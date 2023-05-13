https://sputnikarabic.ae/20230513/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-مستودع-للصواريخ-والمدفعية-وآخرا-للذخيرة-1076985518.html
الجيش الروسي يدمر مستودعا أوكرانيا للصواريخ والمدفعية وآخر للذخيرة
الجيش الروسي يدمر مستودعا أوكرانيا للصواريخ والمدفعية وآخر للذخيرة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم السبت، تحرير كتائب الاقتحام حيّا في الجزء الشمالي الغربي من أرتيوموفسك من قوات كييف. 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T11:26+0000
2023-05-13T11:26+0000
2023-05-13T11:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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كما ذكر البيان أن القوات الروسية دمرت بضربات دقيقة مستودعا أوكرانيا لتخزين الصواريخ وسلاح المدفعية في منطقة كراماتورسك التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.وقامت كتائب قوات "الجنوب" الروسية في اتجاه دونيتسك بالقضاء على أكثر من 285 عسكريًا ومرتزقا أوكرانيًا، وتدمير 17 آلية عسكرية.وعلى محور كوبيانسك، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة القوات "الغربية" وحدات معادية في مناطق سينكوفكا وكوريلوفكا في مقاطعة خاركوف وستيلماخوفكا، في جمهورية لوغانسك الشعبية.في اتجاه كراسني - ليمان، دمر الطيران والمدفعية التابعين لمجموعة قوات "المركز" وحدات العدو في مناطق تيرني، وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وعلى محور خيرسون، ونتيجة لضربات القوات الروسية، تم تحييد ما يصل إلى 20 جنديًا أوكرانيًا وثلاث سيارات ومدفع "غياتسينت بي" بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة نيكولاييف.
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
الجيش الروسي يدمر مستودعا أوكرانيا للصواريخ والمدفعية وآخر للذخيرة
11:26 GMT 13.05.2023 (تم التحديث: 11:52 GMT 13.05.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم السبت، تحرير كتائب الاقتحام حيّا في الجزء الشمالي الغربي من أرتيوموفسك من قوات كييف.
كما ذكر البيان أن القوات الروسية دمرت بضربات دقيقة مستودعا أوكرانيا لتخزين الصواريخ وسلاح المدفعية في منطقة كراماتورسك التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وفي منطقة نيكولاييف، تم تدمير مستودع أوكراني لتخزين الذخائر.
وقامت كتائب قوات "الجنوب" الروسية في اتجاه دونيتسك بالقضاء على أكثر من 285 عسكريًا ومرتزقا أوكرانيًا، وتدمير 17 آلية عسكرية.
تم تنفيذ تسع طلعات جوية في هذا الاتجاه وقضت المدفعية على 285 عسكريا ومرتزقا أوكرانيا، ودبابتين، وثلاث عربات مصفحة، وأربع ناقلات جند مدرعة، وأربع سيارات عسكرية، ومدفعي هاوتزر "أكاتسيا"، ومدفع "غفوزديكا" ذاتي الدفع، بالإضافة إلى مدفع "دي 30".
وعلى محور كوبيانسك، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة القوات "الغربية" وحدات معادية في مناطق سينكوفكا وكوريلوفكا في مقاطعة خاركوف وستيلماخوفكا، في جمهورية لوغانسك الشعبية.
في منطقتي بيريستوفوي وتيمكوفكا في مقاطعة خاركوف، تم إيقاف أعمال مجموعتين أوكرانيين للتخريب والاستطلاع. وبلغت خسائر العدو 170 جنديًا أوكرانيًا، وأربع مركبات، بالإضافة إلى مدفعين من طراز أكاتسيا وغفوزديكا.
في اتجاه كراسني - ليمان، دمر الطيران والمدفعية التابعين لمجموعة قوات "المركز" وحدات العدو في مناطق تيرني، وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
تم القضاء على ما يصل إلى 75 جنديًا أوكرانيًا، ومركبتي مشاة قتاليتين، ومدفع هاوتزر ذاتية الدفع من نوع أكاتسيا، ومدفع غفوزديكا.
وعلى محور خيرسون، ونتيجة لضربات القوات الروسية، تم تحييد ما يصل إلى 20 جنديًا أوكرانيًا وثلاث سيارات ومدفع "غياتسينت بي" بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة نيكولاييف.