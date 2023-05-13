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https://sputnikarabic.ae/20230513/البابا-تواضروس-يتحدث-من-روما-عن-معركتين-خاضهما-السيسي-1076987018.html
البابا تواضروس يتحدث من روما عن معركتين خاضهما السيسي
البابا تواضروس يتحدث من روما عن معركتين خاضهما السيسي
تحدث البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، عن معركتين ‏خاضهما الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.‏ 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T11:57+0000
2023-05-13T11:57+0000
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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وأشار تواضروس خلال زيارته مقر السفارة المصرية في العاصمة الإيطالية روما، إلى أن السيسي خاص معركة ضد الإرهاب، والثانية من أجل التنمية، من خلال إقامة مشروعات جديدة، وفقا لموقع "مصراوي".وتابع مؤكدا: "نحن نعمل معا مع السيسي من أجل الجمهورية الجديدة، وبدأت العاصمة الإدارية الجديدة بداية روحية، من خلال بناء أكبر مسجد وأكبر كاتدرائية".وتابع البابا تواضروس لافتا في تصريحاته من داخل السفارة المصرية في روما، إلى أن "مصر هي قلب العالم، سبب استقرار منطقة الشرق، كما أن إيطاليا هي أيضا مفتاح أوروبا".​وكان البابا تواضروس زار الفاتيكان، يوم الأربعاء الماضي، بعد وصوله إلى روما، وكان في استقباله البابا فرانسيس، في ساحة القديس بطرس الرسول.وجرى اللقاء خلال المقابلة العامة الأسبوعية، بمشاركة عدد من قيادات الفاتيكان والوفد الكنسي المرافق للبابا تواضروس.ووجه بابا الإسكندرية رسالة لبابا الفاتيكان بمناسبة ذكرى اختياره للكرسي البابوي، مشيرا إلى أنه يبذل جهودا كبيرة في العديد من المجالات.وقال البابا تواضروس: "نتذكر عندما اجتمع البابا شنودة الثالث بالبابا بولس السادس، في مثل هذا اليوم منذ 50 عاما".كما تحدث البابا تواضروس عن الكنيسة القبطية المصرية وكرازة القديس مرقس الرسول، التي زارتها العائلة المقدسة.
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الرئيس عبدالفتاح السيسي, البابا تواضروس الثاني, مصر, أخبار مصر الآن, إيطاليا, العالم العربي, العالم
الرئيس عبدالفتاح السيسي, البابا تواضروس الثاني, مصر, أخبار مصر الآن, إيطاليا, العالم العربي, العالم

البابا تواضروس يتحدث من روما عن معركتين خاضهما السيسي

11:57 GMT 13.05.2023
© AFP 2023 / MOHAMED EL-SHAHEDالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
© AFP 2023 / MOHAMED EL-SHAHED
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تحدث البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، عن معركتين ‏خاضهما الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.‏
وأشار تواضروس خلال زيارته مقر السفارة المصرية في العاصمة الإيطالية روما، إلى أن السيسي خاص معركة ضد الإرهاب، والثانية من أجل التنمية، من خلال إقامة مشروعات جديدة، وفقا لموقع "مصراوي".
وتابع مؤكدا: "نحن نعمل معا مع السيسي من أجل الجمهورية الجديدة، وبدأت العاصمة الإدارية الجديدة بداية روحية، من خلال بناء أكبر مسجد وأكبر كاتدرائية".
وتابع البابا تواضروس لافتا في تصريحاته من داخل السفارة المصرية في روما، إلى أن "مصر هي قلب العالم، سبب استقرار منطقة الشرق، كما أن إيطاليا هي أيضا مفتاح أوروبا".​
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وكان البابا تواضروس زار الفاتيكان، يوم الأربعاء الماضي، بعد وصوله إلى روما، وكان في استقباله البابا فرانسيس، في ساحة القديس بطرس الرسول.
وجرى اللقاء خلال المقابلة العامة الأسبوعية، بمشاركة عدد من قيادات الفاتيكان والوفد الكنسي المرافق للبابا تواضروس.
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ووجه بابا الإسكندرية رسالة لبابا الفاتيكان بمناسبة ذكرى اختياره للكرسي البابوي، مشيرا إلى أنه يبذل جهودا كبيرة في العديد من المجالات.
وقال البابا تواضروس: "نتذكر عندما اجتمع البابا شنودة الثالث بالبابا بولس السادس، في مثل هذا اليوم منذ 50 عاما".
كما تحدث البابا تواضروس عن الكنيسة القبطية المصرية وكرازة القديس مرقس الرسول، التي زارتها العائلة المقدسة.
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