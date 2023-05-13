عربي
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء هجوم جديد على مقرات حركة الجهاد الفلسطينية في غزة
https://sputnikarabic.ae/20230513/القوات-الأوكرانية-تقصف-كاتدرائية-في-غورلوفكا-1076983347.html
القوات الأوكرانية تقصف كاتدرائية في غورلوفكا
القوات الأوكرانية تقصف كاتدرائية في غورلوفكا
قال رئيس بلدية غورلوفكا، إيفان بريخودكو، عبر قناته على "تلغرام" إن قصف القوات الأوكرانية دمر كاتدرائية "بوغويفليني" في غورلوفكا. 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T10:12+0000
2023-05-13T10:12+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/18/1076218761_0:0:3095:1742_1920x0_80_0_0_ae86bf04652b9c4043d542a2d0a453ca.jpg
وكتب بريخودكو: "قصف النازيون الجدد الأوكرانيون مركز غورلوفكا. انفجرت قذائف العدو على أراضي كاتدرائية بوغويفليني. تضررت قبة الكاتدرائية، وألحقت أضرارا متعددة بالمباني".وبحسب رئيس البلدية، وفقا للبيانات الأولية، لم يكن هناك ضحايا.تقصف االقوات الأوكرانية أراضي جمهورية دونيتسك منذ الصباح الباكر. وفقًا لمكتب تمثيل جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لإدارة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، فإن القصف موجه بشكل أساسي إلى دونيتسك ومدينة ياسينوفاتايا. وتم قصف غورلوفكا مرتين: في الساعة 10:40، أطلقت القوات الأوكرانية ست قذائف من عيار 152 ملم على منطقة نيكيتوفسكي، وبعد نصف ساعة، أطلقت خمس قذائف أخرى على مركز المدينة.
https://sputnikarabic.ae/20230513/القوات-الأوكرانية-تنفذ-الضربات-الأولى-باستخدام-صواريخ-ستورم-شادو-البعيدة-المدى-1076979696.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/18/1076218761_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_6dbb30e1847754b0480233ba062b37b7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

القوات الأوكرانية تقصف كاتدرائية في غورلوفكا

10:12 GMT 13.05.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال رئيس بلدية غورلوفكا، إيفان بريخودكو، عبر قناته على "تلغرام" إن قصف القوات الأوكرانية دمر كاتدرائية "بوغويفليني" في غورلوفكا.
وكتب بريخودكو: "قصف النازيون الجدد الأوكرانيون مركز غورلوفكا. انفجرت قذائف العدو على أراضي كاتدرائية بوغويفليني. تضررت قبة الكاتدرائية، وألحقت أضرارا متعددة بالمباني".
صواريخ ستورم شادو/ سكالب التي تستخدمها مقاتلات رافال الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
القوات الأوكرانية تنفذ الضربات الأولى بصواريخ "ستورم شادو" البعيدة المدى على لوغانسك
08:20 GMT
وبحسب رئيس البلدية، وفقا للبيانات الأولية، لم يكن هناك ضحايا.
تقصف االقوات الأوكرانية أراضي جمهورية دونيتسك منذ الصباح الباكر. وفقًا لمكتب تمثيل جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لإدارة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، فإن القصف موجه بشكل أساسي إلى دونيتسك ومدينة ياسينوفاتايا. وتم قصف غورلوفكا مرتين: في الساعة 10:40، أطلقت القوات الأوكرانية ست قذائف من عيار 152 ملم على منطقة نيكيتوفسكي، وبعد نصف ساعة، أطلقت خمس قذائف أخرى على مركز المدينة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы спецназа Ахмат на кременском участке фронта в Донбассе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:48 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو07:35 GMTВоеннослужащие ВС РФ подготавливают к работе беспилотный летательный аппарат Орлан-10У в южном секторе СВО. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:00 GMTВоеннослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11 مايو, 15:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала