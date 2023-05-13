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Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230513/الدفاع-الروسية-تعرض-إطلاق-طائرات-مسيرة-في-منطقة-العملية-الخاصة-فيديو-1076990503.html
الدفاع الروسية تعرض عمل قوات الإشارة في منطقة العملية الخاصة... فيديو
الدفاع الروسية تعرض عمل قوات الإشارة في منطقة العملية الخاصة... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للأعمال القتالية لقوات الإشارة الروسية من المنطقة العسكرية الغربية، التي توفر اتصالًا موثوقًا به بين مراكز القيادة والوحدات... 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T13:06+0000
2023-05-13T13:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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قوات الإشارة الروسية مسؤولة عن حماية وعدم انقطاع الاتصالات بالأقمار الصناعية والراديو، ما يضمن استمرارية وكفاءة القيادة والتحكم على مستوى عالٍ. من الضروري تنفيذ المهام الموكلة إليها في ظروف قاسية، تحت نيران المدفعية وقذائف الهاون من العدو، مع إظهار الشجاعة والتفاني والاحتراف.وتظهر اللقطات أن أطقم المحطة تتمركز في مناطق سبق أن فحصتها قوات المخابرات والهندسة. عند الوصول إلى موقع جديد، يقوم الطاقم على الفور بإعداد المعدات اللازمة لتوفير قنوات الاتصال المختلفة.إحدى وسائل الاتصال الرئيسية هي محطات الاتصال عبر الأقمار الصناعية المحمولة على الظهر "أزارت". هي صغيرة وخفيفة الوزن وسهلة الاستخدام وسهلة الإعداد.وقال رئيس أركان كتيبة الاتصالات الملقب بـ "فولغوغراد": "نقوم بمهام تنظيم وتوفير الاتصالات لقائد الفرقة ومقرها، وكذلك للوحدات التابعة في إطار العملية الخاصة. الوسائل الرئيسية هي وسائل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية. إن المحطة التي يمكن ارتداؤها على الظهر مريحة وعملية للاستخدام. من السهل تشغيلها وضبطها...".تستخدم الطائرات المسيرة أيضًا لضمان اتصالات مستقرة وغير منقطعة.وأوضح قائد فصيلة ملقب بـ"ألماز": "وبالتالي، يتم زيادة نطاق الاتصال. هذا ابتكار جديد"، وفقا لقناة "زفيزدا".تُظهر اللقطات كيف يتحقق المشغل من الاستعداد الفني للرحلة. بعد التأكد من أن جميع الأنظمة في حالة جيدة، يتم تثبيت محطة راديو قياسية على كوادروكوبتر.وأوضح الخبراء أن "أزارت" ليست مجرد محطة راديو للاتصال. إنها نظيرة للهواتف الذكية الحديثة. بالإضافة إلى ذلك، بمساعدة "أزارت" يمكن إرسال الإحداثيات الدقيقة للأهداف عبر قنوات مشفرة وعالية السرعة في الوقت نفسه.
https://sputnikarabic.ae/20230513/نونا-تضرب-مواقع-المدفعية-الأوكرانية-فيديو-1076984342.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الدفاع الروسية تعرض عمل قوات الإشارة في منطقة العملية الخاصة... فيديو

13:06 GMT 13.05.2023 (تم التحديث: 13:16 GMT 13.05.2023)
© AFP 2023 / SAID KHATIBطائرة مسيرة كوادكوبتر
طائرة مسيرة كوادكوبتر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
© AFP 2023 / SAID KHATIB
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للأعمال القتالية لقوات الإشارة الروسية من المنطقة العسكرية الغربية، التي توفر اتصالًا موثوقًا به بين مراكز القيادة والوحدات العسكرية والوحدات الفرعية في منطقة العملية العسكرية.
قوات الإشارة الروسية مسؤولة عن حماية وعدم انقطاع الاتصالات بالأقمار الصناعية والراديو، ما يضمن استمرارية وكفاءة القيادة والتحكم على مستوى عالٍ. من الضروري تنفيذ المهام الموكلة إليها في ظروف قاسية، تحت نيران المدفعية وقذائف الهاون من العدو، مع إظهار الشجاعة والتفاني والاحتراف.
مدفعية ذاتية الدفع نونا-إس، مناورات تكتيكية، قوات الإنزال، في منطقة كوستروما، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"نونا" تضرب مواقع المدفعية الأوكرانية... فيديو
10:36 GMT
وتظهر اللقطات أن أطقم المحطة تتمركز في مناطق سبق أن فحصتها قوات المخابرات والهندسة. عند الوصول إلى موقع جديد، يقوم الطاقم على الفور بإعداد المعدات اللازمة لتوفير قنوات الاتصال المختلفة.
إحدى وسائل الاتصال الرئيسية هي محطات الاتصال عبر الأقمار الصناعية المحمولة على الظهر "أزارت". هي صغيرة وخفيفة الوزن وسهلة الاستخدام وسهلة الإعداد.
وقال رئيس أركان كتيبة الاتصالات الملقب بـ "فولغوغراد": "نقوم بمهام تنظيم وتوفير الاتصالات لقائد الفرقة ومقرها، وكذلك للوحدات التابعة في إطار العملية الخاصة. الوسائل الرئيسية هي وسائل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية. إن المحطة التي يمكن ارتداؤها على الظهر مريحة وعملية للاستخدام. من السهل تشغيلها وضبطها...".
تستخدم الطائرات المسيرة أيضًا لضمان اتصالات مستقرة وغير منقطعة.
وأوضح قائد فصيلة ملقب بـ"ألماز": "وبالتالي، يتم زيادة نطاق الاتصال. هذا ابتكار جديد"، وفقا لقناة "زفيزدا".
تُظهر اللقطات كيف يتحقق المشغل من الاستعداد الفني للرحلة. بعد التأكد من أن جميع الأنظمة في حالة جيدة، يتم تثبيت محطة راديو قياسية على كوادروكوبتر.
وأوضح الخبراء أن "أزارت" ليست مجرد محطة راديو للاتصال. إنها نظيرة للهواتف الذكية الحديثة. بالإضافة إلى ذلك، بمساعدة "أزارت" يمكن إرسال الإحداثيات الدقيقة للأهداف عبر قنوات مشفرة وعالية السرعة في الوقت نفسه.
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