https://sputnikarabic.ae/20230513/القوات-الأوكرانية-تقصف-كاتدرائية-في-غورلوفكا-1076983347.html
القوات الأوكرانية تقصف كاتدرائية في غورلوفكا
القوات الأوكرانية تقصف كاتدرائية في غورلوفكا
قال رئيس بلدية غورلوفكا، إيفان بريخودكو، عبر قناته على "تلغرام" إن قصف القوات الأوكرانية دمر كاتدرائية "بوغويفليني" في غورلوفكا. 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T10:12+0000
2023-05-13T10:12+0000
2023-05-13T10:12+0000
العالم
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وكتب بريخودكو: "قصف النازيون الجدد الأوكرانيون مركز غورلوفكا. انفجرت قذائف العدو على أراضي كاتدرائية بوغويفليني. تضررت قبة الكاتدرائية، وألحقت أضرارا متعددة بالمباني".وبحسب رئيس البلدية، وفقا للبيانات الأولية، لم يكن هناك ضحايا.تقصف االقوات الأوكرانية أراضي جمهورية دونيتسك منذ الصباح الباكر. وفقًا لمكتب تمثيل جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لإدارة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، فإن القصف موجه بشكل أساسي إلى دونيتسك ومدينة ياسينوفاتايا. وتم قصف غورلوفكا مرتين: في الساعة 10:40، أطلقت القوات الأوكرانية ست قذائف من عيار 152 ملم على منطقة نيكيتوفسكي، وبعد نصف ساعة، أطلقت خمس قذائف أخرى على مركز المدينة.
https://sputnikarabic.ae/20230513/القوات-الأوكرانية-تنفذ-الضربات-الأولى-باستخدام-صواريخ-ستورم-شادو-البعيدة-المدى-1076979696.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
القوات الأوكرانية تقصف كاتدرائية في غورلوفكا
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قال رئيس بلدية غورلوفكا، إيفان بريخودكو، عبر قناته على "تلغرام" إن قصف القوات الأوكرانية دمر كاتدرائية "بوغويفليني" في غورلوفكا.
وكتب بريخودكو: "قصف النازيون الجدد الأوكرانيون مركز غورلوفكا. انفجرت قذائف العدو على أراضي كاتدرائية بوغويفليني. تضررت قبة الكاتدرائية، وألحقت أضرارا متعددة بالمباني".
وبحسب رئيس البلدية، وفقا للبيانات الأولية، لم يكن هناك ضحايا.
تقصف االقوات الأوكرانية أراضي جمهورية دونيتسك منذ الصباح الباكر. وفقًا لمكتب تمثيل جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لإدارة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، فإن القصف موجه بشكل أساسي إلى دونيتسك ومدينة ياسينوفاتايا. وتم قصف غورلوفكا مرتين: في الساعة 10:40، أطلقت القوات الأوكرانية ست قذائف من عيار 152 ملم على منطقة نيكيتوفسكي، وبعد نصف ساعة، أطلقت خمس قذائف أخرى على مركز المدينة.