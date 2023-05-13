https://sputnikarabic.ae/20230513/البحرية-الروسية-تحصل-على-سفينة-ميركوري-1076990001.html
البحرية الروسية تحصل على سفينة "ميركوري"
البحرية الروسية تحصل على سفينة "ميركوري"
أقيم احتفال رسمي لقبول البحرية الروسية من مشروع 20380 "ميركوري" الجديدة ورفع علم الحرس "سانت أندرو" عليه، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية. 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T12:31+0000
2023-05-13T12:31+0000
2023-05-13T12:31+0000
رصد عسكري
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أقيم الحفل تحت قيادة القائد العام للبحرية الروسية، الأميرال نيكولاي إيفمينوف، في اليوم الذي تحتفل فيه البلاد بالذكرى الـ 240 لإنشاء أسطول البحر الأسود. ووفقا له، فإن السفينة الجديدة لديها عدد من الخصائص الممتازة.قال إيفمينوف، اليوم السبت، في الاحتفال: "سيسمح الجمع بين الإمكانية العالية للإبحار للسفينة والأسلحة الهجومية الحديثة، للسفينة بتنفيذ المهام بفعالية كجزء من مجموعة وبشكل منفرد من أجل حماية المصالح الوطنية لروسيا بشكل موثوق في منطقة البحر والمحيطات".كما حضر الحفل حاكم مقاطعة كالينينغراد، أنتون أليخانوف، وممثلو قيادة أسطول البلطيق والبحر الأسود، وشركة بناء السفن المتحدة، والمدير العام لشركة "سفيرنايا فيرف"، إيغور أورلوف، وقدامى المحاربين في البحرية.
https://sputnikarabic.ae/20230511/ميركوري-تدخل-الخدمة-لدى-سلاح-البحرية-الروسي--1076921813.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
البحرية الروسية تحصل على سفينة "ميركوري"
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أقيم احتفال رسمي لقبول البحرية الروسية من مشروع 20380 "ميركوري" الجديدة ورفع علم الحرس "سانت أندرو" عليه، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية.
أقيم الحفل تحت قيادة القائد العام للبحرية الروسية، الأميرال نيكولاي إيفمينوف، في اليوم الذي تحتفل فيه البلاد بالذكرى الـ 240 لإنشاء أسطول البحر الأسود. ووفقا له، فإن السفينة الجديدة لديها عدد من الخصائص الممتازة.
قال إيفمينوف، اليوم السبت، في الاحتفال: "سيسمح الجمع بين الإمكانية العالية للإبحار للسفينة والأسلحة الهجومية الحديثة، للسفينة بتنفيذ المهام بفعالية كجزء من مجموعة وبشكل منفرد من أجل حماية المصالح الوطنية لروسيا بشكل موثوق في منطقة البحر والمحيطات".
كما حضر الحفل حاكم مقاطعة كالينينغراد، أنتون أليخانوف، وممثلو قيادة أسطول البلطيق والبحر الأسود، وشركة بناء السفن المتحدة، والمدير العام لشركة "سفيرنايا فيرف"، إيغور أورلوف، وقدامى المحاربين في البحرية.