخدام للأغراض الصناعية والزراعية، فضلا عن وجود محطة رفع لمياه الكرك لتزويد المحافظة بمياه الشرب التي تتم معالجتها".
وبيّنت أنه من خلال سد الموجب، يتم تزويد محافظة الكرك، ومديرية مياه الكرك، وشركة مياهنا، بالإضافة للاستخدامات الزراعية والصناعية للسد.
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تجدر الإشارة إلى أنه، في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، وقّعت إسرائيل والإمارات والأردن إعلان نوايا بشأن التعاون المشترك في مجال الطاقة والمياه.
وأكد المتحدث باسم وزارة المياه والري الأردنية أن "فكرة المشروع تنبع من حاجات الأردن المستقبلية المتزايدة لمصادر دائمة للمياه، والتي تتزايد بفعل نمو عدد السكان"، كاشفا أن بلاده "من الدول الأكثر فقرا في المياه عالميا".
وحذّر من أن العجز المائي يتفاقم عاما بعد آخر، ولفت إلى أن "الأردن يحصل على 35 مليون متر مكعب سنويا وفقا لمعاهدة السلام، إضافة إلى 10 مليون متر مكعب إضافية خارج المعاهدة التي تم الاتفاق عليها عام 2010".
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